Άδωνις Γεωργιάδης: «Το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας καταργήθηκε το 2019»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026, στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» με τους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη, αναφερόμενος στον ελεγκτικό μηχανισμό του υπουργείου Υγείας τόνισε ότι «το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας καταργήθηκε το 2019», ενώ πρόσθεσε ότι «δεν είναι αντίθετος στην επανίδρυση του Σώματος Ελεγκτών Υπηρεσιών Υγείας».

Ας δούμε αναλυτικά τι είπε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη:

«Μία οικογένεια έχασε το παιδί της. Εγώ δεν ανθίσταμαι ποτέ των ευθυνών του κράτους και των δικών μου ενδεχομένως, υπό την έννοια ότι δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε αυτούς τους συγκεκριμένους απατεώνες. Το σύστημα δεν τα κατάφερε. Εκεί πήγε ο Ιατρικός Σύλλογος, που έχει την ελεγκτική αρμοδιότητα, τρεις φορές και δεν κατάφερε να τους πιάσει. Ο έλεγχος του ΙΣΑ είναι ένας έλεγχος ιατρικός, δεν είναι οι άνθρωποι εκπαιδευμένοι ελεγκτές, γιατροί είναι».

Για το αν το Υπουργείο Υγείας διαθέτει ελεγκτικό μηχανισμό:

«Ο σοβαρότερος ελεγκτικός μηχανισμός είναι η Ενιαία Αρχή Διαφάνειας. Εάν είχε γίνει καταγγελία στην Ενιαία Αρχή Διαφάνειας, αυτή έχει πραγματικά πιο ισχυρές ελεγκτικές αρμοδιότητες. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει απορροφήσει το παλιό Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, το οποίο καταργήθηκε το 2019, δεν ήμουν εγώ Υπουργός Υγείας τότε. Δεν θα ήμουνα αντίθετος στην επανίδρυση του Σώματος Ελεγκτών Υπηρεσιών Υγείας, το θεωρώ πιο εστιασμένο στην υγεία και η υγεία είναι πιο σύνθετο πράγμα από τα γενικά που ερευνά η Ενιαία Αρχή Διαφάνειας, αλλά αυτό είναι ευρύτερο κυβερνητικό θέμα».

Για την ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης:

«Η κυρία Γάκα όπως απεδείχθη, εκτός από το ότι έκανε αυτή τη συγκλονιστική απάτη και επικίνδυνο πράγμα να κάνει σε ένα απλό ιατρείο τη χρήση ενός μηχανήματος που είναι σχεδιασμένο για νοσοκομειακή χρήση, το βασικό πρόβλημα εδώ είναι ότι αυτό το μηχάνημα και αυτή η τεχνική πλασμαφαίρεσης πρέπει να γίνεται σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Για ποιο λόγο πρέπει να γίνεται σε νοσοκομειακό περιβάλλον; Γιατί αν συμβεί κάποια επιπλοκή και μια από τις πιθανές επιπλοκές είναι και η ανακοπή, να μπορεί να έχει μια ομάδα γιατρών, μία μονάδα εντατικής θεραπείας για να σε επαναφέρουν. Η πλασμαφαίρεση θέλει ΜΕΘ να υπάρχει κοντά, είναι πολύ βαριά πράξη».

Για τον ιατρικό τουρισμό:

«Από χθες, τόσο ο Παύλος Πολάκης όσο και διάφορα παρακμιακά site, παίζουν το βίντεο από την επίσκεψή μου σε μία ιδιωτική κλινική ευεξίας στη Γλυφάδα. Δεν έχει καμία σχέση αυτή η κλινική με το ιατρείο του Κολωνακίου, μην κάψουμε μαζί με τα ξερά και τα χλωρά. Θέλετε να πούμε στην Ελλάδα ότι απαγορεύουμε τελείως τις κλινικές ευεξίας; Αν το πείτε αυτό, τότε στην ουσία τι λέτε; Λέτε ότι όσοι στην Ελλάδα θέλουν να κάνουν αυτό το πράγμα πρέπει να πάνε στην Τουρκία ή σε άλλες χώρες της Ευρώπης και η Ελλάδα να μείνει απέξω και απλώς να παρακολουθεί. Εάν κάποιος αυτό έχει να προτείνει, ας το κάνει. Εγώ δεν το υποστηρίζω».

Για τις διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών:

«Πρώτα απ’ όλα οι ιατρικές διαφημίσεις απαγορεύονται με νόμο. Και μάλιστα και με αφαίρεση αδείας και με μεγάλα χρηματικά πρόστιμα. Ωστόσο, ο νόμος έχει ένα τελευταίο άρθρο που λέει ότι επιτρέπεται η ενημέρωση του κοινού για επιστημονικά θέματα. Κάτω λοιπόν από την ενημέρωση του κοινού για επιστημονικά θέματα γίνεται συγκεκαλυμμένη διαφήμιση».

Για τα μέτρα που αναμένεται να λάβει το Υπουργείο Υγείας:

«Θα κάνουμε μια Επιτροπή και θα δούμε όλες τις προτάσεις. Αφού μας καταθέσουν οι ειδικοί της προτάσεις τους, θα τις καταθέσουμε και στο ΚΕΣΥ για να πάρουμε τη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και μετά θα κάνουμε ένα πλαίσιο. Πλαίσιο έχουμε και σήμερα απλώς είναι διάσπαρτο. Θα κάνουμε ένα ενιαίο σώμα για να γίνει σαφές για όλους τι μπορείς και τι δεν μπορείς να κάνεις. Σήμερα υπάρχουν αρκετές «γκρίζες ζώνες». Αυτό που θέλω εγώ σαν Υπουργός Υγείας είναι να κάνω «καθαρό» το τοπίο, να φαίνεται τι επιτρέπεται και τι όχι. Θα φτιάξουμε και θα παρουσιάσουμε, το επόμενο 24ωρο, και ένα ειδικό app ώστε όταν μπαίνεις σε ένα ιατρείο να σκανάρεις και να βλέπεις ακριβώς τι άδεια έχει το ιατρείο για να μην μπορούν να σε εξαπατήσουν».