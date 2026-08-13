ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Σαρδέλα ή σολομός; Ποιο έχει περισσότερα ωμέγα-3;

Ευ Ζην
Σαρδέλα ή σολομός; Ποιο έχει περισσότερα ωμέγα-3;
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Πέμπτη, 13/08/2026 - 02:18
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Οι σαρδέλες και ο σολομός είναι δύο εξαιρετικές πηγές ωμέγα-3.

Οι σαρδέλες και ο σολομός ανήκουν στην κατηγορία των λιπαρών ψαριών. Είναι πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά, δηλαδή σε εικοσαπενταενοϊκό οξύ (EPA) και δοκοσαεξαενοϊκό οξύ (DHA). Αυτά τα λιπαρά οξέα μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των τριγλυκεριδίων, της φλεγμονής, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να συμβάλλουν θετικά στη διαχείριση της υπέρτασης.

Αν συγκρίνουμε αυτά τα δύο ψάρια, οι σαρδέλες τείνουν να περιέχουν περισσότερα ωμέγα-3 ανά γραμμάριο από τον σολομό.

Σύμφωνα με έρευνες:

- Οι σαρδέλες περιέχουν την υψηλότερη συνολική συγκέντρωση ωμέγα-3 από όλα τα λιπαρά ψάρια, ιδιαίτερα όταν καταναλώνονται ολόκληρες.

- Οι σαρδέλες περιέχουν περισσότερο από διπλάσια συγκέντρωση DHA από τον σολομό, αλλά περίπου την ίδια ποσότητα EPA.

- Η ποσότητα των ωμέγα-3 που θα λάβετε από τις σαρδέλες ή τον σολομό εξαρτάται από την ποσότητα που θα καταναλώσετε.

Μην ξεχνάτε ότι:

- Οι σαρδέλες και ο σολομός παρέχουν πρωτεΐνη, βιταμίνη Β12, σελήνιο και άλλα θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν την καλή λειτουργία των νεύρων, τον σχηματισμό ερυθρών αιμοσφαιρίων, την υγεία του θυρεοειδούς και την αντιοξειδωτική άμυνα.

- Οι σαρδέλες σε κονσέρβα μαζί με τα κόκαλά τους αποτελούν σημαντική πηγή ασβεστίου. Μια μερίδα 100 γραμμαρίων περιέχει περίπου 382 χιλιοστόγραμμα, ενώ ο φρέσκος σολομός χωρίς κόκαλα περιέχει λιγότερα από 100 χιλιοστόγραμμα.

- Ο φρέσκος σολομός έχει συνήθως χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο, εκτός εάν προστεθεί αλάτι.

- Οι σαρδέλες σε κονσέρβα συχνά περιέχουν περισσότερο νάτριο όταν συσκευάζονται σε άλμη, σάλτσες ή λάδι με καρυκεύματα. Ελέγξτε την ετικέτα του προϊόντος και επιλέξτε συσκευασίες με χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο ή χωρίς προσθήκη αλατιού.

Ποιο ψάρι είναι η καλύτερη επιλογή

Αν ενδιαφέρεστε μόνο για τα ωμέγα-3, δεν υπάρχει τελικός «νικητής» μεταξύ σαρδέλας και σολομού. Το τι είναι «καλύτερο» εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, από το μέγεθος της μερίδας και τη μέθοδο παρασκευής μέχρι το κόστος και τις προσωπικές προτιμήσεις του καθενός.

Οι σαρδέλες μπορεί να είναι καλύτερες όταν θέλετε:

- Μια πηγή υψηλής συγκέντρωσης EPA/DHA
- Μια μικρότερη μερίδα
- Ασβέστιο από βρώσιμα κόκαλα
- Μια επιλογή σε προσιτή τιμή

Ο σολομός μπορεί να είναι καλύτερος αν προτιμάτε:

- Μια μεγαλύτερη μερίδα κυρίως πιάτου
- Μια διαφορετική γευστική επιλογή
- Χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο όταν αγοράζετε φρέσκο σολομό
- Πιο λιπαρές επιλογές όπως Chinook ή sockeye, που έχουν υψηλότερη περιεκτικότητα σε EPA/DHA

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 13/08/2026 - 01:58
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιατί είναι καλό να τρώμε μία κουταλιά σουσάμι την ημέρα
Γιατί είναι καλό να τρώμε μία κουταλιά σουσάμι την ημέρα 12 Αυγούστου 2026
Τι σημαίνει στην ψυχολογία αν βλέπετε συχνά τους ίδιους αριθμούς 13 Αυγούστου 2026
Τι σημαίνει στην ψυχολογία αν βλέπετε συχνά τους ίδιους αριθμούς

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Περιοδοντίτιδα: Ωμέγα 3 και ασπιρίνη είχαν αποτελέσματα συγκρίσιμα με τα αντιβιοτικά

Περιοδοντίτιδα: Ωμέγα 3 και ασπιρίνη είχαν αποτελέσματα συγκρίσιμα με τα αντιβιοτικά

Μελέτες
Διατροφολόγοι προτείνουν: Αυτό είναι το καλύτερο βραδινό γεύμα για όσους έχουν υψηλή χοληστερίνη

Διατροφολόγοι προτείνουν: Αυτό είναι το καλύτερο βραδινό γεύμα για όσους έχουν υψηλή χοληστερίνη

Ευ Ζην
Πώς τα συμπληρώματα Ω3 στην εγκυμοσύνη επηρεάζουν τον εγκέφαλο του παιδιού 10 χρόνια αργότερα

Πώς τα συμπληρώματα Ω3 στην εγκυμοσύνη επηρεάζουν τον εγκέφαλο του παιδιού 10 χρόνια αργότερα

Μελέτες
5 θαλασσινά με υψηλή περιεκτικότητα σε μαγνήσιο

5 θαλασσινά με υψηλή περιεκτικότητα σε μαγνήσιο

Ευ Ζην
Αυτά είναι τα φρέσκα ψάρια του Ιουνίου

Αυτά είναι τα φρέσκα ψάρια του Ιουνίου

Ευ Ζην
Διαιτολόγοι αποκαλύπτουν τις 6 τροφές με περισσότερα ωμέγα-3 από τα ψάρια

Διαιτολόγοι αποκαλύπτουν τις 6 τροφές με περισσότερα ωμέγα-3 από τα ψάρια

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δεν είναι μόνο το τσιγάρο: Ο ρόλος των μικροπλαστικών στον καρκίνο του πνεύμονα
Μελέτες
04/09/2026 - 19:11
Αυτισμός στα παιδιά: Τα συμπτώματα ανάλογα με την ηλικία – Πότε χρειάζεται αξιολόγηση από ειδικό
Ευ Ζην
04/09/2026 - 18:45
Back to School: Ο καλύτερος Έλεγχος της χρονιάς
Επιχειρείν
04/09/2026 - 18:33
Γεωργιάδης: «Ανακαινίσαμε 93 από τα 127 νοσοκομεία Πρωτοβάθμιας περίθαλψης»
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 17:45
Greek Islands Paddle to Cure ALS: Μια διεθνής αποστολή ενώνει Ελλάδα και ΗΠΑ στον αγώνα κατά της ALS
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 17:16
Καρδιολόγος: «Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που κάνω όταν ένας ασθενής μου λέει ότι ζαλίζεται»
Ευ Ζην
04/09/2026 - 17:11
Μπορώ να πάθω σαλμονέλα από κολοκυθόσπορο; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 16:33
Λέσβος: Μεγάλη αύξηση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 15:21
Ιός Δυτικού Νείλου: Αττική και Θεσσαλία στο «κόκκινο» - Τι τονίζει η Ματίνα Παγώνη
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 15:19
Άδωνις Γεωργιάδης: Εγκαίνια στα ΚΥ Νέας Μηχανιώνας και Λαγκαδά στην Θεσσαλονίκη
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 14:54
Ιός Δυτικού Νείλου: Τα κρούσματα θα συνεχιστούν στην Αττική και τον Σεπτέμβριο - «Καμπανάκι» από ΙΣΑ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 14:15
EMA: Λαμβάνει μέτρα για να αντιμετωπίσει την μακροχρόνια έλλειψη οφθαλμολογικού φαρμάκου στην ΕΕ
Φάρμακο
04/09/2026 - 13:41
Πράσινο τσάι: Ποια είναι η καλύτερη ώρα να το πιείτε για μεγαλύτερη συγκέντρωση
Ευ Ζην
04/09/2026 - 13:06
Κορωνοϊός: Ένας νέος θάνατος ασθενούς – Η έκθεση ΕΟΔΥ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 11:46
Φάρμακα GLP-1: Ενδείξεις ότι μπορεί να προκαλούν τριχόπτωση στους άνδρες
Μελέτες
04/09/2026 - 11:16
Ειρήνη Αγαπηδάκη: Περιοδεία στα απομακρυσμένα χωριά της Θράκης με τις ΚΟΜΥ
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 10:47
ΕΟΦ: Ανακαλούνται σωλήνες τραχειοστομίας
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 10:34
Σεπτέμβριος: Είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο των ωοθηκών
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 10:10
Νέα μελέτη προειδοποιεί - Η πολύωρη καθιστική ζωή βλάπτει τα αγγεία ακόμη κι αν γυμνάζεστε
Μελέτες
04/09/2026 - 09:30
Τα 9 τυριά με την περισσότερη πρωτεΐνη - Ποια προτείνουν διαιτολόγοι 
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:48
Τα 10 φυσικά συστατικά που διώχνουν τα κουνούπια
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:30
Γιατί είναι καλό να περπατάμε ξυπόλυτοι
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:17
Χαμηλή χρηματοδότηση και υπέρογκα χρέη «πνίγουν» το ΕΣΥ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 06:00
Σχολεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί: Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμωδών νοσημάτων
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 17:10
Ιός Δυτικού Νείλου: Έκτακτοι ψεκασμοί στο Παλαιό Φάληρο μετά τον εντοπισμό επιβεβαιωμένου κρούσματος
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 16:28
ΠΟΕΔΗΝ: Πανελλαδική κινητοποίηση την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 16:04
Nestle: Ετοιμάζει νέο εργοστάσιο βρεφικού γάλακτος στην Βραζιλία
Επιχειρείν
03/09/2026 - 15:40
Νέα σχολική χρονιά: 7 χρήσιμες συμβουλές για την ομαλή προσαρμογή των παιδιών
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 15:09
Πώς να ξεφορτωθείτε τις μύγες και άλλα έντομα με δύο υλικά που έχετε στην κουζίνα σας
Ευ Ζην
03/09/2026 - 14:51
Σε Ξάνθη και Δράμα ο υπ. Υγείας - Εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στο ΓΝ Ξάνθης και τριών ΚΥ
Πολιτική Υγείας
03/09/2026 - 14:07

ΔΗΜΟΦΙΛΗ