Γιατί δεν είναι καλή ιδέα να βάζετε γάλα στο τσάι σας

Η προσθήκη γάλακτος στο τσάι μπορεί να μειώσει την περιεκτικότητά του σε αντιοξειδωτικά κατά 11% έως 75%.

Μετά το νερό, το τσάι είναι το δημοφιλέστερο ρόφημα στον κόσμο. Πολλοί προσθέτουν λίγο ή περισσότερο γάλα για να απαλύνουν την έντονη γεύση του. Αν, όμως, πίνετε τσάι κυρίως για τα αντιοξειδωτικά του, πρέπει να γνωρίζετε ότι το γάλα μπορεί να περιορίσει την αντιοξειδωτική του δράση.

Το γάλα μπορεί να μειώσει τα αντιοξειδωτικά του τσαγιού

Το τσάι προέρχεται από το φυτό Camellia sinensis και είναι γνωστό για την υψηλή περιεκτικότητά του σε αντιοξειδωτικά. Οι ουσίες αυτές προστατεύουν τα κύτταρα από βλάβες, καθώς δεσμεύουν τις ελεύθερες ρίζες και αναστέλλουν την οξείδωση.

Μελέτες διαπίστωσαν ότι η προσθήκη γάλακτος στο τσάι μπορεί να μειώσει την περιεκτικότητά του σε αντιοξειδωτικά κατά 11% έως 75%.

Όταν προσθέτετε γάλα στο τσάι, η καζεΐνη, μια πρωτεΐνη που περιέχεται στο γάλα, συνδέεται με τις πολυφαινόλες του τσαγιού. Έτσι, περιορίζει την αντιοξειδωτική τους δράση και δυσκολεύει την απορρόφησή τους από τον οργανισμό.

Παρόλα αυτά, το τσάι εξακολουθεί να περιέχει αντιοξειδωτικά ακόμη και μετά την προσθήκη γάλακτος. Επομένως, το γάλα μπορεί να μειώνει την ποσότητά τους, αλλά δεν εξουδετερώνει πλήρως τη δράση τους.

Τα λιπαρά του γάλακτος παίζουν ρόλο

Άλλοι προτιμούν το κρεμώδες πλήρες γάλα και άλλοι το πιο ελαφρύ αποβουτυρωμένο. Η περιεκτικότητα του γάλακτος σε λιπαρά, όμως, φαίνεται ότι επηρεάζει τον βαθμό στον οποίο μειώνονται τα αντιοξειδωτικά του τσαγιού.

Σε παλαιότερη μελέτη, οι ερευνητές μέτρησαν την περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά πέντε διαφορετικών προϊόντων μαύρου τσαγιού, πριν και μετά την προσθήκη πλήρους, ημιαποβουτυρωμένου και αποβουτυρωμένου αγελαδινού γάλακτος. Σε όλες τις περιπτώσεις, το γάλα μείωσε τα αντιοξειδωτικά του τσαγιού.

Ωστόσο, η μείωση ήταν σημαντικά μεγαλύτερη με το αποβουτυρωμένο γάλα από ό,τι με το πλήρες ή το ημιαποβουτυρωμένο. Το εύρημα αυτό δείχνει ότι τα λιπαρά του γάλακτος επηρεάζουν τον βαθμό στον οποίο μειώνονται τα αντιοξειδωτικά.

Τα φυτικά ροφήματα επηρεάζουν επίσης τα αντιοξειδωτικά του τσαγιού

Οι έρευνες σχετικά με την επίδραση των φυτικών ροφημάτων στα αντιοξειδωτικά του τσαγιού είναι λιγότερες σε σύγκριση με εκείνες που αφορούν το αγελαδινό γάλα. Πρόσφατη μελέτη, όμως, εξέτασε πώς επηρεάζουν τα αντιοξειδωτικά του μάτσα τα ροφήματα βρώμης, αμυγδάλου, σόγιας και καρύδας, καθώς και το αγελαδινό γάλα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, όλα τα είδη γάλακτος και φυτικών ροφημάτων μείωσαν τα αντιοξειδωτικά σε σύγκριση με το σκέτο μάτσα. Τη μεγαλύτερη επίδραση είχε το αγελαδινό γάλα και ακολούθησε το ρόφημα σόγιας. Τα ροφήματα αμυγδάλου, βρώμης και καρύδας επηρέασαν σε μικρότερο βαθμό τα αντιοξειδωτικά.

Γενικά, όσο χαμηλότερη ήταν η περιεκτικότητα ενός φυτικού ροφήματος σε πρωτεΐνες, τόσο μικρότερη ήταν η επίδρασή του στα αντιοξειδωτικά.

Ποιοι άλλοι παράγοντες επηρεάζουν τα αντιοξειδωτικά του τσαγιού

Το γάλα δεν είναι ο μόνος παράγοντας που επηρεάζει τα αντιοξειδωτικά του τσαγιού.

Έχει διαπιστωθεί ότι όταν αφήνετε το τσάι να εκχυλιστεί για περισσότερη ώρα, για παράδειγμα για 15 λεπτά, απελευθερώνονται περισσότερα αντιοξειδωτικά από ό,τι με συντομότερη εκχύλιση. Με άλλα λόγια, ένα πιο δυνατό τσάι τείνει να περιέχει περισσότερα αντιοξειδωτικά.

Η ποσότητα των αντιοξειδωτικών διαφέρει επίσης ανάλογα με το είδος του τσαγιού. Για παράδειγμα, το πράσινο τσάι περιέχει περισσότερα αντιοξειδωτικά από το μαύρο, αν και και τα δύο αποτελούν καλές πηγές. Το μάτσα μπορεί να περιέχει ανά φλιτζάνι τουλάχιστον 10 φορές περισσότερα αντιοξειδωτικά από ένα συνηθισμένο πράσινο τσάι.