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Πώς να απαλλαγείτε από τα μαύρα στίγματα στη μύτη

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Πώς να απαλλαγείτε από τα μαύρα στίγματα στη μύτη
Magnific/ Cookie_Studio
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Δευτέρα, 21/09/2026 - 06:44
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Το πρόσωπό μας - ειδικά η μύτη και το πιγούνι - είναι πολύ συνηθισμένο να συγκεντρώνει μαύρα στίγματα.

Τα μαύρα στίγματα στη μύτη ή σε άλλες περιοχές του προσώπου είναι ικανά να επηρεάσουν αρνητικά την ψυχολογία μας.

Τι είναι τα μαύρα στίγματα

Τα μαύρα στίγματα αποτελούν μια ηπιότερη μορφή ακμής. Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι οι σκουρόχρωμοι, ανοιχτοί πόροι στο δέρμα. Δεν προκαλούν πόνο ή δυσφορία, όπως συμβαίνει με τα σπυράκια.

Τι προκαλεί τα μαύρα στίγματα στη μύτη

Οι σμηγματογόνοι αδένες βρίσκονται σε όλο το σώμα και οι περισσότεροι από αυτούς συνδέονται με τους θύλακες των τριχών. Τα μαύρα στίγματα είναι τύπος φαγέσωρων και μάλιστα ανοιχτών φαγέσωρων. Οι φαγέσωρες σχηματίζονται όταν ένας θύλακας τρίχας ή ένας σμηγματογόνος αδένας παρουσιάσει φλεγμονή.

Η φλεγμονή μπορεί να προκληθεί από:

- Αυξημένη παραγωγή σμήγματος.
- Ανώμαλο σχηματισμό κερατίνης (της πρωτεΐνης που συμβάλλει στη δομή των τριχών, του δέρματος και των νυχιών).
- Αυξημένα επίπεδα ορμονών (ανδρογόνων).
- Αυξημένη παρουσία βακτηρίων στο δέρμα που προκαλούν ακμή.

Θεραπεία

Μερικά προϊόντα μπορούν να δράσουν αποτελεσματικά κατά των μαύρων στιγμάτων.

- Σαλικυλικό οξύ: Διατίθεται με τη μορφή καθαριστικού ή λοσιόν. Βοηθά στην απομάκρυνση της εξωτερικής στιβάδας του κατεστραμμένου δέρματος. Το σαλικυλικό οξύ διαλύει τα νεκρά κύτταρα του δέρματος, εμποδίζοντας έτσι την απόφραξη των θυλάκων των τριχών.

- Αζελαϊκό οξύ: Το κριθάρι, το σιτάρι, η σίκαλη και διάφορα άλλα δημητριακά περιέχουν με φυσικό τρόπο αζελαϊκό οξύ. Καταπολεμά τους μικροοργανισμούς στο δέρμα και μειώνει το οίδημα (πρήξιμο).

- Υπεροξείδιο του βενζοϋλίου: Στοχεύει στα βακτήρια της επιφάνειας του δέρματος, τα οποία συχνά επιδεινώνουν την ακμή. Οι χαμηλότερες συγκεντρώσεις και τα προϊόντα καθαρισμού προκαλούν λιγότερο ερεθισμό στο δέρμα. Ο ερεθισμός (ξηρότητα) αποτελεί συχνή παρενέργεια.

- Ρετινοειδή (παράγωγα της βιταμίνης Α): Τα ρετινοειδή, όπως τα Retin-A®, Tazorac® και Differin® διασπούν τα μαύρα στίγματα και βοηθούν στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων.

Υπάρχουν ορισμένες σπιτικές θεραπείες που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των μαύρων στιγμάτων

- Έλαιο τεϊόδεντρου (tea tree oil): Το έλαιο τεϊόδεντρου μπορεί να εμποδίσει ή να σταματήσει την ανάπτυξη βακτηρίων. Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα ελαίου τεϊόδεντρου σε ένα κομμάτι βαμβάκι και κάντε επάλειψη στα μαύρα στίγματα.

- Απολεπιστικά με ζάχαρη ή αλάτι: Τα μείγματα απολέπισης με ζάχαρη ή αλάτι απομακρύνουν (απολεπίζουν) τα νεκρά κύτταρα από την επιφάνεια του δέρματος. Βρέξτε το πρόσωπό σας, εφαρμόστε το μείγμα απολέπισης με αλάτι ή ζάχαρη στις προβληματικές περιοχές και κάντε μασάζ στο δέρμα με μικρές, κυκλικές κινήσεις για έως και 30 δευτερόλεπτα. Ξεπλύνετε το πρόσωπό σας με νερό μόλις τελειώσετε.

- Πράσινο τσάι: Τα βρεγμένα φύλλα πράσινου τσαγιού μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της λιπαρότητας του δέρματος. Το πράσινο τσάι διαθέτει επίσης αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Αναμείξτε ξερά φύλλα πράσινου τσαγιού με νερό και κάντε μασάζ στο δέρμα σας με τα βρεγμένα φύλλα, χρησιμοποιώντας μικρές, κυκλικές κινήσεις για έως και 30 δευτερόλεπτα. Ξεπλύνετε το πρόσωπό σας με νερό μόλις τελειώσετε.

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Τελευταία τροποποίηση στις 21/09/2026 - 02:06
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