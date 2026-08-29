Η αυθεντική συνταγή για ιμάμ μπαϊλντί

Το ιμάμ μπαϊλντί είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά καλοκαιρινά πιάτα της σμυρναίικης κουζίνας, με μελιτζάνες, κρεμμύδια, ντομάτες, μυρωδικά και ελαιόλαδο. Στη συγκεκριμένη συνταγή, οι γεμιστές μελιτζάνες ψήνονται μαζί με πατάτες και σερβίρονται προαιρετικά με τριμμένη φέτα, δημιουργώντας ένα χορταστικό και ιδιαίτερα γευστικό γεύμα για όλη την οικογένεια.

Η προετοιμασία γίνεται εύκολα, ενώ το αρχικό ψήσιμο της μελιτζάνας στο air fryer ή στον φούρνο περιορίζει την ποσότητα ελαιόλαδου που απαιτείται. Το αποτέλεσμα είναι ένα αρωματικό, μελωμένο φαγητό, ιδανικό για το καλοκαιρινό τραπέζι.

Υλικά για 3 μερίδες

6 μελιτζάνες τσακώνικες

3 μεγάλα κρεμμύδια κομμένα στην μέση και σε ψιλές ροδέλες (υπολογίστε περίπου μισό κρεμμύδι για κάθε μελιτζάνα)

3 μέτριες πατάτες κομμένες για φούρνο

3 μέτριες ντομάτες κομμένες σε κυβάκια

1/2 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο

4,5 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες

1 κσ πελτέ ντομάτας

Αλάτι και πιπέρι

1/2 κουταλάκι γλυκού κύμινο

1 κσ θυμάρι ξερό ή και φρέσκο

5 κσ ελαιόλαδο

1/2 κρασοποτηρο νερό

Φέτα για το σερβίρισμα (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Μαζεύουμε τα υλικά μας. Πλένουμε τις μελιτζάνες και με μαχαίρι χαράζουμε 2 τομές με απόσταση μισό δάχτυλο αναμεταξύ τους και με ένα κουταλάκι ανοίγουμε καλύτερα τις τομές

Τις αλατοπιπερώνουμε καλά και τις ραντίζουμε με ελαιόλαδο ή σπορελαιο. Μπορείτε να τις ψήσετε στο air fryer στους 180 για 25 λεπτά. Όσοι δεν έχουν air fryer τις βάζουν σε προθερμασμένο φούρνο αέρα στους 180 για 40 περίπου λεπτά.

Αφού βάλαμε τις μελιτζάνες πάμε να φτιάξουμε την γέμιση. Σε μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι ρίχνουμε το ελαιόλαδο να κάψει σε μέτρια φωτιά. Κόβουμε τα λαχανικά μας. Ρίχνουμε πρώτα το κρεμμύδι να γυαλίσει και μετά το σκόρδο.

Ρίχνουμε τον πελτέ να κάψει και αυτός και προσθέτουμε την ζάχαρη. Όταν αρχίσει να καραμελώνει το κρεμμύδι ρίχνουμε και τις ντομάτες.

Αφήνουμε να πιει τα υγρά της ντομάτας, ανακατεύοντας... Αλατοπιπερώνουμε και προσθέτουμε το κύμινο, το θυμάρι και τον μαϊντανό. Σβήνουμε το μάτι και ανακατεύουμε...

Έχουμε κόψει και αλατοπιπερώσει τις πατάτες μας. Βγάζουμε τις μελιτζάνες από τον φούρνο τις απλώνουμε σε ταψί και με ένα κουτάλι πιέζουμε την σάρκα στις σχισμές και φτιάχνουμε μια «φωλιά» για να βάλουμε μέσα την γέμιση μας... Τοποθετούμε ανάμεσα στις μελιτζάνες τις πατάτες μας

Αρχίζουμε να γεμίζουμε με την γέμιση μας τις μελιτζάνες μας καλά-καλά. Αν περισσέψει γέμιση την ρίχνουμε επάνω στις πατάτες.

Ρίχνουμε το νεράκι μας στο ταψί και το βάζουμε σε προθερμασμενο φούρνο στους 180 αέρα και ψήνουμε για 30 λεπτά..

Μετά το μισάωρο βγάζουμε το ταψί από τον φούρνο και το αφήνουμε να σταθεί για 10 λεπτά. Σερβίρουμε με τριμμένη φέτα, μαϊντανό, σταγόνες ελαιόλαδο και φρέσκο τριμμένο πιπέρι..

Πηγή: Πετρος Καραγιαννης / Cookpad