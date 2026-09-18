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Βιώσιμο Σύστημα Υγείας: Πρώτα ο Προορισμός, μετά οι Μεταρρυθμίσεις

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Βιώσιμο Σύστημα Υγείας: Πρώτα ο Προορισμός, μετά οι Μεταρρυθμίσεις
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Παρασκευή, 18/09/2026 - 17:41
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Κεντρικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσε η ανάγκη μετάβασης από μια λογική που εστιάζει κυρίως στη διαχείριση του κόστους, σε μια προσέγγιση που μετρά την αξία και την πραγματική αποτελεσματικότητα των πολιτικών υγείας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Japan Pavilion της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης βρέθηκε ένα διαφορετικό ερώτημα για το μέλλον της Υγείας:

Πριν συζητήσουμε για πόρους, μηχανισμούς και μεταρρυθμίσεις, έχουμε συμφωνήσει ποιο αποτέλεσμα θέλουμε να πετύχει το ελληνικό σύστημα υγείας έως το 2035;

Με αφετηρία αυτή τη λογική και αντλώντας έμπνευση από την ιαπωνική προσέγγιση στον στρατηγικό σχεδιασμό και τη συνεχή βελτίωση, η Daiichi Sankyo Ελλάδος, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιαπωνίας και με τη συμμετοχή των Takeda Ελλάδος και Astellas Ελλάδος, έφερε στο ίδιο τραπέζι εκπροσώπους της Πολιτείας και της φαρμακευτικής βιομηχανίας, στη συζήτηση με τίτλο «Καθορίζοντας την Επιτυχία πριν τις μεταρρυθμίσεις: Ένας Νέος Διάλογος για την Υγεία». Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος κα Νίκη Λυμπεράκη.

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(διακρίνονται από αριστερά) Θωμαΐς Κωνσταντοπούλου, Γενική Διευθύντρια της Daiichi Sankyo Ελλάδος και Κύπρου, Kazuhiro FUJII, Member of the Japanese Parliament, Παυλίνα Καρασιώτου, Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Την εκδήλωση προλόγισε ο εκπρόσωπος του Ιαπωνικού Κοινοβουλίου και ιατρός, κ. Kazuhiro Fujii, ο οποίος υπογράμμισε τη διαρκώς ενισχυόμενη συνεργασία Ελλάδας και Ιαπωνίας και ανέδειξε τη σημασία ενός ισχυρού συστήματος υγειονομικής και φαρμακευτικής περίθαλψης.

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη διαρκούς ιεράρχησης των προτεραιοτήτων για το μέλλον, ορθολογικής κατανομής των πόρων, ταχύτερης υιοθέτησης και αξιοποίησης της τεχνολογίας και της καινοτομίας για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας του συστήματος υγείας. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι κάθε ασθενής θα λαμβάνει τη θεραπεία που πρέπει να πάρει και να μη στερηθεί κανείς την κατάλληλη αγωγή, πρέπει οι διαθέσιμοι πόροι να κατανέμονται με τρόπο λογικό, αποτελεσματικό και βιώσιμο».

Κεντρικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσε η ανάγκη μετάβασης από μια λογική που εστιάζει κυρίως στη διαχείριση του κόστους, σε μια προσέγγιση που μετρά την αξία και την πραγματική αποτελεσματικότητα των πολιτικών υγείας. Κοινός τόπος όλων ήταν ότι η επιτυχία ενός συστήματος υγείας δεν μπορεί να αποτιμάται μόνο μέσα από οικονομικούς ή διοικητικούς δείκτες, αλλά κυρίως μέσα από το πραγματικό αποτύπωμα που έχει στην υγεία και την καθημερινότητα των ασθενών.

Ο κ. Άρης Αγγελής, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (ΕΑΑΦΑΧ), τόνισε ότι στόχος κάθε συστήματος υγείας είναι η μεγιστοποίηση της υγείας και της ποιότητας ζωής του πληθυσμού με τους διαθέσιμους πόρους, υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο της Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (HTA) στη βέλτιστη κατανομή τους και παρουσιάζοντας το νέο Ταμείο Καινοτομίας ως πρακτικό παράδειγμα αλλαγής πολιτικής υγείας. «Μετράμε και αποφασίζουμε, μετράμε και αλλάζουμε, μετράμε και βελτιώνουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η κα Παυλίνα Καρασιώτου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, συμφώνησε ότι οι περιορισμένοι πόροι επιβάλλουν την ιεράρχηση των αναγκών και τον σχεδιασμό ενός μακροπρόθεσμου πλάνου για το μέλλον της Υγείας. Αναγνώρισε τη σημασία των νέων εργαλείων, σημειώνοντας ότι «το μεγάλο στοίχημα και η μεγάλη πρόκληση είναι πώς αυτά τα μικροδεδομένα και τα συμπεράσματα από τη μικροάσκηση θα μπορέσουν να γίνουν μακροάσκηση και να μας βοηθήσουν να μιλήσουμε πραγματικά για σχεδιασμό πολιτικών».

Η κα Θωμαϊς Κωνσταντοπούλου, Γενική Διευθύντρια της Daiichi Sankyo Ελλάδος και Κύπρου, παρουσίασε πώς αρχές της ιαπωνικής πρακτικής - από τον σαφή καθορισμό του σκοπού και τη «φρέσκια ματιά» έως τη σταδιακή βελτίωση και τη συστηματική μάθηση από τα δεδομένα - μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για το σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων στην Υγεία. «Η βιωσιμότητα δεν είναι απλώς περιορισμός της δαπάνης. Είναι να γνωρίζουμε ποιο αποτέλεσμα θέλουμε να πετύχουμε με κάθε ευρώ που επενδύουμε - και να έχουμε το θάρρος να αλλάζουμε όταν τα δεδομένα δείχνουν ότι δεν το πετυχαίνουμε». Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε την πιλοτική εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου μοντέλου φροντίδας σε συγκεκριμένη θεραπευτική περιοχή, με εξαρχής συμφωνημένους στόχους και δείκτες και συστηματική αξιολόγηση ολόκληρης της διαδρομής του ασθενούς.

Ο κ. Δημήτρης Παπαγεωργίου Country Head της Takeda Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας, τόνισε ότι «δεν λείπει από κανέναν φορέα της Υγείας ούτε η θέληση ούτε η γνώση για τη βελτίωση της υγείας. Αυτό που πιστεύω ότι λείπει από όλους μας είναι μια κοινή αποδοχή για το τι ακριβώς μετράμε ως επιτυχία». Όπως ανέφερε, ακολουθώντας το πρότυπο της ιαπωνικής προσέγγισης, χρειάζεται να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να διαμορφώσουμε ένα κοινό όραμα για το ελληνικό σύστημα Υγείας με σαφή βήματα υλοποίησης. Πλέον έχουμε τα εφόδια για οδηγηθούμε εκεί: διαθέτουμε πλήθος δεδομένων από διαφορετικές πηγές και την τεχνολογία για να θέσουμε τα μετρήσιμα αποτελέσματα που θέλουμε να πετύχουμε.

Η κα Άντζελα Νίκολη, Market Access & Governmental Affairs Country Lead της Astellas Ελλάδος, υπογράμμισε ότι «Η επιτυχία ενός συστήματος υγείας δεν μετριέται από τον αριθμό των μεταρρυθμίσεων αλλά από το πόσο καλύτερη έγινε η ζωή των ασθενών που υπηρετεί. Αν δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι οι πολιτικές μας οδηγούν σε έγκαιρη πρόσβαση στην καινοτομία, καλύτερα κλινικά αποτελέσματα και ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής, τότε πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τις προτεραιότητές μας. Η πραγματική βιωσιμότητα δεν είναι μόνο δημοσιονομικός έλεγχος. Είναι η ικανότητα του συστήματος να δημιουργεί μετρήσιμη αξία για τους ασθενείς και την κοινωνία, σήμερα και στο μέλλον.

Η συζήτηση ανέδειξε μια σημαντική σύγκλιση μεταξύ Πολιτείας και φαρμακευτικής βιομηχανίας. Το επόμενο βήμα είναι αυτή η κοινή αντίληψη να μετατραπεί σε πράξη, μέσα από συγκεκριμένες συνεργασίες και πιλοτικές εφαρμογές που θα μπορούν να αξιολογηθούν με πραγματικά δεδομένα και πραγματικά αποτελέσματα για τους ασθενείς.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/09/2026 - 17:47
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