Γιατί είναι καλό να τρώμε μία κουταλιά σουσάμι την ημέρα

Μία κουταλιά της σούπας σουσάμι περιέχει περίπου ένα γραμμάριο φυτικών ινών, σημειώνει η διαιτολόγος Christine Palumbo από το Σικάγο. Σύμφωνα με την ίδια, οι φυτικές ίνες είναι πολύ σημαντικές για τον οργανισμό αφού βοηθούν στην υποστήριξη της υγιούς πέψης, είναι ευεργετικές για τα καλά βακτήρια του εντέρου, προάγουν το αίσθημα πληρότητας και μπορούν να συμβάλουν σε πιο υγιή επίπεδα χοληστερίνης και σακχάρου στο αίμα.

Το σουσάμι είναι επίσης πλούσιο σε πολλά βασικά μέταλλα. Πιο συγκεκριμένα, το σουσάμι περιέχει μαγνήσιο, το οποίο υποστηρίζει τη λειτουργία των μυών και των νεύρων, βοηθά στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα και συμβάλει στη διαχείριση της αρτηριακής πίεσης. Στο σουσάμι θα βρούμε και φώσφορο, που παίζει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη των οστών και των δοντιών και βοηθά το σώμα να παράγει ενέργεια.

Να σημειωθεί ότι, το σουσάμι είναι από τις πλουσιότερες σε χαλκό φυσικές πηγές τροφίμων. Ο χαλκός είναι ένα μέταλλο, απαραίτητο για την παραγωγή ενέργειας, τον σχηματισμό συνδετικού ιστού, την ανοσοποιητική λειτουργία και την αντιοξειδωτική άμυνα. «Μία μόνο κουταλιά της σούπας προσφέρει 88 χιλιοστόγραμμα ασβεστίου, το οποίο υποστηρίζει την υγεία των οστών και την καλή λειτουργία των μυών και των νεύρων», διευκρινίζει η διαιτολόγος Kelly Jones.

Η Palumbo προσθέτει ότι το σουσάμι προσφέρει μικρότερες ποσότητες ψευδαργύρου, σεληνίου, μαγγανίου, βιταμίνης Β1 (θειαμίνης) και βιταμίνης Ε, καθένα από τα οποία παίζει σημαντικό ρόλο στον μεταβολισμό, την ανοσοποιητική υγεία και την προστασία των κυττάρων από την οξειδωτική βλάβη.

«Το σουσάμι προσφέρει – μεταξύ άλλων – και σίδηρο», ξεκαθαρίζει η Jones. Το σουσάμι περιέχει επίσης μοναδικές φυτικές ενώσεις που ονομάζονται λιγνάνες, ιδιαίτερα σεσαμίνη και σεσαμολίνη, μαζί με βιταμίνη Ε και άλλες αντιοξειδωτικά, τα οποία βοηθούν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.

Επιπλέον, το σουσάμι είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά, τα οποία είναι ευεργετικά για την καρδιά και έχουν «συσχετιστεί με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων καρκίνων, καρδιακών παθήσεων και διαβήτη», υπογραμμίζει η Palumbo. Τέλος, η ίδια λέει ότι το σουσάμι, αποτελεί μία καλή πηγή φυτικής πρωτεΐνης, η οποία είναι σημαντική για την ανάπτυξη και την «αναζωογόνηση» των ιστών, τη διατήρηση της μυϊκής μάζας και την υποστήριξη της συνολικής υγείας.