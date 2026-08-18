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Οι μεταρρυθμίσεις του υπουργείου Υγείας που πάνε για... μετά τις εκλογές

Πολιτική Υγείας
Οι μεταρρυθμίσεις του υπουργείου Υγείας που πάνε για... μετά τις εκλογές
Αντώνης Ραυτόπουλος
Τρίτη, 18/08/2026 - 02:32
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«Ρολά» φαίνεται ότι κατεβάζουν στο υπουργείο Υγείας.

Ο δεκαπενταύγουστος πέρασε και ήδη τα κομματικά επιτελεία ετοιμάζουν τα σχέδιά τους για την επιστροφή στις επάλξεις, σε μία ιδιαίτερη χρονιά καθώς σε λίγους μήνες έχουμε εκλογές. Με αυτό το δεδομένα, για την κυβέρνηση και τα στελέχη των υπουργείων, το βάρος πέφτει στον πολυπόθητο σταυρό, με τις μεταρρυθμίσεις να έχουν μπει στο «συρτάρι» για μετά τις εκλογές -εάν και εφόσον η Νέα Δημοκρατία ξαναβρεθεί στη θέση της κυβέρνησης. Έτσι και στο υπουργείο Υγείας, το σύνθημα είναι «ότι έγινε, έγινε», αφού πλέον η πολιτική ηγεσία έχει στρέψει το βλέμμα τις στις κάλπες, όπως έχουμε αναφέρει σε πρόσφατο ρεπορτάζ.

Ωστόσο, δεν είναι λίγα αυτά που έχουν ήδη βρεθεί στο επίκεντρο του δημόσιου λόγου των ενοίκων της Αριστοτέλους, καθώς σήμερα «παγώνουν» και κατά πάσα πιθανότητα στο σύντομο μέλλον θα βρεθούν στην άκρη των χειλιών των «γαλάζιων» στελεχών ως προεκλογικές υποσχέσεις.

Νέος υγειονομικός χάρτης

Η αλλαγή του υγειονομικού χάρτη είναι κάτι που ακούγεται από την πρώτη κυβέρνηση Μητσοτάκη που ανέλαβε το 2019. Μπορεί η πανδημία του κορωνοϊού και η έκτακτη συνθήκη της συγκεκριμένη εποχής να ανέλαβε τα σχέδια, ωστόσο έχουν περάσει αρκετά χρόνια και ακόμα δεν έχει παρουσιαστεί κανέναν σχέδιο προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο βασικός λόγος είναι ότι όσα διέρρεε η κυβέρνηση, για ένα σύστημα που θα λειτουργεί με το μοντέλο «κόμβος-ακτίνες», συνάντησε αρκετές αντιδράσεις. Οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ μιλούσαν για συρρίκνωση των ήδη υποστελεχωμένων μονάδων της Περιφέρειας, συν ότι το παραπάνω σχέδιο δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί.

Νέοι οργανισμοί στο ΕΣΥ

Παρόμοια περίπτωση είναι και οι νέοι οργανισμοί των νοσοκομείων. Η αλήθεια είναι ότι τα οργανογράμματα των μονάδων του ΕΣΥ είναι απαρχαιωμένα. Στις περισσότερες ανακοινώσεις, όταν οι υγειονομικοί μιλούν για κενά, συμπληρώνουν δίπλα και την υποσημείωση «με βάση τους απαρχαιωμένους οργανισμούς που δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές υγειονομικές ανάγκες».

Όντως μετά από τόσα χρόνια, ο πληθυσμός έχει μεταβληθεί και οι αλλαγές είναι επιβεβλημένες. Ωστόσο, οι συνδικαλιστικοί φορείς ασκούν κριτική στο υπουργείο Υγείας, επισημαίνονται ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να ιδιωτικοποιήσει και να κλείσει νοσοκομεία, αλλά και να απαλλαγεί από τη χρηματοδότησή τους.

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Εκτός από το ΕΣΥ και η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας φαίνεται ότι δεν θα έχει δραματικές αλλαγές τους επόμενους μήνες. Έχουμε ακούσει για αναμόρφωση των Κέντρων Υγείας και των ΤΟΜΥ, αλλά το σχέδιο «παγώνει» μέχρι νεοτέρας.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δε, το πρόβλημα μοιάζει μεγαλύτερο. Αφενός γιατί η υποστελέχωση χτυπάει μικρές μονάδες που είναι σε απομακρυσμένες περιοχές και οι κάτοικοι πρέπει να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις για κάποια άλλη για κάποια άλλη δομές. Αφετέρου γιατί πολλά από αυτά βρίσκονται σε τουριστικές περιοχές, οι οποίες εδώ και αρκετές εβδομάδες έχουν πολλαπλάσιο πληθυσμό.

Προσωπικός γιατρός

Για τον προσωπικό γιατρό έχει γίνει πολύς λόγος. Αρχικά, γιατί η επιτυχημένη εφαρμογή του θα μπορούσε να αποτελέσει έναν σημαντικότατο κρίκο στην αλυσίδα του ΕΣΥ.

Μετά από δύο προεκλογικές εξαγγελίες και δύο δύο αποτυχημένες νομοθετήσεις, ο θεσμός δεν έχει μπει στην καθημερινότητα των πολιτών...

Οργανισμοί Υγείας

Αρκετές φορές τα στελέχη του υπουργείου Υγείας κάνουν λόγο για μεταρρυθμίσεις που θα αλλάξουν του οργανισμούς που υπάγονται στο χαρτοφυλάκιό τους (ΕΟΠΥΥ, ΕΚΑΒ, ΕΟΦ κ.α.). Ο πυρήνας της σχεδιαζόμενης παρέμβασης βρίσκεται στην ψηφιακή αναβάθμιση, η οποία θα βοηθήσει τον πολίτη.

Ούτε σε αυτό το επίπεδο συντελείται κάποια σπουδαία αλλαγή.

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Τελευταία τροποποίηση στις 18/08/2026 - 02:37
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