Τι λέει η ψυχολογία για την προσωπικότητά μας – 5 συναρπαστικές αλήθειες

Η έρευνα της ψυχολογίας για το θέμα της προσωπικότητας είναι συνεχής. Χάρη σε όλες τις μελέτες που έχουν γίνει σχετικά με τη θεωρία της προσωπικότητας, οι ψυχολόγοι έχουν μάθει πολλά για πράγματα που επηρεάζουν την προσωπικότητά μας. Επίσης, έχουν μελετήσει πώς η προσωπικότητά μας, επηρεάζει τη συμπεριφορά μας.

Ας δούμε μερικά ενδιαφέροντα ψυχολογικά στοιχεία σχετικά με την προσωπικότητα.

1. Η προσωπικότητά μας παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας

Θεωρείτε ότι η προσωπικότητά σας μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου ή η βασική σας ιδιοσυγκρασία είναι σταθερή; Μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι οι βασικές πτυχές της προσωπικότητας παραμένουν σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας.

Σύμφωνα με τον ερευνητή Paul T. Costa Jr., η προσωπικότητά μας παραμένει σχετικά σταθερή καθώς μεγαλώνουμε. Σε ένα άρθρο των New York Times, ο Costa είπε: «αυτό που αλλάζει καθώς μεγαλώνουμε είναι οι ρόλοι μας και τα ζητήματα που έχουν μεγαλύτερη σημασία για εμάς. Οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι η προσωπικότητά τους έχει αλλάξει καθώς μεγαλώνουν, αλλά οι συνήθειές τους είναι αυτές που αλλάζουν». Μελέτες έχουν δείξει ότι πολλά από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που αναπτύσσουμε ως παιδιά θα εξακολουθούν να υπάρχουν και όταν ενηλικιωθούμε.

2. Υπάρχουν πέντε βασικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας

Οι ερευνητές προσπαθούν να ανακαλύψουν πόσα χαρακτηριστικά προσωπικότητας υπάρχουν στην πραγματικότητα. Ο Αμερικανός ψυχολόγος Gordon Allport υποστήριξε ότι υπήρχαν έως και 4.000 διακριτά χαρακτηριστικά προσωπικότητας, ενώ ο επίσης ψυχολόγος Raymond Cattell πρότεινε ότι υπήρχαν μόνο 16.

Αν έχετε κάνει ποτέ στο διαδίκτυο κάποιο τεστ προσωπικότητας, πιθανότατα έχετε συναντήσει τα «πέντε βασικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας».

Αυτά είναι:

- Εξωστρέφεια

- Προθυμία

- Ευσυνειδησία

- Νευρωτισμός

- Δεκτικότητα

3. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν κρύβουν απαραίτητα την πραγματική μας προσωπικότητα

Όταν σκεφτόμαστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συχνά υποθέτουμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι παρουσιάζουν μια ιδανική εκδοχή της ζωής τους. Είναι αρκετά εύκολο να το κάνουμε, αφού μπορούμε να επιλέξουμε τι θέλουμε να μοιραστούμε (ή όχι).

Ακόμα κι αν νομίζουμε ότι κάνουμε βήματα για να κρύψουμε τον «αληθινό» μας εαυτό στο διαδίκτυο, τα προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί στην πραγματικότητα να λένε στους ανθρώπους πολύ περισσότερα για το ποιοι πραγματικά είμαστε από ό,τι νομίζουμε. Παραδόξως, μια μελέτη διαπίστωσε ότι το προφίλ του καθενός από εμάς στο Facebook είναι στην πραγματικότητα αρκετά καλό στο να μεταφέρει την πραγματική μας προσωπικότητα.

4. Υπάρχουν ψυχικές παθήσεις που επηρεάζουν την προσωπικότητα

Αναμφισβήτητα, η προσωπικότητά μας δεν καθορίζει εάν θα αναπτύξουμε μια διαταραχή προσωπικότητας. Ωστόσο, οι ερευνητές γνωρίζουν ότι υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που συμβάλλουν στις διαταραχές προσωπικότητας, όπως:

- Γενετική

- Σχέσεις με συνομηλίκους

- Υψηλή ευαισθησία

- Λεκτική κακοποίηση

- Τραύμα παιδικής ηλικίας

Οι ψυχολόγοι προσπαθούν να μάθουν όλο και περισσότερα για τις διαταραχές προσωπικότητας με στόχο να διασφαλίσουν ότι οι άνθρωποι μπορούν να διαγνωστούν και να θεραπευτούν. Η πρόοδος στην έρευνα, μας βοηθά να καταπολεμήσουμε το στίγμα της ψυχικής υγείας και έχει μάλιστα ανατρέψει ορισμένες παλιές πεποιθήσεις και διαγνώσεις που γνωρίζουμε ότι δεν αποτυπώνουν την πλήρη εικόνα των διαταραχών προσωπικότητας, οι οποίες είναι πολύπλοκες.

5. Για τους περισσότερους ανθρώπους, η προσωπικότητα είναι ένα μείγμα χαρακτηριστικών

Υπάρχουν αυτά που αποτελούν το βασικό θεμέλιο της προσωπικότητας (βασικά χαρακτηριστικά) και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με προτιμήσεις, στάσεις και συμπεριφορές.