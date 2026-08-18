ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Γιατί δεν είναι καλή ιδέα να βάζετε γάλα στο τσάι σας

Ευ Ζην
Γιατί δεν είναι καλή ιδέα να βάζετε γάλα στο τσάι σας
Joanna Kosinska / Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 18/08/2026 - 12:31
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Η προσθήκη γάλακτος στο τσάι μπορεί να μειώσει την περιεκτικότητά του σε αντιοξειδωτικά κατά 11% έως 75%.

Μετά το νερό, το τσάι είναι το δημοφιλέστερο ρόφημα στον κόσμο. Πολλοί προσθέτουν λίγο ή περισσότερο γάλα για να απαλύνουν την έντονη γεύση του. Αν, όμως, πίνετε τσάι κυρίως για τα αντιοξειδωτικά του, πρέπει να γνωρίζετε ότι το γάλα μπορεί να περιορίσει την αντιοξειδωτική του δράση.

Το γάλα μπορεί να μειώσει τα αντιοξειδωτικά του τσαγιού

Το τσάι προέρχεται από το φυτό Camellia sinensis και είναι γνωστό για την υψηλή περιεκτικότητά του σε αντιοξειδωτικά. Οι ουσίες αυτές προστατεύουν τα κύτταρα από βλάβες, καθώς δεσμεύουν τις ελεύθερες ρίζες και αναστέλλουν την οξείδωση.

Μελέτες διαπίστωσαν ότι η προσθήκη γάλακτος στο τσάι μπορεί να μειώσει την περιεκτικότητά του σε αντιοξειδωτικά κατά 11% έως 75%.

Όταν προσθέτετε γάλα στο τσάι, η καζεΐνη, μια πρωτεΐνη που περιέχεται στο γάλα, συνδέεται με τις πολυφαινόλες του τσαγιού. Έτσι, περιορίζει την αντιοξειδωτική τους δράση και δυσκολεύει την απορρόφησή τους από τον οργανισμό.

Παρόλα αυτά, το τσάι εξακολουθεί να περιέχει αντιοξειδωτικά ακόμη και μετά την προσθήκη γάλακτος. Επομένως, το γάλα μπορεί να μειώνει την ποσότητά τους, αλλά δεν εξουδετερώνει πλήρως τη δράση τους.

Τα λιπαρά του γάλακτος παίζουν ρόλο

Άλλοι προτιμούν το κρεμώδες πλήρες γάλα και άλλοι το πιο ελαφρύ αποβουτυρωμένο. Η περιεκτικότητα του γάλακτος σε λιπαρά, όμως, φαίνεται ότι επηρεάζει τον βαθμό στον οποίο μειώνονται τα αντιοξειδωτικά του τσαγιού.

Σε παλαιότερη μελέτη, οι ερευνητές μέτρησαν την περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά πέντε διαφορετικών προϊόντων μαύρου τσαγιού, πριν και μετά την προσθήκη πλήρους, ημιαποβουτυρωμένου και αποβουτυρωμένου αγελαδινού γάλακτος. Σε όλες τις περιπτώσεις, το γάλα μείωσε τα αντιοξειδωτικά του τσαγιού.

Ωστόσο, η μείωση ήταν σημαντικά μεγαλύτερη με το αποβουτυρωμένο γάλα από ό,τι με το πλήρες ή το ημιαποβουτυρωμένο. Το εύρημα αυτό δείχνει ότι τα λιπαρά του γάλακτος επηρεάζουν τον βαθμό στον οποίο μειώνονται τα αντιοξειδωτικά.

Τα φυτικά ροφήματα επηρεάζουν επίσης τα αντιοξειδωτικά του τσαγιού

Οι έρευνες σχετικά με την επίδραση των φυτικών ροφημάτων στα αντιοξειδωτικά του τσαγιού είναι λιγότερες σε σύγκριση με εκείνες που αφορούν το αγελαδινό γάλα. Πρόσφατη μελέτη, όμως, εξέτασε πώς επηρεάζουν τα αντιοξειδωτικά του μάτσα τα ροφήματα βρώμης, αμυγδάλου, σόγιας και καρύδας, καθώς και το αγελαδινό γάλα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, όλα τα είδη γάλακτος και φυτικών ροφημάτων μείωσαν τα αντιοξειδωτικά σε σύγκριση με το σκέτο μάτσα. Τη μεγαλύτερη επίδραση είχε το αγελαδινό γάλα και ακολούθησε το ρόφημα σόγιας. Τα ροφήματα αμυγδάλου, βρώμης και καρύδας επηρέασαν σε μικρότερο βαθμό τα αντιοξειδωτικά.

Γενικά, όσο χαμηλότερη ήταν η περιεκτικότητα ενός φυτικού ροφήματος σε πρωτεΐνες, τόσο μικρότερη ήταν η επίδρασή του στα αντιοξειδωτικά.

Ποιοι άλλοι παράγοντες επηρεάζουν τα αντιοξειδωτικά του τσαγιού

Το γάλα δεν είναι ο μόνος παράγοντας που επηρεάζει τα αντιοξειδωτικά του τσαγιού.

Έχει διαπιστωθεί ότι όταν αφήνετε το τσάι να εκχυλιστεί για περισσότερη ώρα, για παράδειγμα για 15 λεπτά, απελευθερώνονται περισσότερα αντιοξειδωτικά από ό,τι με συντομότερη εκχύλιση. Με άλλα λόγια, ένα πιο δυνατό τσάι τείνει να περιέχει περισσότερα αντιοξειδωτικά.

Η ποσότητα των αντιοξειδωτικών διαφέρει επίσης ανάλογα με το είδος του τσαγιού. Για παράδειγμα, το πράσινο τσάι περιέχει περισσότερα αντιοξειδωτικά από το μαύρο, αν και και τα δύο αποτελούν καλές πηγές. Το μάτσα μπορεί να περιέχει ανά φλιτζάνι τουλάχιστον 10 φορές περισσότερα αντιοξειδωτικά από ένα συνηθισμένο πράσινο τσάι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 18/08/2026 - 12:31
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιατί οι ειδικοί συνιστούν να κάνετε ποδόλουτρο με αλάτι και ξίδι – Ποια τα οφέλη
Γιατί οι ειδικοί συνιστούν να κάνετε ποδόλουτρο με αλάτι και ξίδι – Ποια τα οφέλη 18 Αυγούστου 2026
Ογκολόγος: Αυτό είναι το πρώτο σύμπτωμα που δεν θα αγνοούσα ποτέ σε κάποιον κάτω των 40 ετών 18 Αυγούστου 2026
Ογκολόγος: Αυτό είναι το πρώτο σύμπτωμα που δεν θα αγνοούσα ποτέ σε κάποιον κάτω των 40 ετών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γλυκοπατάτα: 2 εκπληκτικά οφέλη στην υγεία - Ο καλύτερος τρόπος μαγειρέματος

Γλυκοπατάτα: 2 εκπληκτικά οφέλη στην υγεία - Ο καλύτερος τρόπος μαγειρέματος

Ευ Ζην
Αχλάδια: Γιατί είναι τόσο σημαντικά για την υγεία μας

Αχλάδια: Γιατί είναι τόσο σημαντικά για την υγεία μας

Ευ Ζην
5 φρούτα που είναι πολύ πλούσια σε αντιοξειδωτικά – Τα οφέλη

5 φρούτα που είναι πολύ πλούσια σε αντιοξειδωτικά – Τα οφέλη

Ευ Ζην
Γάλα: Πόσα λιπαρά να επιλέξετε – Ποιο είναι το πιο υγιεινό

Γάλα: Πόσα λιπαρά να επιλέξετε – Ποιο είναι το πιο υγιεινό

Ευ Ζην
Τρώτε κεράσια καθημερινά; Δείτε πώς μπορεί να ωφελήσουν την υγεία σας

Τρώτε κεράσια καθημερινά; Δείτε πώς μπορεί να ωφελήσουν την υγεία σας

Ευ Ζην
Καρπούζι ή πεπόνι - Ποιο είναι τελικά η καλύτερη επιλογή;

Καρπούζι ή πεπόνι - Ποιο είναι τελικά η καλύτερη επιλογή;

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δεν είναι μόνο το τσιγάρο: Ο ρόλος των μικροπλαστικών στον καρκίνο του πνεύμονα
Μελέτες
04/09/2026 - 19:11
Αυτισμός στα παιδιά: Τα συμπτώματα ανάλογα με την ηλικία – Πότε χρειάζεται αξιολόγηση από ειδικό
Ευ Ζην
04/09/2026 - 18:45
Back to School: Ο καλύτερος Έλεγχος της χρονιάς
Επιχειρείν
04/09/2026 - 18:33
Γεωργιάδης: «Ανακαινίσαμε 93 από τα 127 νοσοκομεία Πρωτοβάθμιας περίθαλψης»
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 17:45
Greek Islands Paddle to Cure ALS: Μια διεθνής αποστολή ενώνει Ελλάδα και ΗΠΑ στον αγώνα κατά της ALS
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 17:16
Καρδιολόγος: «Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που κάνω όταν ένας ασθενής μου λέει ότι ζαλίζεται»
Ευ Ζην
04/09/2026 - 17:11
Μπορώ να πάθω σαλμονέλα από κολοκυθόσπορο; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 16:33
Λέσβος: Μεγάλη αύξηση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 15:21
Ιός Δυτικού Νείλου: Αττική και Θεσσαλία στο «κόκκινο» - Τι τονίζει η Ματίνα Παγώνη
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 15:19
Άδωνις Γεωργιάδης: Εγκαίνια στα ΚΥ Νέας Μηχανιώνας και Λαγκαδά στην Θεσσαλονίκη
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 14:54
Ιός Δυτικού Νείλου: Τα κρούσματα θα συνεχιστούν στην Αττική και τον Σεπτέμβριο - «Καμπανάκι» από ΙΣΑ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 14:15
EMA: Λαμβάνει μέτρα για να αντιμετωπίσει την μακροχρόνια έλλειψη οφθαλμολογικού φαρμάκου στην ΕΕ
Φάρμακο
04/09/2026 - 13:41
Πράσινο τσάι: Ποια είναι η καλύτερη ώρα να το πιείτε για μεγαλύτερη συγκέντρωση
Ευ Ζην
04/09/2026 - 13:06
Κορωνοϊός: Ένας νέος θάνατος ασθενούς – Η έκθεση ΕΟΔΥ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 11:46
Φάρμακα GLP-1: Ενδείξεις ότι μπορεί να προκαλούν τριχόπτωση στους άνδρες
Μελέτες
04/09/2026 - 11:16
Ειρήνη Αγαπηδάκη: Περιοδεία στα απομακρυσμένα χωριά της Θράκης με τις ΚΟΜΥ
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 10:47
ΕΟΦ: Ανακαλούνται σωλήνες τραχειοστομίας
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 10:34
Σεπτέμβριος: Είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο των ωοθηκών
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 10:10
Νέα μελέτη προειδοποιεί - Η πολύωρη καθιστική ζωή βλάπτει τα αγγεία ακόμη κι αν γυμνάζεστε
Μελέτες
04/09/2026 - 09:30
Τα 9 τυριά με την περισσότερη πρωτεΐνη - Ποια προτείνουν διαιτολόγοι 
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:48
Τα 10 φυσικά συστατικά που διώχνουν τα κουνούπια
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:30
Γιατί είναι καλό να περπατάμε ξυπόλυτοι
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:17
Χαμηλή χρηματοδότηση και υπέρογκα χρέη «πνίγουν» το ΕΣΥ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 06:00
Σχολεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί: Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμωδών νοσημάτων
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 17:10
Ιός Δυτικού Νείλου: Έκτακτοι ψεκασμοί στο Παλαιό Φάληρο μετά τον εντοπισμό επιβεβαιωμένου κρούσματος
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 16:28
ΠΟΕΔΗΝ: Πανελλαδική κινητοποίηση την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 16:04
Nestle: Ετοιμάζει νέο εργοστάσιο βρεφικού γάλακτος στην Βραζιλία
Επιχειρείν
03/09/2026 - 15:40
Νέα σχολική χρονιά: 7 χρήσιμες συμβουλές για την ομαλή προσαρμογή των παιδιών
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 15:09
Πώς να ξεφορτωθείτε τις μύγες και άλλα έντομα με δύο υλικά που έχετε στην κουζίνα σας
Ευ Ζην
03/09/2026 - 14:51
Σε Ξάνθη και Δράμα ο υπ. Υγείας - Εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στο ΓΝ Ξάνθης και τριών ΚΥ
Πολιτική Υγείας
03/09/2026 - 14:07

ΔΗΜΟΦΙΛΗ