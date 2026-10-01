ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Θα αλλάξουμε το τοπίο φροντίδας για την άνοια»

Πολιτική Υγείας
Κυριάκος Μητσοτάκης: «Θα αλλάξουμε το τοπίο φροντίδας για την άνοια»
Eurokinissi/Τατιάνα Μπόλαρη
Newsroom
Πέμπτη, 01/10/2026 - 15:05
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Τον Σεπτέμβριο του 2027 η λειτουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια.

Στην τελετή υπογραφής της σύμβασης, στο Μέγαρο Μαξίμου, για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια, παρέστη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια αναμένεται να αποτελέσει αιχμή της ευρύτερης εθνικής παρέμβασης για τη φροντίδα ατόμων με άνοια, Alzheimer και συναφείς διαταραχές.

Που θα στεγαστεί το Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια

Το Εθνικό Πρότυπο Κέντρο θα αναπτυχθεί και θα στεγαστεί σε ισόγειο χώρο έκτασης 724 τετραγωνικών μέτρων στο Περιστέρι, σε κτήριο που παραχωρείται από την Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου. Θα παρέχει, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες ολοκληρωμένης φροντίδας, όπως νοητική ενδυνάμωση, εργοθεραπεία και μουσικοθεραπεία, υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και συστηματικής παρακολούθησης, συμβουλευτική υποστήριξη συγγενών και φροντιστών, ακόμα και μέσω τηλεϊατρικής, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες υγείας, φροντιστές και νέους επιστήμονες.

Στην πλήρη ανάπτυξή του, η νέα δομή θα εξυπηρετεί δωρεάν έως 160 ωφελούμενους ημερησίως, ασθενείς και φροντιστές, και περίπου 5.000 ετησίως.

Το Κέντρο θα αναλάβει, παράλληλα, την ανάπτυξη προτύπων ποιότητας και μεθόδων αξιολόγησης για τη συνεχή βελτίωση των δομών κατά της άνοιας στην Ελλάδα, και θα υποστηρίζει δράσεις εθελοντισμού, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης της κοινωνίας των πολιτών.

«Σκοπός μας είναι να παρέχουμε γνώσεις, αλλά και υπηρεσίες και καλές πρακτικές σε ανάλογες δομές που λειτουργούν σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Ενώ, παράλληλα, το Κέντρο θα προωθεί και την έρευνα αλλά και τη γενικότερη ενημέρωση της κοινωνίας. Γιατί πρέπει να καταπολεμήσουμε ένα στίγμα, δυστυχώς, το οποίο συνοδεύει μια νόσο η οποία καλπάζει στην εποχή μας και η οποία συνδέεται και με τη δημογραφική τάση του πληθυσμού, όχι μόνο στην πατρίδα μας, αλλά και στην Ευρώπη συνολικά», επισήμανε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Πρωθυπουργός.

Τον Σεπτέμβριο του 2027 η λειτουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια

Το Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Σεπτέμβριο του 2027, αφού ολοκληρωθούν εργασίες για την ανακαίνιση των εγκαταστάσεων, την απόκτηση του απαραίτητου εξοπλισμού και την εκπαίδευση του προσωπικού. Στη συνέχεια θα τεθεί σε πιλοτική λειτουργία και την άνοιξη του 2028 προγραμματίζεται η μετάβαση σε κανονική λειτουργία.

Η δημιουργία του Κέντρου είναι αποτέλεσμα της σύμπραξης του κράτους με την Εθνική Τράπεζα και 12 κορυφαία κοινωφελή ιδρύματα, που συμμετέχουν στην «Πρωτοβουλία ‘21», σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Εκκλησία.

Η ανακαίνιση του χώρου, η αγορά του εξοπλισμού και θα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας της μονάδας θα χρηματοδοτηθούν χάρη σε δωρεά των Μελών της «Πρωτοβουλίας ‘21» που συμπράττουν στο εγχείρημα αυτό, ύψους 4,49 εκατομμυρίων ευρώ. Βασικός φορέας υλοποίησης είναι η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας. Τα ιδρύματα που συμμετέχουν, στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας ‘21», είναι: Εθνική Τράπεζα, Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου, Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου, Ίδρυμα Μποδοσάκη, ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα και Ίδρυμα Ωνάση.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς γιατί φτάσαμε στο σημερινό σημείο, επειδή ακριβώς κατάφερε να συνεργαστεί η πολιτεία με την κοινωνία των πολιτών, όπως εκπροσωπείται από τα ιδρύματα, με την τοπική Εκκλησία, με τον Δήμο. Και θα έλεγα ότι επειδή αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά όλους μας, αντιμετωπίζεται και από όλους μας. Αποδείξαμε στην πράξη ότι αυτή η συνεργασία μπορεί να αποδώσει πολύ συγκεκριμένους καρπούς», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε το τοπίο φροντίδας για την άνοια, με πρόληψη, έγκαιρο εντοπισμό, θεραπευτική αντιμετώπιση και κάτι που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, καθώς αποτελεί και αίτημα των οικογενειών πολλές φορές: την εκπαίδευση των άτυπων φροντιστών που ασχολούνται με τα ζητήματα των ατόμων με άνοια», ανέφερε από την πλευρά της η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

«Επειδή είδα ανάλογες δομές και στην Ολλανδία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία και την Ελβετία, το Κέντρο θα γίνει όπως πρέπει να γίνει, και δεν έχει να ζηλέψει, θα έλεγα ότι είναι και καλύτερο», τόνισε ο Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας και Συντονιστής της «Πρωτοβουλίας ‘21», Ιωάννης Μάνος.

214.000 ασθενείς με άνοια στην Ελλάδα

Η δημιουργία του νέου Πρότυπου Κέντρου έρχεται να συμπληρώσει την ευρύτερη παρέμβαση που υλοποιείται από την πολιτεία για την υποστήριξη ανθρώπων με άνοια ή συναφείς διαταραχές, καθώς και των οικογενειών τους.

Στην Ελλάδα ζουν σήμερα περίπου 214.000 άνθρωποι με άνοια και για τη φροντίδα τους λειτουργούν ήδη 33 κέντρα ημερήσιας φροντίδας, επτά κέντρα ημερήσιας φροντίδας με κινητές μονάδες, πέντε κινητές μονάδες, ενώ 19 νέα κέντρα έχουν προκηρυχθεί και είναι στη φάση της υλοποίησης.

Οι δομές αυτές περιλαμβάνουν Ιατρεία Μνήμης, εξειδικευμένα Κέντρα Ημέρας για άτομα με άνοια, ψυχογηριατρικά ιατρεία, καθώς και Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) που εξυπηρετούν και άτομα με άνοια.

Ευρύτερα, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2023–2028 εξελίσσεται σε επτά άξονες: καταγραφή ασθενών, πρόληψη και ευαισθητοποίηση της κοινότητας, στήριξη φροντιστών, θεραπεία, νομοθεσία και δικαιώματα, έρευνα, εκπαίδευση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 01/10/2026 - 15:14
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ο Άδωνις Γεωργιάδης παραδέχτηκε την ανεπάρκεια ετών στο πεδίο των ελέγχων
Ο Άδωνις Γεωργιάδης παραδέχτηκε την ανεπάρκεια ετών στο πεδίο των ελέγχων 30 Σεπτεμβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μια αλλαγή στη φωνή σας μπορεί να προμηνύει άνοια, σύμφωνα με μεγάλη μελέτη

Μια αλλαγή στη φωνή σας μπορεί να προμηνύει άνοια, σύμφωνα με μεγάλη μελέτη

Μελέτες
Άνοια: 207.000 πάσχουν στην Ελλάδα - Τι σημαίνει σύγχρονη φροντίδα

Άνοια: 207.000 πάσχουν στην Ελλάδα - Τι σημαίνει σύγχρονη φροντίδα

Επικαιρότητα
Το Αλτσχάιμερ δεν θεωρείται πλέον νόσος χωρίς θεραπευτικές επιλογές, σύμφωνα με νέα μελέτη

Το Αλτσχάιμερ δεν θεωρείται πλέον νόσος χωρίς θεραπευτικές επιλογές, σύμφωνα με νέα μελέτη

Μελέτες
ΕΛΑΣ για φάρμακα κατ&#039; οίκον: «Το ερώτημα δεν είναι αν φτάνουν. Είναι πότε, σε τι κατάσταση, και σε πόσους»

ΕΛΑΣ για φάρμακα κατ' οίκον: «Το ερώτημα δεν είναι αν φτάνουν. Είναι πότε, σε τι κατάσταση, και σε πόσους»

Πολιτική Υγείας
Στατίνες: Σε ποιες περιπτώσεις η λήψη τους συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας

Στατίνες: Σε ποιες περιπτώσεις η λήψη τους συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας

Φάρμακο
ΠΟΥ: Εξέδωσε νέες οδηγίες για το πώς μπορεί να μειωθεί κατά 45% ο κίνδυνος άνοιας

ΠΟΥ: Εξέδωσε νέες οδηγίες για το πώς μπορεί να μειωθεί κατά 45% ο κίνδυνος άνοιας

Επικαιρότητα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αλτσχάιμερ: Γιατί ορισμένοι ειδικοί αποκαλούν τη νόσο ως «διαβήτη τύπου 3»
Επικαιρότητα
01/10/2026 - 19:10
Απλές ασκήσεις φυσικοθεραπείας για καλή φυσική κατάσταση μετά τα 65
Επικαιρότητα
01/10/2026 - 18:27
Η ψηφιακή καινοτομία συναντά τη βιοϊατρική έρευνα
Επιχειρείν
01/10/2026 - 18:18
Σκωληκοειδίτιδα: Τα συμπτώματα που πρέπει να αναγνωρίσετε εγκαίρως – Πότε να πάτε στο γιατρό
Ευ Ζην
01/10/2026 - 17:56
Πώς θα καθαρίσετε εύκολα το καλοριφέρ με ένα πιστολάκι μαλλιών
Ευ Ζην
01/10/2026 - 17:09
Υπόθεση Μαζωνάκη: Η αναισθησιολόγος «πρόδωσε» τη γιατρό για τη μέθη – Τι κατέθεσε
Επικαιρότητα
01/10/2026 - 16:58
Μπορούν τα νέα εμβόλια να θεραπεύσουν τον καρκίνο του παγκρέατος;
Φάρμακο
01/10/2026 - 16:50
Γρίπη και κορωνοϊός «έρχονται» μαζί και φέτος – Μέχρι πότε συστήνεται να εμβολιαστείτε
Επικαιρότητα
01/10/2026 - 15:40
Ιός Δυτικού Νείλου: Ακόμη τέσσερις θάνατοι στην Ολλανδία
Επικαιρότητα
01/10/2026 - 15:31
Το λάθος που κάνετε όταν μετράτε την πίεση και αλλοιώνει τις τιμές έως και 7 μονάδες
Μελέτες
01/10/2026 - 15:23
Κυριάκος Μητσοτάκης: «Θα αλλάξουμε το τοπίο φροντίδας για την άνοια»
Πολιτική Υγείας
01/10/2026 - 15:05
AstraZeneca Ελλάδας & Κύπρου: Στη διοικητική ομάδα εντάσσεται η Έλενα Αρμελίδου
Επιχειρείν
01/10/2026 - 14:30
Υπόθεση Μαζωνάκη: Ο προσωπικός του γιατρός λέει ότι «ήταν υγιέστατος»
Επικαιρότητα
01/10/2026 - 14:11
Πώς 10 λεπτά χαλαρού τρεξίματος μπορούν να αλλάξουν τον εγκέφαλο και τη διάθεσή σας
Μελέτες
01/10/2026 - 13:50
Αντιγριπικός εμβολιασμός: Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν και πότε – Αναλυτικά τα εμβόλια
Επικαιρότητα
01/10/2026 - 13:34
Υπόθεση Μαζωνάκη: Τι κατέθεσε διασώστρια του ΕΚΑΒ που βρέθηκε στο ιατρείο της Καρνεάδου
Επικαιρότητα
01/10/2026 - 13:05
Μήλα: 5 χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες πιθανότατα δεν γνωρίζετε
Ευ Ζην
01/10/2026 - 12:34
Παγκόσμια Ημέρα Καφέ: 8 λόγοι που αποδεικνύουν ότι κάνει τελικά καλό στην υγεία
Επικαιρότητα
01/10/2026 - 11:51
Καρκίνος πνεύμονα: Νέα δεδομένα για τη στόχευση των μεταλλάξεων RAS
Φάρμακο
01/10/2026 - 11:20
Social media: Τι αλλάζει από το 2027 για τους κάτω των 15 – Δέκα βασικές ερωτήσεις και απαντήσεις
Επικαιρότητα
01/10/2026 - 10:57
Θέλετε καλύτερο ύπνο; Αυτές τις αλλαγές πρέπει να κάνετε στη διατροφή σας
Μελέτες
01/10/2026 - 10:32
Ποια είναι τα πιο πλούσια σε αντιοξειδωτικά ροφήματα
Ευ Ζην
01/10/2026 - 09:34
Μπορώ να τρώω αβοκάντο κάθε μέρα;
Ευ Ζην
01/10/2026 - 08:15
Πόσο επικίνδυνη είναι η «παπάρα» σε ένα κοινό πιάτο;
Ευ Ζην
01/10/2026 - 06:46
Ψαρόσουπα: Εύκολη και γρήγορη συνταγή με μπακαλιάρο
Ευ Ζην
01/10/2026 - 06:28
Καρδιαγγειακές παθήσεις στην Ελλάδα: «Ξέρω», αλλά τι «κάνω»;
Μελέτες
01/10/2026 - 06:12
Χρόνιος πόνος: Ποιες ασκήσεις είναι πιο αποτελεσματικές από τα παυσίπονα
Μελέτες
01/10/2026 - 06:00
Ιός Δυτικού Νείλου: Ποιοι είναι οι δήμοι υψηλού κινδύνου
Επικαιρότητα
30/09/2026 - 19:41
3 γιατροί αποκαλύπτουν τα αγαπημένα τους παιχνίδια για έναν κοφτερό εγκέφαλο σε κάθε ηλικία
Ευ Ζην
30/09/2026 - 18:37
Eli Lilly: Πειραματικό φάρμακο βοήθησε στην απώλεια βάρους σε ασθενείς με διαβήτη
Φάρμακο
30/09/2026 - 18:06

ΔΗΜΟΦΙΛΗ