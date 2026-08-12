ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Έξυπνα διατροφικά tips: Αλάτι στον καφέ – Γιαούρτι το πρωί – «Ναι» στα βραστά αυγά

Ευ Ζην
Έξυπνα διατροφικά tips: Αλάτι στον καφέ – Γιαούρτι το πρωί – «Ναι» στα βραστά αυγά
pixabay
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Τετάρτη, 12/08/2026 - 11:31
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Με έξυπνους τρόπους μπορείτε να κάνετε μικρές αλλαγές στη διατροφή σας και να απολαύσετε τα οφέλη στην υγεία.

Υπάρχουν μερικές τροφές που είναι «θαυματουργές» για τον οργανισμό. Αρκεί να τις ενσωματώσετε στη διατροφή σας με τον σωστό τρόπο και στις σωστές ποσότητες. Ακολουθούν 5 διατροφικά tips από το EatingWell, τα οποία αν τα ακολουθήσετε θα δείτε σημαντικά οφέλη στην υγεία σας.

1. Να τρώτε καρπούζι για την καλή υγεία των νεφρών

Το καλοκαίρι, το σώμα μας καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να διατηρήσει μία ισορροπία στα υγρά του. Η κατανάλωση περισσότερου καρπουζιού μπορεί να υποστηρίξει την υγεία των νεφρών, επειδή το φρούτο αυτό – λόγω του ότι περιέχει πολύ νερό – σας κρατά ενυδατωμένους.

Το καρπούζι περιέχει επίσης L-κιτρουλίνη, ένα αμινοξύ που συνδέεται με τη μείωση της αρτηριακής πίεσης, καθώς και αντιοξειδωτικά όπως το λυκοπένιο και η βιταμίνη C, που βοηθούν στην καταπολέμηση του οξειδωτικού στρες. Η μείωση του οξειδωτικού στρες μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και θα μπορούσε επίσης να υποστηρίξει την υγεία των νεφρών.

Ωστόσο, εάν έχετε νεφρική νόσο, να είστε προσεκτικοί με τροφές πλούσιες σε κάλιο όπως το καρπούζι. Πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στη διατροφή σας, καλό είναι να συζητήσετε με τον γιατρό σας.

2. Ξεκινήστε τη μέρα σας με γιαούρτι

Το γιαούρτι μπορεί να ενισχύσει την υγεία του εντέρου επειδή είναι γεμάτο με καλά βακτήρια που υποστηρίζουν το μικροβίωμα. Μπορεί επίσης να υποστηρίξει την υγιή γήρανση. Μία πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι μετά από 12 εβδομάδες κατανάλωσης απλού γιαουρτιού καθημερινά, ακολουθώντας συγκεκριμένες διατροφικές οδηγίες με παράλληλη άσκηση, οι συμμετέχοντες έχασαν βάρος και έδειξαν βραδύτερο ρυθμό βιολογικής γήρανσης.

Η μελέτη ήταν μικρή και σύντομη, επομένως χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να κατανοήσουμε εάν τα προβιοτικά μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στην υγιή γήρανση. Αλλά η προσθήκη περισσότερων τροφών πλούσιων σε προβιοτικά στη διατροφή μπορεί να έχει ευρύτερα οφέλη για την υγεία. Μπορείτε να προσθέσετε στο γιαούρτι σας φρούτα, ξηρούς καρπούς, σπόρους ή δημητριακά ολικής αλέσεως.

3. Προτιμήστε τα βράστε αυγά για να διατηρήσετε τα αντιοξειδωτικά

Μπορείτε να καταναλώσετε τα αυγά με όποιο τρόπο προτιμάτε. Αλλά τα σφιχτά βραστά αυγά έχουν ένα θρεπτικό πλεονέκτημα επειδή δεν απαιτούν πρόσθετο λίπος για να μαγειρευτούν και το βράσιμο διατηρεί περισσότερα από τα αντιοξειδωτικά λουτεΐνη και ζεαξανθίνη. Αν προτιμάτε τα αυγά σας σε ομελέτα, μαγειρέψτε τα με ένα ακόρεστο λάδι, όπως ελαιόλαδο, λάδι αβοκάντο ή λάδι κανόλας.

4. Προσθέστε μία πρέζα αλάτι στον καφέ σας

Ναι, αλάτι, καλά διαβάσατε. Η προσθήκη μιας πρέζας αλατιού στον καφέ μπορεί να μειώσει την πικράδα. Έτσι, μπορείτε να τον καταναλώσετε χωρίς να προσθέσετε κρέμα γάλακτος, γάλα ή ζάχαρη. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο αν προσπαθείτε να χάσετε βάρος, να μειώσετε την πρόσληψη πρόσθετης ζάχαρης ή να βελτιώσετε την μεταβολική σας υγεία.

Αν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση ή χρειάζεται να περιορίσετε το νάτριο για λόγους υγείας, ίσως αυτό το «κόλπο» δεν είναι για εσάς.

5. Βάλτε στο ημερήσιο διατροφικό σας πρόγραμμα τροφές που μειώνουν τη χοληστερίνη

Αν η διαχείριση της χοληστερίνης είναι μια από τις προτεραιότητές σας, ορισμένες αλλαγές στη διατροφή και στον τρόπο ζωής μπορούν να βοηθήσουν. Δοκιμάστε να καταναλώνετε μέσα στη μέρα περισσότερα καρύδια, σόγια, δημητριακά ολικής αλέσεως και λαχανικά. Εστιάστε σε τρόφιμα που σας αρέσουν και μπορούν να αποτελέσουν σταθερά μέρος της διατροφής σας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 12/08/2026 - 11:39
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τρώτε κεράσια καθημερινά; Δείτε πώς μπορεί να ωφελήσουν την υγεία σας
Τρώτε κεράσια καθημερινά; Δείτε πώς μπορεί να ωφελήσουν την υγεία σας 21 Αυγούστου 2026
Τι λέει η ψυχολογία για όσους δείχνουν μικρότεροι από την ηλικία τους 12 Αυγούστου 2026
Τι λέει η ψυχολογία για όσους δείχνουν μικρότεροι από την ηλικία τους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πανεύκολη συνταγή για γουακαμόλε διαίτης - Έτοιμο σε 5 λεπτά

Πανεύκολη συνταγή για γουακαμόλε διαίτης - Έτοιμο σε 5 λεπτά

Ευ Ζην
Η διατροφή που μείωσε περισσότερο το λίπος στο συκώτι– Τι έδειξε νέα μελέτη

Η διατροφή που μείωσε περισσότερο το λίπος στο συκώτι– Τι έδειξε νέα μελέτη

Μελέτες
Το πιο light «βάσκικο» cheesecake – Συνταγή με στραγγιστό γιαούρτι

Το πιο light «βάσκικο» cheesecake – Συνταγή με στραγγιστό γιαούρτι

Ευ Ζην
Υψηλή χοληστερίνη: Τι διατροφή πρέπει να ακολουθείτε – Οι μύθοι και οι αλήθειες

Υψηλή χοληστερίνη: Τι διατροφή πρέπει να ακολουθείτε – Οι μύθοι και οι αλήθειες

Ευ Ζην
Κουλούρια Θεσσαλονίκης: Συνταγή με 4 απλά υλικά, έτοιμη στο πι και φι

Κουλούρια Θεσσαλονίκης: Συνταγή με 4 απλά υλικά, έτοιμη στο πι και φι

Ευ Ζην
5 λαχανικά που αξίζει να μαγειρεύετε για περισσότερα θρεπτικά συστατικά

5 λαχανικά που αξίζει να μαγειρεύετε για περισσότερα θρεπτικά συστατικά

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δεν είναι μόνο το τσιγάρο: Ο ρόλος των μικροπλαστικών στον καρκίνο του πνεύμονα
Μελέτες
04/09/2026 - 19:11
Αυτισμός στα παιδιά: Τα συμπτώματα ανάλογα με την ηλικία – Πότε χρειάζεται αξιολόγηση από ειδικό
Ευ Ζην
04/09/2026 - 18:45
Back to School: Ο καλύτερος Έλεγχος της χρονιάς
Επιχειρείν
04/09/2026 - 18:33
Γεωργιάδης: «Ανακαινίσαμε 93 από τα 127 νοσοκομεία Πρωτοβάθμιας περίθαλψης»
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 17:45
Greek Islands Paddle to Cure ALS: Μια διεθνής αποστολή ενώνει Ελλάδα και ΗΠΑ στον αγώνα κατά της ALS
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 17:16
Καρδιολόγος: «Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που κάνω όταν ένας ασθενής μου λέει ότι ζαλίζεται»
Ευ Ζην
04/09/2026 - 17:11
Μπορώ να πάθω σαλμονέλα από κολοκυθόσπορο; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 16:33
Λέσβος: Μεγάλη αύξηση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 15:21
Ιός Δυτικού Νείλου: Αττική και Θεσσαλία στο «κόκκινο» - Τι τονίζει η Ματίνα Παγώνη
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 15:19
Άδωνις Γεωργιάδης: Εγκαίνια στα ΚΥ Νέας Μηχανιώνας και Λαγκαδά στην Θεσσαλονίκη
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 14:54
Ιός Δυτικού Νείλου: Τα κρούσματα θα συνεχιστούν στην Αττική και τον Σεπτέμβριο - «Καμπανάκι» από ΙΣΑ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 14:15
EMA: Λαμβάνει μέτρα για να αντιμετωπίσει την μακροχρόνια έλλειψη οφθαλμολογικού φαρμάκου στην ΕΕ
Φάρμακο
04/09/2026 - 13:41
Πράσινο τσάι: Ποια είναι η καλύτερη ώρα να το πιείτε για μεγαλύτερη συγκέντρωση
Ευ Ζην
04/09/2026 - 13:06
Κορωνοϊός: Ένας νέος θάνατος ασθενούς – Η έκθεση ΕΟΔΥ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 11:46
Φάρμακα GLP-1: Ενδείξεις ότι μπορεί να προκαλούν τριχόπτωση στους άνδρες
Μελέτες
04/09/2026 - 11:16
Ειρήνη Αγαπηδάκη: Περιοδεία στα απομακρυσμένα χωριά της Θράκης με τις ΚΟΜΥ
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 10:47
ΕΟΦ: Ανακαλούνται σωλήνες τραχειοστομίας
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 10:34
Σεπτέμβριος: Είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο των ωοθηκών
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 10:10
Νέα μελέτη προειδοποιεί - Η πολύωρη καθιστική ζωή βλάπτει τα αγγεία ακόμη κι αν γυμνάζεστε
Μελέτες
04/09/2026 - 09:30
Τα 9 τυριά με την περισσότερη πρωτεΐνη - Ποια προτείνουν διαιτολόγοι 
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:48
Τα 10 φυσικά συστατικά που διώχνουν τα κουνούπια
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:30
Γιατί είναι καλό να περπατάμε ξυπόλυτοι
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:17
Χαμηλή χρηματοδότηση και υπέρογκα χρέη «πνίγουν» το ΕΣΥ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 06:00
Σχολεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί: Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμωδών νοσημάτων
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 17:10
Ιός Δυτικού Νείλου: Έκτακτοι ψεκασμοί στο Παλαιό Φάληρο μετά τον εντοπισμό επιβεβαιωμένου κρούσματος
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 16:28
ΠΟΕΔΗΝ: Πανελλαδική κινητοποίηση την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 16:04
Nestle: Ετοιμάζει νέο εργοστάσιο βρεφικού γάλακτος στην Βραζιλία
Επιχειρείν
03/09/2026 - 15:40
Νέα σχολική χρονιά: 7 χρήσιμες συμβουλές για την ομαλή προσαρμογή των παιδιών
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 15:09
Πώς να ξεφορτωθείτε τις μύγες και άλλα έντομα με δύο υλικά που έχετε στην κουζίνα σας
Ευ Ζην
03/09/2026 - 14:51
Σε Ξάνθη και Δράμα ο υπ. Υγείας - Εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στο ΓΝ Ξάνθης και τριών ΚΥ
Πολιτική Υγείας
03/09/2026 - 14:07

ΔΗΜΟΦΙΛΗ