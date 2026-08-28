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Άδωνις Γεωργιάδης για «Αττικόν»: Δεν υπάρχει πρόβλημα με τον κλιματισμό

Πολιτική Υγείας
Άδωνις Γεωργιάδης για «Αττικόν»: Δεν υπάρχει πρόβλημα με τον κλιματισμό
ΑΡΕΤΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ / EUROKINISSI
Newsroom
Παρασκευή, 28/08/2026 - 11:55
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Τι αναφέρει η διοίκηση του νοσοκομείου «Αττικόν» για τις καταγγελίες περί προβλήματος στον κλιματισμό, σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται σε βίντεο στο διαδίκτυο σχετικά με τη λειτουργία του κλιματισμού στο Νοσοκομείο «Αττικόν» διέψευσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μέσα από μια ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου.

Ειδικότερα, επικαλούμενος ενημέρωση από τη διοίκηση του νοσοκομείου, ανέφερε ότι το κεντρικό σύστημα βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και έχει πρόσφατα ανακατασκευαστεί πλήρως. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η μειωμένη ψύξη που ενδέχεται να παρατηρείται σε ορισμένους χώρους οφείλεται σε παράθυρα που παραμένουν ανοιχτά από ασθενείς ή συνοδούς.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο στο οποίο ο δημιουργός του ισχυρίζεται ότι απεικονίζει το Νοσοκομείο «Αττικόν» στο οποίο υποτίθεται ότι δεν λειτουργεί ο κλιματισμός. Σας παραθέτω την ενημέρωση που έλαβα από την διοίκησή του:

‘Καλημέρα κε Υπουργέ..

Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα με το κλιματιστικό στο νοσοκομείο..

Δίνουμε ένα συνεχή αγώνα να κλείνουμε τα παράθυρα των κλινικών διότι κάποιοι συνοδοί ή ασθενείς ανοίγουν τα παράθυρα και μειώνεται η ψύξη. Και οι νοσηλευτές και οι άνθρωποι της ασφάλειας επιθεωρούν τους χώρους και βρίσκουν συνεχώς ανοιχτά παράθυρα.

Το κεντρικό σύστημα του νοσοκομείου είναι σε άριστη κατάσταση η όποια αδυναμία του προκαλείται απο τους προαναφερόμενους λόγους’.

Το σύστημα έχει πρόσφατα πλήρως ανακατασκευαστεί».

{https://x.com/adonisgeorgiadi/status/2093213368232325265}

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