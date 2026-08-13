Σαρδέλα ή σολομός; Ποιο έχει περισσότερα ωμέγα-3;

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Οι σαρδέλες και ο σολομός είναι δύο εξαιρετικές πηγές ωμέγα-3.

Οι σαρδέλες και ο σολομός ανήκουν στην κατηγορία των λιπαρών ψαριών. Είναι πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά, δηλαδή σε εικοσαπενταενοϊκό οξύ (EPA) και δοκοσαεξαενοϊκό οξύ (DHA). Αυτά τα λιπαρά οξέα μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των τριγλυκεριδίων, της φλεγμονής, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να συμβάλλουν θετικά στη διαχείριση της υπέρτασης.

Αν συγκρίνουμε αυτά τα δύο ψάρια, οι σαρδέλες τείνουν να περιέχουν περισσότερα ωμέγα-3 ανά γραμμάριο από τον σολομό.

Σύμφωνα με έρευνες:

- Οι σαρδέλες περιέχουν την υψηλότερη συνολική συγκέντρωση ωμέγα-3 από όλα τα λιπαρά ψάρια, ιδιαίτερα όταν καταναλώνονται ολόκληρες.

- Οι σαρδέλες περιέχουν περισσότερο από διπλάσια συγκέντρωση DHA από τον σολομό, αλλά περίπου την ίδια ποσότητα EPA.

- Η ποσότητα των ωμέγα-3 που θα λάβετε από τις σαρδέλες ή τον σολομό εξαρτάται από την ποσότητα που θα καταναλώσετε.

Μην ξεχνάτε ότι:

- Οι σαρδέλες και ο σολομός παρέχουν πρωτεΐνη, βιταμίνη Β12, σελήνιο και άλλα θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν την καλή λειτουργία των νεύρων, τον σχηματισμό ερυθρών αιμοσφαιρίων, την υγεία του θυρεοειδούς και την αντιοξειδωτική άμυνα.

- Οι σαρδέλες σε κονσέρβα μαζί με τα κόκαλά τους αποτελούν σημαντική πηγή ασβεστίου. Μια μερίδα 100 γραμμαρίων περιέχει περίπου 382 χιλιοστόγραμμα, ενώ ο φρέσκος σολομός χωρίς κόκαλα περιέχει λιγότερα από 100 χιλιοστόγραμμα.

- Ο φρέσκος σολομός έχει συνήθως χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο, εκτός εάν προστεθεί αλάτι.

- Οι σαρδέλες σε κονσέρβα συχνά περιέχουν περισσότερο νάτριο όταν συσκευάζονται σε άλμη, σάλτσες ή λάδι με καρυκεύματα. Ελέγξτε την ετικέτα του προϊόντος και επιλέξτε συσκευασίες με χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο ή χωρίς προσθήκη αλατιού.

Ποιο ψάρι είναι η καλύτερη επιλογή

Αν ενδιαφέρεστε μόνο για τα ωμέγα-3, δεν υπάρχει τελικός «νικητής» μεταξύ σαρδέλας και σολομού. Το τι είναι «καλύτερο» εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, από το μέγεθος της μερίδας και τη μέθοδο παρασκευής μέχρι το κόστος και τις προσωπικές προτιμήσεις του καθενός.

Οι σαρδέλες μπορεί να είναι καλύτερες όταν θέλετε:

- Μια πηγή υψηλής συγκέντρωσης EPA/DHA

- Μια μικρότερη μερίδα

- Ασβέστιο από βρώσιμα κόκαλα

- Μια επιλογή σε προσιτή τιμή

Ο σολομός μπορεί να είναι καλύτερος αν προτιμάτε:

- Μια μεγαλύτερη μερίδα κυρίως πιάτου

- Μια διαφορετική γευστική επιλογή

- Χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο όταν αγοράζετε φρέσκο σολομό

- Πιο λιπαρές επιλογές όπως Chinook ή sockeye, που έχουν υψηλότερη περιεκτικότητα σε EPA/DHA