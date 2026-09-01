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Το πιο light «βάσκικο» cheesecake – Συνταγή με στραγγιστό γιαούρτι

Ευ Ζην
Το πιο light «βάσκικο» cheesecake – Συνταγή με στραγγιστό γιαούρτι
LNE+YETI / Cookpad
Newsroom
Τρίτη, 01/09/2026 - 03:27
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Πρωτεϊνική συνταγή διαίτης για «βάσκικο» cheesecake.

Το cheesecake είναι ένα από τα πιο αγαπημένα γλυκά, με πολλές διαφορετικές εκδοχές. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το βάσκικο cheesecake, που κερδίζει τις εντυπώσεις με την έντονα ψημένη επιφάνεια και το μαλακό, κρεμώδες εσωτερικό του. Η κλασική συνταγή, ωστόσο, περιέχει αρκετό τυρί κρέμα, κρέμα γάλακτος και ζάχαρη, με αποτέλεσμα να δίνει πολλές θερμίδες, σάκχαρα και κορεσμένα λιπαρά ανά μερίδα. Αν προσέχετε τη διατροφή σας, μια αλλαγή στα βασικά υλικά μπορεί να σας δώσει μια πιο ελαφριά εκδοχή του αγαπημένου γλυκού.

Στην παρακάτω παραλλαγή, το στραγγιστό γιαούρτι και το τυρί cottage παίρνουν τη θέση του τυριού κρέμα και της κρέμας γάλακτος, προσφέροντας πρωτεΐνη μαζί με τα αυγά. Επιλέγοντας γαλακτοκομικά με χαμηλά λιπαρά, μπορείτε να μειώσετε τις θερμίδες και τα κορεσμένα λιπαρά σε σχέση με την κλασική εκδοχή. Το μέλι και το σιρόπι σφενδάμου δίνουν τη γλυκύτητα, ενώ μπορείτε να ολοκληρώσετε το γλυκό με λίγες σταγόνες σοκολάτας υγείας ή φρέσκα μύρτιλα. Η προετοιμασία είναι απλή, καθώς αρκεί να χτυπήσετε τα βασικά υλικά στο μπλέντερ και να μεταφέρετε το μείγμα στο ταψί.

Υλικά για 8 μεγάλα κομμάτια

  • 450 γρ. τυρί cottage
  • 400 γρ. στραγγιστό γιαούρτι
  • 4 αυγά
  • 50 γρ. σιρόπι σφενδάμου
  • 50 γρ. μέλι
  • 50 γρ. σταγόνες σοκολάτας υγείας ή 20 φρέσκα μύρτιλα
  • 40 γρ. κορν φλάουρ
  • Μία βανιλίνη ή δύο κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
  • Λίγο βούτυρο για το ταψί

Εκτέλεση

  • Βάλτε όλα τα υλικά στο μπλέντερ, εκτός από τις σταγόνες σοκολάτας ή τα μύρτιλα και το βούτυρο που θα χρησιμοποιήσετε για το ταψί. Χτυπήστε μέχρι να σχηματιστεί ένα λείο, ομοιογενές μείγμα.
  • Αλείψτε ένα μικρό ταψί με λίγο βούτυρο και αδειάστε μέσα το μείγμα. Σκορπίστε ομοιόμορφα στην επιφάνεια τις σταγόνες σοκολάτας ή τα μύρτιλα.
  • Ψήστε στους 175°C για 45 λεπτά. Στη συνέχεια, αυξήστε τη θερμοκρασία στους 200°C και συνεχίστε το ψήσιμο για ακόμη 15 λεπτά.
  • Βγάλτε το cheesecake από τον φούρνο και αφήστε το να κρυώσει. Έπειτα, τοποθετήστε το στο ψυγείο για 30 λεπτά πριν το κόψετε και το σερβίρετε.

Πηγή: LNE+YETI / Cookpad

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Τελευταία τροποποίηση στις 01/09/2026 - 02:56
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