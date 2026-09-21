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Γεωργιάδης στη Βουλή: Τι είπε για τη γιατρό του ιατρείου στο Κολωνάκι και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Πολιτική Υγείας
Γεωργιάδης στη Βουλή: Τι είπε για τη γιατρό του ιατρείου στο Κολωνάκι και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης
Eurokinissi/Γιάννης Παναγόπουλος
Newsroom
Δευτέρα, 21/09/2026 - 17:49
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«Απατεώνισσα» χαρακτήρισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης την γιατρό του ιδιωτικού ιατρείου στο Κολωνάκι, η οποία κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Έχουμε περίπτωση απατεώνισσας που παραβίασε εν γνώσει της τη νομοθεσία. Η κυρία προφανώς έκρυβε το μηχάνημα, για να μην το καταλάβει ο έλεγχος», τόνισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης από το βήμα της Βουλής, αναφερόμενος στις εξελίξεις της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η γιατρός του ιδιωτικού ιατρείου στο Κολωνάκι «έκρυβε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και έσβηνε τα ραντεβού για να μην την πιάσει ο έλεγχος».

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νίκης Τάσου Οικονομόπουλου, ο κύριος Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η προφυλακισθείσα γιατρός «εισήγαγε το μηχάνημα, δεν το δήλωσε ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον ΙΣΑ», προσθέτοντας πως αν είχε κάνει μέθη είναι παράνομο. Εσείς με ρωτάτε, αν μπορεί να υπάρχει απατεώνας. Συγγνώμη που θα σας το πω απότομα. Μην λιποθυμήσετε! Ναι, μπορεί να υπάρχει απατεώνας. Φτιάξαμε το med watch που μέχρι την άλλη Δευτέρα θα λειτουργεί σε όλη την Ελλάδα».

Μάλιστα, απαντώντας στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης περί κατάργησης του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας, ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν καταργήθηκε αλλά εντάχθηκαν στην Ενιαία Αρχή Διαφάνειας κάνοντας «την δράση τους λειτουργικότερη και τους ελέγχους ανεξάρτητους».

Ο ίδιος - μετά από αναφορά του Τάσου Οικονομόπουλου στο επαγγελματικό του παρελθόν - ξεκαθάρισε τα εξής: «Εγώ ποτέ δεν είχα πουλήσει τα νανογιλέκα ως φαρμακευτικό ή ιατρικό προϊόν, εγώ το εξηγούσα πάντα αυτό στις εκπομπές, είπε ψέματα η Καρυστιανού».

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Τελευταία τροποποίηση στις 21/09/2026 - 18:14
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