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Πώς η στάση του σώματός σας μπορεί να επηρεάσει τη διάθεσή σας

Μελέτες
Πώς η στάση του σώματός σας μπορεί να επηρεάσει τη διάθεσή σας
Alejandro Escamilla / Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 11/08/2026 - 03:20
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Η σωστή στάση του σώματος μπορεί να βελτιώσει ελαφρώς τη διάθεσή σας και να σας βοηθήσει να παίρνετε πιο έξυπνα ρίσκα.

Η στάση του σώματος μπορεί να επηρεάζει, σε μικρό βαθμό, τόσο τη συναισθηματική κατάσταση όσο και τη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με νέα έρευνα του Πανεπιστημίου McGill.

Ειδικότερα, σε εργαστηριακή μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό British Journal of Psychology, οι συμμετέχοντες που κάθονταν ίσια ανέφεραν περισσότερα θετικά συναισθήματα και είχαν καλύτερες επιδόσεις σε μια δοκιμασία που περιλάμβανε ρίσκο και ανταμοιβή, σε σύγκριση με όσους κάθονταν καμπουριασμένοι ή βρίσκονταν στην ομάδα ελέγχου.

Οι επιδράσεις ήταν σχετικά μικρές και παρατηρήθηκαν σε ελεγχόμενες συνθήκες. Παρ’ όλα αυτά, τα ευρήματα προσφέρουν νέα στοιχεία ότι η στάση του σώματος μπορεί να επηρεάζει τη διάθεση και τη συμπεριφορά, τόνισε ο Jorge Armony, καθηγητής στα Τμήματα Ψυχιατρικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου McGill και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

Οι ερευνητές άλλαξαν τη στάση των συμμετεχόντων χωρίς να αποκαλύψουν τον σκοπό της μελέτης

Ο Armony συνεργάστηκε με τον μεταπτυχιακό φοιτητή Soren Wainio Theberge, ο οποίος είχε την αρχική ιδέα για την έρευνα και ήταν εκ των συγγραφέων της μελέτης. Η ερευνητική ομάδα συγκέντρωσε σχεδόν 200 άτομα από την πανεπιστημιακή κοινότητα του McGill.

Αρχικά, οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν ορισμένες δοκιμασίες σε υπολογιστή. Στη συνέχεια, τους ζητήθηκε να κάνουν ακόμη μία δοκιμασία σε τάμπλετ, με την εξήγηση ότι οι ερευνητές αξιολογούσαν μια εφαρμογή για κινητές συσκευές.

Ο τρόπος με τον οποίο είχε τοποθετηθεί το τάμπλετ ήταν σχεδιασμένος ώστε να επηρεάζει διακριτικά τη στάση των συμμετεχόντων. Στη μία ομάδα, η συσκευή τοποθετήθηκε σε βάση πάνω σε ρυθμιζόμενο τραπέζι, ώστε οι συμμετέχοντες να κάθονται ίσια. Στην άλλη ομάδα, το τάμπλετ τοποθετήθηκε οριζόντια πάνω σε ένα χαμηλότερο γραφείο, με αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες να σκύβουν προς τα εμπρός και να καμπουριάζουν.

Όσοι κάθονταν ίσια έπαιρναν πιο αποδοτικά ρίσκα

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες έπαιξαν ένα παιχνίδι ανάληψης ρίσκου με ένα εικονικό μπαλόνι. Όσο περισσότερο φούσκωναν το μπαλόνι, τόσο μεγαλύτερη ανταμοιβή μπορούσαν να κερδίσουν. Αν όμως το μπαλόνι έσκαγε, έχαναν όσα είχαν κερδίσει στον συγκεκριμένο γύρο.

Οι συμμετέχοντες που κάθονταν ίσια έπαιρναν γενικά μεγαλύτερα ρίσκα και συγκέντρωναν περισσότερες ανταμοιβές στη διάρκεια του παιχνιδιού. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτό δεν σήμαινε πως ενεργούσαν απλώς πιο απερίσκεπτα.

«Αυτό δείχνει ότι δεν ενεργούσαν πιο παρορμητικά, αλλά ότι έπαιρναν πιο αποδοτικά ρίσκα», εξήγησε ο Armony.

Οι απαντήσεις τους σε ερωτηματολόγιο έδειξαν επίσης ότι όσοι κάθονταν ίσια ένιωθαν σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό υπερηφάνεια, ένα συναίσθημα που συνδέεται με πιο θετική διάθεση.

Μια νέα εξέταση της σχέσης ανάμεσα στη στάση του σώματος και τη διάθεση

Οι επιστήμονες εξετάζουν εδώ και χρόνια κατά πόσο η στάση του σώματος μπορεί πράγματι να επηρεάζει τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά. Οι ερευνητές του McGill σχεδίασαν το συγκεκριμένο πείραμα ώστε να απαντήσουν σε αρκετές ενστάσεις που είχαν διατυπωθεί για προηγούμενες μελέτες.

Αντί να ζητήσουν ευθέως από τους συμμετέχοντες να καθίσουν με έναν συγκεκριμένο τρόπο, διαμόρφωσαν κατάλληλα τον χώρο, ώστε η στάση τους να αλλάξει χωρίς οι ίδιοι να γνωρίζουν τον λόγο. Με αυτόν τον τρόπο αντιμετώπισαν μία από τις βασικές επικρίσεις για προηγούμενες έρευνες γύρω από τις λεγόμενες «στάσεις ισχύος»: ότι οι συμμετέχοντες μπορεί να άλλαζαν τη συμπεριφορά τους επειδή καταλάβαιναν τι περίμεναν από αυτούς οι ερευνητές.

Στις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν μετά το πείραμα, οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν είχαν αντιληφθεί πως οι ερευνητές επηρέαζαν σκόπιμα τη στάση τους.

Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε επίσης λογισμικό ανάλυσης βίντεο για να μετρήσει τη γωνία του αυχένα κάθε συμμετέχοντα και να επιβεβαιώσει ότι ο τρόπος τοποθέτησης του τάμπλετ είχε πράγματι οδηγήσει στην επιθυμητή στάση. Αυτού του είδους η αντικειμενική μέτρηση δεν είχε χρησιμοποιηθεί συχνά σε προηγούμενες μελέτες.

Ο Armony διευκρίνισε ότι η απλή αλλαγή της στάσης του σώματος είναι απίθανο να αλλάξει θεαματικά τη ζωή κάποιου. Ωστόσο, τα αποτελέσματα δημιουργούν ερωτήματα σχετικά με το αν συνηθισμένα στοιχεία του περιβάλλοντος, όπως η εργονομία στον χώρο εργασίας, μπορούν να έχουν μικρή αλλά μετρήσιμη επίδραση στα συναισθήματα και στη λήψη αποφάσεων.

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Τελευταία τροποποίηση στις 11/08/2026 - 03:02
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