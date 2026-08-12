Έξυπνα διατροφικά tips: Αλάτι στον καφέ – Γιαούρτι το πρωί – «Ναι» στα βραστά αυγά

Με έξυπνους τρόπους μπορείτε να κάνετε μικρές αλλαγές στη διατροφή σας και να απολαύσετε τα οφέλη στην υγεία.

Υπάρχουν μερικές τροφές που είναι «θαυματουργές» για τον οργανισμό. Αρκεί να τις ενσωματώσετε στη διατροφή σας με τον σωστό τρόπο και στις σωστές ποσότητες. Ακολουθούν 5 διατροφικά tips από το EatingWell, τα οποία αν τα ακολουθήσετε θα δείτε σημαντικά οφέλη στην υγεία σας.

1. Να τρώτε καρπούζι για την καλή υγεία των νεφρών

Το καλοκαίρι, το σώμα μας καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να διατηρήσει μία ισορροπία στα υγρά του. Η κατανάλωση περισσότερου καρπουζιού μπορεί να υποστηρίξει την υγεία των νεφρών, επειδή το φρούτο αυτό – λόγω του ότι περιέχει πολύ νερό – σας κρατά ενυδατωμένους.

Το καρπούζι περιέχει επίσης L-κιτρουλίνη, ένα αμινοξύ που συνδέεται με τη μείωση της αρτηριακής πίεσης, καθώς και αντιοξειδωτικά όπως το λυκοπένιο και η βιταμίνη C, που βοηθούν στην καταπολέμηση του οξειδωτικού στρες. Η μείωση του οξειδωτικού στρες μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και θα μπορούσε επίσης να υποστηρίξει την υγεία των νεφρών.

Ωστόσο, εάν έχετε νεφρική νόσο, να είστε προσεκτικοί με τροφές πλούσιες σε κάλιο όπως το καρπούζι. Πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στη διατροφή σας, καλό είναι να συζητήσετε με τον γιατρό σας.

2. Ξεκινήστε τη μέρα σας με γιαούρτι

Το γιαούρτι μπορεί να ενισχύσει την υγεία του εντέρου επειδή είναι γεμάτο με καλά βακτήρια που υποστηρίζουν το μικροβίωμα. Μπορεί επίσης να υποστηρίξει την υγιή γήρανση. Μία πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι μετά από 12 εβδομάδες κατανάλωσης απλού γιαουρτιού καθημερινά, ακολουθώντας συγκεκριμένες διατροφικές οδηγίες με παράλληλη άσκηση, οι συμμετέχοντες έχασαν βάρος και έδειξαν βραδύτερο ρυθμό βιολογικής γήρανσης.

Η μελέτη ήταν μικρή και σύντομη, επομένως χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να κατανοήσουμε εάν τα προβιοτικά μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στην υγιή γήρανση. Αλλά η προσθήκη περισσότερων τροφών πλούσιων σε προβιοτικά στη διατροφή μπορεί να έχει ευρύτερα οφέλη για την υγεία. Μπορείτε να προσθέσετε στο γιαούρτι σας φρούτα, ξηρούς καρπούς, σπόρους ή δημητριακά ολικής αλέσεως.

3. Προτιμήστε τα βράστε αυγά για να διατηρήσετε τα αντιοξειδωτικά

Μπορείτε να καταναλώσετε τα αυγά με όποιο τρόπο προτιμάτε. Αλλά τα σφιχτά βραστά αυγά έχουν ένα θρεπτικό πλεονέκτημα επειδή δεν απαιτούν πρόσθετο λίπος για να μαγειρευτούν και το βράσιμο διατηρεί περισσότερα από τα αντιοξειδωτικά λουτεΐνη και ζεαξανθίνη. Αν προτιμάτε τα αυγά σας σε ομελέτα, μαγειρέψτε τα με ένα ακόρεστο λάδι, όπως ελαιόλαδο, λάδι αβοκάντο ή λάδι κανόλας.

4. Προσθέστε μία πρέζα αλάτι στον καφέ σας

Ναι, αλάτι, καλά διαβάσατε. Η προσθήκη μιας πρέζας αλατιού στον καφέ μπορεί να μειώσει την πικράδα. Έτσι, μπορείτε να τον καταναλώσετε χωρίς να προσθέσετε κρέμα γάλακτος, γάλα ή ζάχαρη. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο αν προσπαθείτε να χάσετε βάρος, να μειώσετε την πρόσληψη πρόσθετης ζάχαρης ή να βελτιώσετε την μεταβολική σας υγεία.

Αν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση ή χρειάζεται να περιορίσετε το νάτριο για λόγους υγείας, ίσως αυτό το «κόλπο» δεν είναι για εσάς.

5. Βάλτε στο ημερήσιο διατροφικό σας πρόγραμμα τροφές που μειώνουν τη χοληστερίνη

Αν η διαχείριση της χοληστερίνης είναι μια από τις προτεραιότητές σας, ορισμένες αλλαγές στη διατροφή και στον τρόπο ζωής μπορούν να βοηθήσουν. Δοκιμάστε να καταναλώνετε μέσα στη μέρα περισσότερα καρύδια, σόγια, δημητριακά ολικής αλέσεως και λαχανικά. Εστιάστε σε τρόφιμα που σας αρέσουν και μπορούν να αποτελέσουν σταθερά μέρος της διατροφής σας.