Σπόροι Chia: Γιατί είναι τόσο ωφέλιμοι για καρδιά, εγκέφαλο και έντερο

Αν ψάχνετε μια απλή προσθήκη στη διατροφή σας με μεγάλα οφέλη για την υγεία, οι διαιτολόγοι έχουν ξεκάθαρη απάντηση. Σπόρους chia.

Αν υπάρχει ένας μικρός... σπόρος που αξίζει να βρει μόνιμη θέση στη διατροφή σας, αυτός είναι ο σπόρος chia. Οι διαιτολόγοι τον ξεχωρίζουν ως την κορυφαία επιλογή για την υγεία του εντέρου, της καρδιάς και του εγκεφάλου, χάρη στον μοναδικό συνδυασμό φυτικών ινών, ωμέγα-3 λιπαρών, πρωτεΐνης, μετάλλων και αντιοξειδωτικών που περιέχει.

Και αν αναζητάτε μια εξίσου θρεπτική εναλλακτική, ο λιναρόσπορος ακολουθεί πολύ κοντά σε οφέλη.

Γιατί οι σπόροι chia θεωρούνται τόσο ωφέλιμοι;

Οι σπόροι chia αποτελούσαν βασική τροφή των Μάγια και των Αζτέκων εδώ και χιλιάδες χρόνια. Σήμερα, η επιστήμη επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για μία από τις πιο θρεπτικές φυτικές τροφές που μπορείτε να εντάξετε στο καθημερινό σας πρόγραμμα.

Μόλις δύο κουταλιές της σούπας αποδίδουν περίπου 130 θερμίδες και προσφέρουν:

10 γραμμάρια φυτικών ινών,

5 γραμμάρια πρωτεΐνης,

9 γραμμάρια υγιεινών λιπαρών,

καθώς και σημαντικές ποσότητες ασβεστίου, μαγνησίου και αντιοξειδωτικών.

Αυτός ο συνδυασμός θρεπτικών συστατικών συμβάλλει σε πολλαπλά συστήματα του οργανισμού ταυτόχρονα.

Πώς ωφελούν την καρδιά σας

Το μεγαλύτερο μέρος των λιπαρών που περιέχουν οι σπόροι chia είναι άλφα-λινολενικό οξύ (ALA), ένα φυτικό ωμέγα-3 λιπαρό οξύ που έχει συνδεθεί με καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία.

Η τακτική κατανάλωση ALA μπορεί να συμβάλει:

στη ρύθμιση της χοληστερόλης,

στη μείωση της αρτηριακής πίεσης,

και στον περιορισμό της φλεγμονής.

Παράλληλα, οι διαλυτές φυτικές ίνες των chia δεσμεύουν μέρος της χοληστερόλης στο πεπτικό σύστημα και βοηθούν στην απομάκρυνσή της από τον οργανισμό, μειώνοντας την απορρόφησή της στο αίμα.

Σύμμαχος για την υγεία του εντέρου

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των chia είναι η υψηλή περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες. Όταν έρχονται σε επαφή με υγρά, δημιουργούν μια χαρακτηριστική ζελατινώδη υφή που συγκρατεί νερό μέσα στο έντερο.

Αυτό βοηθά:

στη σωστή ενυδάτωση του πεπτικού συστήματος,

στην αύξηση του όγκου των κοπράνων,

και στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου και τη διατήρηση τακτικών κενώσεων.

Οι φυτικές ίνες λειτουργούν επίσης ως τροφή για τα ωφέλιμα βακτήρια του μικροβιώματος, ενισχύοντας την ισορροπία του εντέρου και συμβάλλοντας στη συνολική υγεία. Επιπλέον, επιβραδύνουν την πέψη, γεγονός που βοηθά στη σταθερότερη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα.

Τι προσφέρουν στον εγκέφαλο

Τα οφέλη των chia δεν περιορίζονται στην καρδιά και το έντερο. Τα φυτικά ωμέγα-3 που περιέχουν συμβάλλουν και στη φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου.

Παράλληλα, τα αντιοξειδωτικά βοηθούν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες, ενώ το μαγνήσιο παίζει σημαντικό ρόλο στη μετάδοση των νευρικών σημάτων, στη λειτουργία των μυών και στη ρύθμιση βασικών λειτουργιών, όπως ο καρδιακός παλμός και η αναπνοή.

Πώς να καταναλώσετε τους σπόρους chia

Οι σπόροι chia ταιριάζουν εύκολα τόσο σε γλυκές όσο και σε αλμυρές συνταγές.

Μπορείτε να τους προσθέσετε σε:

γιαούρτι,

βρώμη ή overnight oats,

smoothies,

σαλάτες,

bowls με δημητριακά ή όσπρια,

ακόμη και σε νερό ή matcha.

Μία ιδιαίτερα δημοφιλής επιλογή είναι το chia pudding: ανακατέψτε ένα ποτήρι γάλα της επιλογής σας με δύο έως τρεις κουταλιές σπόρους chia και αφήστε το στο ψυγείο όλο το βράδυ. Την επόμενη ημέρα μπορείτε να προσθέσετε μούρα, λίγο σιρόπι σφενδάμου ή κακάο για ένα θρεπτικό γεύμα ή επιδόρπιο.

Μην τους καταναλώνετε στεγνούς

Αν και δεν είναι απαραίτητο να μουλιάζετε πάντα τους σπόρους chia πριν τους φάτε, οι ειδικοί δεν συνιστούν να καταναλώνετε μια κουταλιά ξηρούς σπόρους και στη συνέχεια να πίνετε νερό. Οι σπόροι απορροφούν γρήγορα υγρά και διογκώνονται, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει δυσκολία στην κατάποση, ιδιαίτερα σε άτομα που ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα κατάποσης.

Ο λιναρόσπορος είναι η δεύτερη καλύτερη επιλογή

Ο λιναρόσπορος αποτελεί μια εξαιρετική εναλλακτική με παρόμοια οφέλη για την καρδιά, τον εγκέφαλο και το έντερο.

Δύο κουταλιές της σούπας περιέχουν περίπου:

74 θερμίδες,

4 γραμμάρια φυτικών ινών,

3 γραμμάρια πρωτεΐνης,

6 γραμμάρια λιπαρών, εκ των οποίων τα μισά είναι ωμέγα-3 ALA.

Είναι επίσης πλούσιος σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β, μαγνήσιο, χαλκό και σελήνιο.

Γιατί προτιμάται αλεσμένος

Οι φυτικές ίνες του λιναρόσπορου υποστηρίζουν τη σωστή λειτουργία του εντέρου, βοηθούν στη δυσκοιλιότητα και συμβάλλουν στη ρύθμιση της χοληστερόλης και του σακχάρου.

Ωστόσο, οι διαιτολόγοι προτείνουν να επιλέγετε αλεσμένο λιναρόσπορο αντί για ολόκληρο. Με το άλεσμα, ο οργανισμός μπορεί να απορροφήσει πιο αποτελεσματικά τα πολύτιμα λιπαρά και τα υπόλοιπα θρεπτικά συστατικά που βρίσκονται στο εσωτερικό του σπόρου. Ο ολόκληρος λιναρόσπορος εξακολουθεί να προσφέρει φυτικές ίνες, αλλά συχνά περνά από το πεπτικό σύστημα χωρίς να διασπαστεί πλήρως.

Μπορείτε να τον προσθέσετε σε γιαούρτι, smoothies, βρώμη, overnight oats ή ακόμη και σε σπιτικές συνταγές για ψωμί, muffins και άλλα αρτοσκευάσματα.

Αν θέλετε λοιπόν να ενισχύσετε με μία μόνο τροφή την υγεία της καρδιάς, του εντέρου και του εγκεφάλου σας, οι σπόροι chia αποτελούν μία από τις καλύτερες επιλογές σύμφωνα με τους διαιτολόγους. Με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, φυτικά ωμέγα-3, πρωτεΐνη και αντιοξειδωτικά, μπορούν εύκολα να ενταχθούν στην καθημερινή σας διατροφή. Και αν θέλετε ποικιλία, ο αλεσμένος λιναρόσπορος προσφέρει σχεδόν τα ίδια σημαντικά οφέλη και συμπληρώνει ιδανικά ένα ισορροπημένο διατροφικό πλάνο.