Πώς να καθαρίσετε τις κουρτίνες σας χωρίς να τις κατεβάσετε

Οι κουρτίνες συγκεντρώνουν καθημερινά σκόνη, οσμές και μικροσωματίδια, όμως συχνά ξεχνάμε να τις καθαρίζουμε ...

Οι κουρτίνες είναι ίσως το μεγαλύτερο υφασμάτινο στοιχείο μέσα σε ένα σπίτι και, ταυτόχρονα, από τα αντικείμενα που καθαρίζονται πιο σπάνια. Κι όμως, καθημερινά συγκρατούν σκόνη, λίπη από το μαγείρεμα, τρίχες κατοικιδίων, γύρη και κάθε είδους μικροσωματίδια που συσσωρεύονται στις ίνες του υφάσματος.

Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζεται πάντα να τις κατεβάσετε για να τις φρεσκάρετε. Ωστόσο, ο σωστός τρόπος καθαρισμού εξαρτάται αποκλειστικά από το είδος της κουρτίνας και κυρίως από την κατασκευή της. Μια ακατάλληλη πλύση μπορεί να προκαλέσει συρρίκνωση, παραμόρφωση ή ακόμη και μόνιμη φθορά.

Ακολουθεί ένας πρακτικός οδηγός για να καθαρίσετε σωστά τις κουρτίνες σας, είτε παραμένουν κρεμασμένες είτε χρειάζονται πλύσιμο.

Πώς να καθαρίσετε τις κουρτίνες όσο παραμένουν κρεμασμένες

Ο πιο εύκολος τρόπος να διατηρήσετε τις κουρτίνες καθαρές είναι η τακτική συντήρηση, χωρίς να τις αφαιρέσετε από το παράθυρο.

1. Σκουπίστε τις με την ηλεκτρική σκούπα μία φορά τον μήνα

Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα για υφάσματα ή ταπετσαρίες και περάστε την κουρτίνα από πάνω προς τα κάτω με αργές, επικαλυπτόμενες κινήσεις. Μην παραλείψετε την πίσω πλευρά, καθώς και το επάνω μέρος όπου κρέμεται η κουρτίνα και το τελείωμα στο κάτω μέρος, όπου συγκεντρώνεται η περισσότερη σκόνη.

Αυτή η απλή συνήθεια απομακρύνει τα μικροσκοπικά σωματίδια που, με τον χρόνο, φθείρουν τις ίνες του υφάσματος.

2. Τινάξτε τις απαλά

Ανοίξτε και κλείστε τις κουρτίνες μερικές φορές ώστε να απομακρυνθεί η επιφανειακή σκόνη που δεν έχει προλάβει να εισχωρήσει στο ύφασμα.

3. Χρησιμοποιήστε ατμό για φρεσκάρισμα

Ένας φορητός ατμοκαθαριστής ρούχων μπορεί να απομακρύνει ελαφριές οσμές και να ισιώσει τις ζάρες χωρίς σιδέρωμα. Κρατήστε τον λίγα εκατοστά μακριά από το ύφασμα και κινηθείτε κατακόρυφα.

Πριν εφαρμόσετε ατμό σε όλη την κουρτίνα, δοκιμάστε σε ένα σημείο που δεν φαίνεται, καθώς ορισμένα υφάσματα, όπως το μετάξι ή ορισμένες φόδρες, μπορεί να παρουσιάσουν σημάδια από την υγρασία.

4. Καθαρίστε τους λεκέδες τοπικά

Αν υπάρχει ένας μικρός λεκές, χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς νωπό πανί και ταμπονάρετε απαλά την περιοχή. Αποφύγετε το τρίψιμο και μην μουσκέψετε το ύφασμα, γιατί μπορεί να δημιουργηθεί ένας εμφανής κύκλος όταν στεγνώσει.

Πώς θα καταλάβετε αν οι κουρτίνες πλένονται

Η ετικέτα φροντίδας είναι πάντα η πρώτη επιλογή. Αν όμως πρόκειται για κουρτίνες ραμμένες στα μέτρα του σπιτιού σας, συχνά δεν υπάρχει ετικέτα.

Για να διαπιστώσετε αν έχουν φόδρα:

αγγίξτε το κάτω στρίφωμα, οι φοδραρισμένες κουρτίνες είναι αισθητά πιο βαριές,

κοιτάξτε τα πλαϊνά τελειώματα, όπου συνήθως διακρίνεται το δεύτερο ύφασμα της φόδρας.

Αυτό το στοιχείο είναι καθοριστικό για την επιλογή του σωστού τρόπου καθαρισμού.

Πώς να πλύνετε με ασφάλεια τις κουρτίνες

Εφόσον οι κουρτίνες είναι κατάλληλες για πλύσιμο, ακολουθήστε μερικούς βασικούς κανόνες.

Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα

Βγάλτε γάντζους, κρίκους, μεταλλικά βάρη και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Τα μεταλλικά στοιχεία μπορούν να προκαλέσουν ζημιές τόσο στο ύφασμα όσο και στο πλυντήριο.

Τινάξτε τις πριν μπουν στο πλυντήριο

Οι κουρτίνες συγκρατούν μεγάλη ποσότητα σκόνης. Αν τις βάλετε κατευθείαν στο πλυντήριο, μεγάλο μέρος της θα παραμείνει μέσα στον κάδο.

Επιλέξτε κρύο νερό και πρόγραμμα για ευαίσθητα

Πλύνετε τις κουρτίνες μόνες τους, ώστε να έχουν χώρο να κινηθούν μέσα στον κάδο. Το κρύο νερό μειώνει τον κίνδυνο συρρίκνωσης.

Χρησιμοποιήστε μικρή ποσότητα απορρυπαντικού

Η υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού δύσκολα ξεβγάζεται από τόσο μεγάλες επιφάνειες υφάσματος και μπορεί να αφήσει κατάλοιπα που συγκρατούν περισσότερη σκόνη.

Μην τις βάλετε ποτέ στο στεγνωτήριο

Η θερμότητα μπορεί να προκαλέσει σημαντική συρρίκνωση και να «κλειδώσει» βαθιές ζάρες που δύσκολα αφαιρούνται.

Κρεμάστε τις όσο είναι ακόμη νωπές

Αυτό είναι το πιο χρήσιμο μυστικό. Κρεμάστε τις κουρτίνες πριν στεγνώσουν εντελώς, ώστε το ίδιο τους το βάρος να βοηθήσει το ύφασμα να ισιώσει φυσικά, χωρίς σιδέρωμα. Ακόμη και με σωστό πλύσιμο, είναι πιθανό να υπάρξει μια μικρή συρρίκνωση. Αν οι κουρτίνες έχουν ακριβές μήκος μέχρι το πάτωμα, ίσως είναι προτιμότερο να καθαριστούν επαγγελματικά.

Γιατί οι κουρτίνες με φόδρα χρειάζονται διαφορετική φροντίδα

Εδώ γίνεται το πιο συχνό και πιο ακριβό λάθος. Οι φοδραρισμένες κουρτίνες αποτελούνται από δύο διαφορετικά υφάσματα ραμμένα μεταξύ τους: το εξωτερικό ύφασμα και τη φόδρα. Κάθε ύφασμα αντιδρά διαφορετικά στο νερό και συρρικνώνεται με διαφορετικό ρυθμό.

Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι:

κυματισμοί στην επιφάνεια,

ανομοιόμορφο τελείωμα,

στράβωμα της κουρτίνας που δεν διορθώνεται με σιδέρωμα ή στρίφωμα.

Οι κουρτίνες με ενδιάμεση επένδυση (interlining), που διαθέτουν τρίτο μονωτικό στρώμα, είναι ακόμη πιο ευαίσθητες, καθώς τρία διαφορετικά υλικά αντιδρούν διαφορετικά στην υγρασία.

Ο ήλιος μπορεί να έχει ήδη αποδυναμώσει το ύφασμα

Η συνεχής έκθεση στον ήλιο φθείρει σταδιακά τις ίνες των υφασμάτων, ακόμη κι αν η κουρτίνα εξωτερικά φαίνεται σε καλή κατάσταση.

Αν παρατηρήσετε ότι:

το ύφασμα έχει γίνει πολύ λεπτό,

μοιάζει «χάρτινο» στην άκρη που βλέπει προς το παράθυρο,

η φόδρα είναι σκληρή ή εύθραυστη,

υπάρχει πιθανότητα να σκιστεί κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. Σε αυτή την περίπτωση, η φθορά προϋπήρχε και ο καθαρισμός απλώς την αποκαλύπτει.

Πότε είναι προτιμότερο να απευθυνθείτε σε επαγγελματία

Ο επαγγελματικός καθαρισμός είναι η ασφαλέστερη επιλογή όταν οι κουρτίνες είναι:

φοδραρισμένες ή με ενδιάμεση επένδυση,

από βελούδο,

από μετάξι,

από μαλλί ή λινό,

με επίστρωση συσκότισης (blackout),

ραμμένες στα μέτρα του χώρου,

ιδιαίτερα μεγάλες ή βαριές.

Οι επαγγελματικές μέθοδοι καθαρισμού περιορίζουν σημαντικά τον κίνδυνο συρρίκνωσης και βοηθούν τις κουρτίνες να διατηρήσουν το σωστό τους σχήμα.