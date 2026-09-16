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Βρογχοσκόπηση: Σε ποιες περιπτώσεις συστήνεται - Πιθανές επιπλοκές

Ευ Ζην
Βρογχοσκόπηση: Σε ποιες περιπτώσεις συστήνεται - Πιθανές επιπλοκές
Pixabay
Newsroom
Τετάρτη, 16/09/2026 - 08:40
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Τι είναι η βρογχοσκόπηση και τι είδους προβλήματα στους πνεύμονες μπορεί να αποκαλύψει.

Η βρογχοσκόπηση είναι μία επεμβατική διαδικασία, η οποία επιτρέπει στο γιατρό σας να εξετάσει το εσωτερικό των αεραγωγών και των πνευμόνων σας με τη χρήση βρογχοσκοπίου. Το βρογχοσκόπιο είναι ένας λεπτός σωλήνας που διαθέτει φως και κάμερα. Μπορεί να βοηθήσει τον γιατρό να διαγνώσει, να αξιολογήσει και, ορισμένες φορές, να θεραπεύσει παθήσεις που επηρεάζουν τους πνεύμονες, την τραχεία ή τον λαιμό.

Τα βρογχοσκόπια μπορεί να είναι είτε άκαμπτα είτε εύκαμπτα:

- Το εύκαμπτο βρογχοσκόπιο είναι ένας σωλήνας που μπορεί να λυγίσει. Οι γιατροί το χρησιμοποιούν συχνότερα, καθώς μπορούν να το κατευθύνουν ευκολότερα μέσα στον αεραγωγό. Το χρησιμοποιούν για να διατηρούν ανοιχτό τον αεραγωγό, να λαμβάνουν δείγμα ιστού (βιοψία) ή να αναρροφούν εκκρίσεις.

- Το άκαμπτο βρογχοσκόπιο είναι ένας δύσκαμπτος σωλήνας. Οι γιατροί το χρησιμοποιούν όταν υπάρχει κάποιο μεγάλο ξένο σώμα εγκλωβισμένο στον αεραγωγό ή όταν απαιτούνται πιο σύνθετες διαδικασίες, όπως η τοποθέτηση στεντ ή η αντιμετώπιση όγκων ή αιμορραγίας.

Σε τι βοηθά η βρογχοσκόπηση

Ένας γιατρός μπορεί να συστήσει βρογχοσκόπηση για να εντοπίσει την αιτία προβλημάτων στους πνεύμονες.

Μερικές από τις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις είναι:

- Η διάγνωση πνευμονικής νόσου ή άλλων αιτιών για συμπτώματα όπως ο έντονος βήχας, η αποβολή αίματος με τον βήχα ή η δύσπνοια.
- Η περαιτέρω διερεύνηση μετά από ακτινογραφία ή αξονική τομογραφία (CT scan) για πιθανές ενδείξεις καρκίνου.
- Η αξιολόγηση και η απομάκρυνση εμποδίων ή η αντιμετώπιση στενώσεων στους αεραγωγούς.
- Ο προσδιορισμός των αιτιών λοίμωξης ή φλεγμονής στους πνεύμονες.
- Η λήψη δειγμάτων βλέννας ή ιστού για αποστολή σε εργαστήριο προς ανάλυση.
- Η τοποθέτηση στεντ (μικρού σωλήνα) για τη διατήρηση της βατότητας του αεραγωγού.

Πόση ώρα διαρκεί μία βρογχοσκόπηση

Μία βρογχοσκόπηση διαρκεί συνήθως από 30 έως 90 λεπτά. Η ακριβής διάρκεια εξαρτάται από τον λόγο για τον οποίο ο γιατρός σας πραγματοποιεί τη διαδικασία.

Πόση ώρα διαρκεί η ανάρρωση μετά τη βρογχοσκόπηση;

Θα πρέπει να υπολογίζετε ότι θα παραμείνετε σε φάση ανάρρωσης για τουλάχιστον 45 λεπτά, ίσως και περισσότερο. Η ιατρική ομάδα πρέπει να σας παρακολουθεί καθώς υποχωρεί η επίδραση της καταστολής ή της αναισθησίας για να βεβαιωθεί ότι τα ζωτικά σας σημεία είναι φυσιολογικά.

Μπορώ να φάω και να πιώ μετά τη βρογχοσκόπηση;

Δεν πρέπει να φάτε ή να πιείτε τίποτα μέχρι να υποχωρήσει το μούδιασμα, κάτι που μπορεί να διαρκέσει μία ώρα ή και περισσότερο. Μόλις νιώσετε ότι το μούδιασμα έχει περάσει, ξεκινήστε πίνοντας μικρές γουλιές νερού και καταναλώνοντας μαλακές τροφές. Η πρόωρη κατανάλωση φαγητού ή ποτού ενέχει τον κίνδυνο εισρόφησης (να εισέλθουν τροφή ή υγρά στους πνεύμονες) ή πνιγμού.

Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές κατά τη διάρκεια της βρογχοσκόπησης;

Η βρογχοσκόπηση είναι μια πολύ ασφαλής διαδικασία, ωστόσο υπάρχει μικρός κίνδυνος για:

- Δημιουργία οπής στον αεραγωγό.
- Ερεθισμό ή φλεγμονή των φωνητικών χορδών.
- Κατάρρευση πνεύμονα (πνευμοθώρακας).

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι επαγγελματίες υγείας χρησιμοποιούν εύκαμπτο βρογχοσκόπιο και όχι άκαμπτο. Αυτό συμβαίνει επειδή ο εύκαμπτος τύπος μετακινείται πιο εύκολα στους αεραγωγούς και τον λαιμό, ενώ παρέχει καλύτερη πρόσβαση σε μικρότερες περιοχές του πνευμονικού ιστού. Ωστόσο, ορισμένες καταστάσεις απαιτούν τη χρήση άκαμπτου βρογχοσκοπίου.

Φροντίστε να συζητήσετε τους κινδύνους της βρογχοσκόπησης πριν από την επέμβαση. Ρωτήστε τον γιατρό σας εάν διατρέχετε αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών.

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Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2026 - 02:54
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