Ποια είναι τα πιο πλούσια σε αντιοξειδωτικά ροφήματα

Δείτε πέντε ροφήματα πλούσια σε αντιοξειδωτικά που αξίζει να βάλετε στην καθημερινότητά σας.

Το πράσινο τσάι έχει τη φήμη του απόλυτου αντιοξειδωτικού ροφήματος, όμως δεν είναι η μοναδική επιλογή. Αν θέλετε να ενισχύσετε την πρόσληψη αντιοξειδωτικών μέσα από τη διατροφή σας, υπάρχουν και άλλα ροφήματα που προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε πολύτιμες φυτικές ενώσεις και μπορούν να γίνουν μέρος της καθημερινής σας ρουτίνας.

Το πράσινο τσάι είναι γνωστό για την υψηλή περιεκτικότητά του σε αντιοξειδωτικά, και ιδιαίτερα στην επιγαλλοκατεχίνη-3-γαλλική (EGCG), μια κατεχίνη που έχει μελετηθεί για τις πιθανές αντιφλεγμονώδεις και προστατευτικές της ιδιότητες. Ωστόσο, δεν είναι το μόνο ρόφημα που μπορεί να συμβάλει στην προστασία του οργανισμού από το οξειδωτικό στρες.

Σύμφωνα με ειδικούς στη διατροφή, υπάρχουν τουλάχιστον πέντε ροφήματα που ξεπερνούν το πράσινο τσάι σε αντιοξειδωτική δράση. Παράλληλα, τονίζουν ότι η μεγαλύτερη «δύναμη» βρίσκεται στην ποικιλία τροφών και ροφημάτων που καταναλώνετε καθημερινά.

1. Καφές

Ο καφές είναι μία από τις πιο υποτιμημένες πηγές αντιοξειδωτικών στη διατροφή μας. Περιέχει κυρίως χλωρογενικά οξέα (CGA) και άλλες πολυφαινόλες, φυτικές ενώσεις με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση.

Επειδή καταναλώνεται καθημερινά από πολλούς ανθρώπους, μπορεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές αντιοξειδωτικών στη μέση διατροφή. Έρευνες δείχνουν ότι τα χλωρογενικά οξέα συμβάλλουν στη μείωση του οξειδωτικού στρες, δηλαδή της ανισορροπίας ανάμεσα στις ελεύθερες ρίζες και την ικανότητα του οργανισμού να τις εξουδετερώνει.

2. Χυμός από μούρα (berries)

Τα μούρα, όπως τα άγρια μύρτιλα, το ακάι και το μάκι, είναι ιδιαίτερα πλούσια σε ανθοκυανίνες – τις αντιοξειδωτικές ουσίες που τους χαρίζουν το έντονο κόκκινο, μπλε και μοβ χρώμα τους.

Οι ανθοκυανίνες έχουν συνδεθεί με οφέλη για την καρδιαγγειακή και τη μεταβολική υγεία. Για να επωφεληθείτε περισσότερο, προτιμήστε χυμούς που είναι ελάχιστα επεξεργασμένοι και δεν περιέχουν ή περιέχουν πολύ λίγη πρόσθετη ζάχαρη.

3. Τσάι ιβίσκου

Αν δεν έχετε δοκιμάσει ακόμη τσάι ιβίσκου, αξίζει να του δώσετε μια ευκαιρία. Παρασκευάζεται από τα αποξηραμένα άνθη του φυτού και έχει χαρακτηριστικό βαθύ κόκκινο χρώμα.

Ο ιβίσκος είναι πλούσιος σε πολυφαινόλες και άλλα αντιοξειδωτικά συστατικά. Μελέτες έχουν εξετάσει τη θετική του επίδραση στην καρδιαγγειακή υγεία, καθώς φαίνεται να συμβάλλει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και στην προστασία της LDL («κακής») χοληστερόλης από την οξείδωση.

4. Χυμός ροδιού

Ο χυμός ροδιού έχει κερδίσει τα τελευταία χρόνια μεγάλη δημοτικότητα και όχι άδικα. Είναι ιδιαίτερα πλούσιος σε αντιοξειδωτικές ενώσεις που λειτουργούν σαν «ασπίδα» για τον οργανισμό.

Τα αντιοξειδωτικά του ροδιού βοηθούν στην εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών, περιορίζοντας το οξειδωτικό στρες που μπορεί να προκαλέσει κυτταρικές βλάβες και να συμβάλει στην εμφάνιση χρόνιων νοσημάτων και μεταβολικών διαταραχών.

5. Ζεστό κακάο

Το κακάο δεν είναι μόνο μια απολαυστική επιλογή για τις κρύες ημέρες. Περιέχει μεγάλη ποσότητα φλαβανολών, μιας ομάδας φυτικών ενώσεων με έντονη αντιοξειδωτική δράση.

Οι φλαβανόλες του κακάο έχουν μελετηθεί για τα πιθανά οφέλη τους στην υγεία της καρδιάς και των αγγείων. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα οφέλη τους, επιλέξτε άγλυκη σκόνη κακάο ή κακάο με υψηλή περιεκτικότητα σε κακάο και προσθέστε τη ζάχαρη σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις – ή περιορίστε την όσο γίνεται.

Πώς να αυξήσετε συνολικά την πρόσληψη αντιοξειδωτικών

Τα ροφήματα μπορούν να αποτελέσουν έναν εύκολο τρόπο για να προσθέσετε περισσότερα αντιοξειδωτικά στην καθημερινότητά σας, όμως οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η συνολική διατροφή είναι αυτή που κάνει τη διαφορά.

Ένας καλός τρόπος είναι να ξεκινάτε τη μέρα σας με έναν καφέ ή ένα τσάι, να προσθέτετε μούρα στο πρωινό σας, να επιλέγετε πολύχρωμα λαχανικά και όσπρια στο μεσημεριανό και το βραδινό σας και να απολαμβάνετε περιστασιακά λίγη μαύρη σοκολάτα ως επιδόρπιο.

Επιπλέον, ιδιαίτερα πλούσιες πηγές αντιοξειδωτικών είναι:

τα εσπεριδοειδή,

τα καρότα,

το σπανάκι,

το kale,

το κάρδαμο,

ο μαϊντανός.

Σημαντική θέση έχουν και ορισμένοι σπόροι και δημητριακά, όπως το φαγόπυρο, ο αμάρανθος, το κεχρί και η κινόα, με το ταρταρικό φαγόπυρο να ξεχωρίζει για την εξαιρετικά υψηλή περιεκτικότητά του σε αντιοξειδωτικές ενώσεις.

Αν και το πράσινο τσάι παραμένει μια εξαιρετική επιλογή, δεν είναι το μοναδικό ρόφημα με υψηλή αντιοξειδωτική αξία. Ο καφές, οι χυμοί από μούρα, το τσάι ιβίσκου, ο χυμός ροδιού και το αγνό ζεστό κακάο προσφέρουν πλούσια ποικιλία αντιοξειδωτικών και μπορούν να εμπλουτίσουν τη διατροφή σας.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι να μην βασίζεστε σε μία μόνο τροφή ή ρόφημα. Επιλέγοντας καθημερινά μια μεγάλη ποικιλία από φρούτα, λαχανικά, όσπρια, δημητριακά ολικής άλεσης, ξηρούς καρπούς και σπόρους, προσφέρετε στον οργανισμό σας ένα ευρύ φάσμα πολύτιμων φυτικών συστατικών που συμβάλλουν στη συνολική υγεία και προστασία του.