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Γεωργιάδης: Ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία αναλαμβάνει τους ελέγχους στα ιατρεία

Πολιτική Υγείας
Γεωργιάδης: Ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία αναλαμβάνει τους ελέγχους στα ιατρεία
Eurokinissi/Γιάννης Παναγόπουλος
Newsroom
Τετάρτη, 16/09/2026 - 16:21
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Αλλαγές στους ελέγχους στα ιατρεία προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το υπουργείο Υγείας σε μία προσπάθεια να κάνει πιο οργανωμένους ελέγχους των παρόχων υπηρεσιών υγείας σε συνεργασία με όλους τους κρατικούς φορείς, θα δώσει περισσότερες αρμοδιότητες στον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε), ο οποίος τελεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Υγείας. Αυτό αποκάλυψε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και στον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.

Σε ερώτηση για το τι θα περιλαμβάνει η νέα πρωτοβουλία του υπουργείου όσον αφορά την άμεση εφαρμογή μέτρων ελέγχου, ο υπουργός Υγείας επισήμανε: «Οι αποφάσεις αφορούν ένα πιο οργανωμένο πλαίσιο ελέγχου. Θα υπάρξει μια καινούργια πρωτοβουλία που θα στοχεύει πώς θα γίνουν πιο οργανωμένοι οι έλεγχοι και πώς θα συνεργάζονται καλύτερα τα διάφορα κρατικά επίπεδα. Ο στόχος μας είναι να δώσουμε περισσότερες αρμοδιότητες στον ΟΔΙΠΥ».

Ερωτηθείς για το αν αυτό καθυστέρησε με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των πολιτών, ο Α. Γεωργιάδης είπε πως στο υπουργείο Υγείας «ασχολούμαστε και είχε ήδη ξεκινήσει ενδοκυβερνητικά η συζήτηση εδώ και αρκετούς μήνες για το πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα αποτελεσματικό πλαίσιο ελέγχου».

Ο υπουργός επεσήμανε χαρακτηριστικά ότι «η συζήτηση δεν ξεκίνησε με την υπόθεση Μαζωνάκη και του τραγικού χαμού του, έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο που βρισκόμαστε σε διαδικασία επεξεργασίας σχεδίου νόμου».

Οι αποφάσεις που θα δείτε σύντομα είναι αποτέλεσμα πολλών μηνών συζήτησης σημείωσε και συνέχισε τονίζοντας πως θα δίνονται πλέον αρμοδιότητες ελέγχου στον ΟΔΙΠΥ και ότι «δεν χρειάζεται να ξαναπάμε στο Σώμα Ελεγκτών Υπηρεσιών Υγείας (ΣΕΥΠ) - ούτως ή άλλως και το ΣΕΥΠ είχε πολλά προβλήματα στη λειτουργία του». «Τώρα ξαφνικά έχουμε καθαγιάσει το ΣΕΥΠ;», διερωτήθηκε.

Ο υπουργός Υγείας είπε τέλος ότι είναι ζήτημα ημερών, «ίσως την Παρασκευή ή το αργότερο τη Δευτέρα να παρουσιαστεί η εφαρμογή (app)» που θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι πολίτες ώστε να γνωρίζουν τι κάνει και τι δεν κάνει κάθε γιατρός που επισκέπτονται. Η ανακοίνωση αυτή θα συνοδευτεί με περισσότερες πληροφορίες για το πλαίσιο του κεντρικού ελεγκτικού μηχανισμού.

Ποιος είναι ο ΟΔΙΠΥ

Ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία, με διακριτικό τίτλο «Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.», τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και λειτουργεί ως αρωγός του υπουργείου και όλων των παρόχων υπηρεσιών υγείας της χώρας, στην προσπάθειά τους για βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας, επάρκειας και καθολικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας, με βάση τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα.

Αποστολή τού ΟΔΙΠΥ είναι η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών φροντίδας υγείας στην Ελλάδα, η ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών και η στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να προκύψει τεκμηριωμένος στρατηγικός σχεδιασμός στον τομέα της υγείας για την αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών φροντίδας υγείας με στόχο την ισότιμη πρόσβαση και την καθολική κάλυψη του πληθυσμού.

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Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2026 - 16:28
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