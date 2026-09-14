Άδωνις Γεωργιάδης: Η συγγνώμη στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη

Τι δήλωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης προσερχόμενος στο Γ’ Νεκροταφείο στη Νίκαια, για την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη .

Σε δήλωσή του, από το Γ’ Νεκροταφείο στη Νίκαια, όπου προσήλθε για την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι «είμαι εδώ για να εκφράσω την αυτοπρόσωπη παρουσία μου, τα συλλυπητήρια μου στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη και τη συγγνώμη μου που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο».

Ο ίδιος αναφορικά με τους δύο γιατρούς είπε: «Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Δύο απατεώνες έριξαν στα δίχτυα τους έναν άνθρωπο. Πρέπει να δούμε τι έχει πάει στραβά».