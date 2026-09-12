Πώς θα καθαρίσετε το πουρί από τη λεκάνη της τουαλέτας

Πότε το ξίδι δεν είναι αρκετό για να καθαρίσετε εντελώς τη λεκάνη της τουαλέτας από το πουρί.

Το πουρί στη λεκάνη της τουαλέτας μπορεί να επιμένει ακόμη και όταν καθαρίζετε τακτικά το μπάνιο. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν πρόκειται απλώς για βρωμιά, αλλά κυρίως για άλατα που αφήνει το νερό πάνω στην πορσελάνη.

Οι λευκές, κιτρινωπές ή καφέ επικαθίσεις εμφανίζονται συνήθως στη γραμμή του νερού και στα σημεία όπου υπάρχει συνεχής ροή από το καζανάκι. Όσο περισσότερο παραμένουν, τόσο πιο σκληρές γίνονται και τόσο δυσκολότερα απομακρύνονται.

Για να καθαρίσετε αποτελεσματικά το πουρί, χρειάζεστε ένα όξινο καθαριστικό, αρκετό χρόνο ώστε να δράσει και προσεκτικό τρίψιμο. Η χλωρίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απολύμανση ή για ορισμένους οργανικούς λεκέδες, αλλά δεν διαλύει αποτελεσματικά τα άλατα.

Καθαρισμός με λευκό ξίδι

Το λευκό ξίδι περιέχει οξικό οξύ, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στη διάλυση των μεταλλικών αλάτων. Είναι κατάλληλο κυρίως όταν το πουρί δεν έχει σχηματίσει πολύ παχύ στρώμα.

Αρχικά, φορέστε γάντια και ανοίξτε το παράθυρο ή ενεργοποιήστε τον εξαερισμό του μπάνιου. Στη συνέχεια, κλείστε την παροχή νερού και τραβήξτε το καζανάκι, ώστε να μειωθεί η στάθμη μέσα στη λεκάνη. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη βούρτσα της τουαλέτας για να σπρώξετε μέρος του νερού προς την αποχέτευση.

Ρίξτε αρκετό λευκό ξίδι απευθείας πάνω στις επικαθίσεις. Αν το πουρί βρίσκεται στα κάθετα τοιχώματα, τοποθετήστε πάνω του κομμάτια χαρτιού κουζίνας εμποτισμένα με ξίδι. Με αυτόν τον τρόπο, το ξίδι θα παραμείνει σε επαφή με τα άλατα αντί να καταλήξει αμέσως στον πάτο της λεκάνης.

Αφήστε το να δράσει για 30 έως 60 λεπτά και στη συνέχεια τρίψτε με τη βούρτσα ή με ένα μαλακό σφουγγάρι που δεν χαράζει. Αφαιρέστε το χαρτί κουζίνας και πετάξτε το στα απορρίμματα, καθώς δεν πρέπει να το ρίξετε στη λεκάνη.

Ανοίξτε ξανά την παροχή και τραβήξτε το καζανάκι. Αν παραμένουν επικαθίσεις, επαναλάβετε τη διαδικασία. Το πολύ σκληρό και παλιό πουρί συνήθως δεν απομακρύνεται πλήρως με μία εφαρμογή.

Τι να κάνετε αν το ξίδι δεν είναι αρκετό

Για έντονους κίτρινους λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με ξίδι, οι ειδικοί προτείνουν μούλιασμα με κιτρικό οξύ, καθώς η συγκεκριμένη ουσία διασπά πιο αποτελεσματικά τις εναποθέσεις μετάλλων και δρα πιο γρήγορα», ανέφερε.

Η διαδικασία είναι η εξής:

Φορέστε λαστιχένια γάντια. Αναμείξτε 3 με 4 κουταλιές της σούπας κιτρικό οξύ σε σκόνη με ζεστό νερό. Ανακινήστε μέχρι να διαλυθεί εντελώς.