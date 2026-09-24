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Jordan: Ο ρόλος του φαρμακοποιού στη διαμόρφωση σωστών συνηθειών στοματικής φροντίδας

Ευ Ζην
Jordan: Ο ρόλος του φαρμακοποιού στη διαμόρφωση σωστών συνηθειών στοματικής φροντίδας
Newsroom
Πέμπτη, 24/09/2026 - 14:41
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Το Jordan διαθέτει ένα portfolio οργανωμένο για σωστή στοματική φροντίδα ανά ηλικία και αναγκη.

Μπροστά στο ράφι της στοματικής φροντίδας, η επιλογή δεν είναι πάντα αυτονόητη. Και αυτό γίνεται ακόμη πιο έντονο όταν ένας γονιός καλείται να επιλέξει τα κατάλληλα προϊόντα για το παιδί του. Ποια οδοντόβουρτσα αντιστοιχεί στην ηλικία του; Ποια οδοντόκρεμα και ποια περιεκτικότητα σε φθόριο είναι κατάλληλη; Σε αυτό ακριβώς το σημείο, ο φαρμακοποιός αποκτά ουσιαστικό ρόλο στο αγοραστικό ταξίδι, μετατρέποντας μια απλή αγορά σε μια πιο ενημερωμένη επιλογή.

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Το Jordan υποστηρίζει αυτή τη συμβουλευτική σχέση με ένα portfolio οργανωμένο γύρω από διαφορετικές ηλικίες και ανάγκες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η παιδική σειρά, με τις οδοντόβουρτσες Step 0-2, Step 3-5 και Step 6-9, εργονομικά σχεδιασμένες για τις ανάγκες κάθε ηλικιακού σταδίου, αλλά και τις οδοντόκρεμες Jordan Kids Pump 0-5 και 6-12, με διαφορετική περιεκτικότητα σε φθόριο ανά ηλικιακή ομάδα και αντλία που βοηθά στον έλεγχο της ποσότητας οδοντόκρεμας.

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Αντίστοιχα, στην ενήλικη στοματική φροντίδα, το Jordan προσφέρει λύσεις για διαφορετικές ανάγκες, από την ευαισθησία και την προστασία των ούλων έως τον μεσοδόντιο καθαρισμό και τη λεύκανση, δίνοντας στον φαρμακοποιό τη δυνατότητα να κατευθύνει τον καταναλωτή πιο στοχευμένα.

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Γιατί η αξία του φαρμακείου δεν βρίσκεται μόνο στο τι θα επιλέξει ο καταναλωτής, αλλά και στο γιατί. Και το Jordan, με μια ξεκάθαρη λογική προϊόντων ανά ηλικία και ανάγκη, γίνεται ένα ουσιαστικό εργαλείο σε αυτή την καθοδήγηση.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/2026 - 14:43
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