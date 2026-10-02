Γεωργιάδης για Καρυστιανού: «Βγήκε και είπε ότι ο έλεγχος στο ιατρείο της τελείωσε, μήπως είναι ακόμα εν εξελίξει;»

Τη δική του απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με τον έλεγχο στο ιατρείο της έδωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης .

Συνεχίζεται η … «κόντρα» μεταξύ του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και της Μαρίας Καρυστιανού, προέδρου του νεοσυσταθέντος κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με αφορμή τον έλεγχο στο ιατρείο της στη Θεσσαλονίκη για το μηχάνημα βιοανάδρασης που διαθέτει.

Η Μαρία Καρυστιανού φέρεται να υποστηρίζει την κβαντική ιατρική, η οποία με βάση τους επιστήμονες αλλά και τον υπουργό Υγείας, δεν υφίσταται ως ειδικότητα, ενώ από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές εξετάζονται και τα μηχανήματα που διέθετε στο ιατρείο της, καθώς υποστήριζε ότι πραγματοποιούσε βιοανάδραση.

Η κ. Καρυστιανού μιλώντας στον ANT1 υποστήριξε ότι ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί και δεν βρέθηκε κάτι μεμπτό. Κάτι που προκάλεσε τη νέα τοποθέτηση του υπουργού υγείας, ο οποίος μέσα από τα social media υποστήριξε ότι η έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης είναι ακόμη σε εξέλιξη.

«Μπορεί να προσκομίσει κάποιο έγγραφο από τον ΙΣΘ, που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό της, ότι ο έλεγχος δεν βρήκε τίποτε μεμπτό; Μήπως ο έλεγχος είναι ακόμη εν εξελίξει;», έγραψε χαρακτηριστικά στο «X» ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Διαβάστε αναλυτικά την ανάρτηση του υπουργού Υγείας στο «X»