Κυριάκος Μητσοτάκης: «Θα αλλάξουμε το τοπίο φροντίδας για την άνοια»

Στην τελετή υπογραφής της σύμβασης, στο Μέγαρο Μαξίμου, για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια, παρέστη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια αναμένεται να αποτελέσει αιχμή της ευρύτερης εθνικής παρέμβασης για τη φροντίδα ατόμων με άνοια, Alzheimer και συναφείς διαταραχές.

Που θα στεγαστεί το Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια

Το Εθνικό Πρότυπο Κέντρο θα αναπτυχθεί και θα στεγαστεί σε ισόγειο χώρο έκτασης 724 τετραγωνικών μέτρων στο Περιστέρι, σε κτήριο που παραχωρείται από την Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου. Θα παρέχει, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες ολοκληρωμένης φροντίδας, όπως νοητική ενδυνάμωση, εργοθεραπεία και μουσικοθεραπεία, υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και συστηματικής παρακολούθησης, συμβουλευτική υποστήριξη συγγενών και φροντιστών, ακόμα και μέσω τηλεϊατρικής, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες υγείας, φροντιστές και νέους επιστήμονες.

Στην πλήρη ανάπτυξή του, η νέα δομή θα εξυπηρετεί δωρεάν έως 160 ωφελούμενους ημερησίως, ασθενείς και φροντιστές, και περίπου 5.000 ετησίως.

Το Κέντρο θα αναλάβει, παράλληλα, την ανάπτυξη προτύπων ποιότητας και μεθόδων αξιολόγησης για τη συνεχή βελτίωση των δομών κατά της άνοιας στην Ελλάδα, και θα υποστηρίζει δράσεις εθελοντισμού, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης της κοινωνίας των πολιτών.

«Σκοπός μας είναι να παρέχουμε γνώσεις, αλλά και υπηρεσίες και καλές πρακτικές σε ανάλογες δομές που λειτουργούν σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Ενώ, παράλληλα, το Κέντρο θα προωθεί και την έρευνα αλλά και τη γενικότερη ενημέρωση της κοινωνίας. Γιατί πρέπει να καταπολεμήσουμε ένα στίγμα, δυστυχώς, το οποίο συνοδεύει μια νόσο η οποία καλπάζει στην εποχή μας και η οποία συνδέεται και με τη δημογραφική τάση του πληθυσμού, όχι μόνο στην πατρίδα μας, αλλά και στην Ευρώπη συνολικά», επισήμανε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Πρωθυπουργός.

Τον Σεπτέμβριο του 2027 η λειτουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια

Το Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Σεπτέμβριο του 2027, αφού ολοκληρωθούν εργασίες για την ανακαίνιση των εγκαταστάσεων, την απόκτηση του απαραίτητου εξοπλισμού και την εκπαίδευση του προσωπικού. Στη συνέχεια θα τεθεί σε πιλοτική λειτουργία και την άνοιξη του 2028 προγραμματίζεται η μετάβαση σε κανονική λειτουργία.

Η δημιουργία του Κέντρου είναι αποτέλεσμα της σύμπραξης του κράτους με την Εθνική Τράπεζα και 12 κορυφαία κοινωφελή ιδρύματα, που συμμετέχουν στην «Πρωτοβουλία ‘21», σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Εκκλησία.

Η ανακαίνιση του χώρου, η αγορά του εξοπλισμού και θα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας της μονάδας θα χρηματοδοτηθούν χάρη σε δωρεά των Μελών της «Πρωτοβουλίας ‘21» που συμπράττουν στο εγχείρημα αυτό, ύψους 4,49 εκατομμυρίων ευρώ. Βασικός φορέας υλοποίησης είναι η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας. Τα ιδρύματα που συμμετέχουν, στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας ‘21», είναι: Εθνική Τράπεζα, Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου, Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου, Ίδρυμα Μποδοσάκη, ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα και Ίδρυμα Ωνάση.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς γιατί φτάσαμε στο σημερινό σημείο, επειδή ακριβώς κατάφερε να συνεργαστεί η πολιτεία με την κοινωνία των πολιτών, όπως εκπροσωπείται από τα ιδρύματα, με την τοπική Εκκλησία, με τον Δήμο. Και θα έλεγα ότι επειδή αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά όλους μας, αντιμετωπίζεται και από όλους μας. Αποδείξαμε στην πράξη ότι αυτή η συνεργασία μπορεί να αποδώσει πολύ συγκεκριμένους καρπούς», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε το τοπίο φροντίδας για την άνοια, με πρόληψη, έγκαιρο εντοπισμό, θεραπευτική αντιμετώπιση και κάτι που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, καθώς αποτελεί και αίτημα των οικογενειών πολλές φορές: την εκπαίδευση των άτυπων φροντιστών που ασχολούνται με τα ζητήματα των ατόμων με άνοια», ανέφερε από την πλευρά της η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

«Επειδή είδα ανάλογες δομές και στην Ολλανδία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία και την Ελβετία, το Κέντρο θα γίνει όπως πρέπει να γίνει, και δεν έχει να ζηλέψει, θα έλεγα ότι είναι και καλύτερο», τόνισε ο Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας και Συντονιστής της «Πρωτοβουλίας ‘21», Ιωάννης Μάνος.

214.000 ασθενείς με άνοια στην Ελλάδα

Η δημιουργία του νέου Πρότυπου Κέντρου έρχεται να συμπληρώσει την ευρύτερη παρέμβαση που υλοποιείται από την πολιτεία για την υποστήριξη ανθρώπων με άνοια ή συναφείς διαταραχές, καθώς και των οικογενειών τους.

Στην Ελλάδα ζουν σήμερα περίπου 214.000 άνθρωποι με άνοια και για τη φροντίδα τους λειτουργούν ήδη 33 κέντρα ημερήσιας φροντίδας, επτά κέντρα ημερήσιας φροντίδας με κινητές μονάδες, πέντε κινητές μονάδες, ενώ 19 νέα κέντρα έχουν προκηρυχθεί και είναι στη φάση της υλοποίησης.

Οι δομές αυτές περιλαμβάνουν Ιατρεία Μνήμης, εξειδικευμένα Κέντρα Ημέρας για άτομα με άνοια, ψυχογηριατρικά ιατρεία, καθώς και Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) που εξυπηρετούν και άτομα με άνοια.

Ευρύτερα, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2023–2028 εξελίσσεται σε επτά άξονες: καταγραφή ασθενών, πρόληψη και ευαισθητοποίηση της κοινότητας, στήριξη φροντιστών, θεραπεία, νομοθεσία και δικαιώματα, έρευνα, εκπαίδευση.