Συνταγή για υγιεινά ντόνατς με κεφίρ

Τα ντόνατς είναι από τα πιο δημοφιλή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και απολαμβάνονται συχνά ως επιδόρπιο ή ακόμα και πρωινό.Αν και συνήθως συνδέονται με μεγάλες ποσότητες ζάχαρης και λιπαρών, η σπιτική παρασκευή σάς επιτρέπει να ελέγχετε καλύτερα τόσο τα υλικά όσο και την ποσότητα της ζάχαρης που χρησιμοποιείτε. Στην παρακάτω συνταγή, η ζύμη παρασκευάζεται με φυσικό προζύμι και κεφίρ.

Το προζύμι χρειάζεται χρόνο για να δράσει, γι’ αυτό η διαδικασία περιλαμβάνει διαδοχικά τεντώματα και διπλώματα της ζύμης, καθώς και αρκετές ώρες αναμονής. Με αυτόν τον τρόπο, η ζύμη αποκτά όγκο και γίνεται πιο αφράτη και ελαφριά πριν από το άνοιγμα και το τηγάνισμα. Η ποσότητα της ζάχαρης στη ζύμη είναι περιορισμένη, ενώ τη γλυκύτητα συμπληρώνει η επικάλυψη από λιωμένη κουβερτούρα, λίγο μέλι και ηλιέλαιο.

Υλικά για 20 -23 μερίδες

100 γρ. ανεβασμένο προζύμι

1 αυγό

3 κουταλιές ηλιέλαιο

200 γρ. γάλα

2 κουταλιές κεφίρ

600 γρ. αλεύρι

1 βανίλια

60 γρ. ζάχαρη

Για το γλάσο:

100 γρ. κουβερτούρα

1 κουταλάκι ηλιέλαιο

1 κουταλάκι μέλι

Εκτέλεση

Με τον αυγοδάρτη χτυπάμε το αυγό, τη ζάχαρη, το γάλα το προζύμι και τη βανίλια.

Προσθέτουμε το ηλιέλαιο. Χτυπάμε λίγο ακόμη και προσθέτουμε και το κεφίρ.

Στο τέλος σιγά σιγά το αλεύρι. Ζυμώνουμε σε μια μαλακή ζύμη.

Αφήνουμε μια ώρα και κάνουμε ένα τέντωμα δίπλωμα... Επαναλαμβάνουμε 5 φορές ανά μια ώρα. (5 ώρες)

Όταν φουσκώσει το ζυμάρι μας και γίνει αφράτο και ελαφρύ, ανοίγουμε φύλλο και κόβουμε με ένα ποτήρι κύκλους. Τρυπάμε με το δάχτυλο και τηγανίζουμε.

Όταν κρυώνουν τα βουτάμε στη κουβερτούρα που έχουμε λιώσει κι αναμείξει με το ηλιέλαιο και το μέλι. Αν θέλουμε με ένα κουταλάκι ρίχνουμε και λευκή κουβερτούρα.

Πηγή: Georgia Nikolaidou / Cookpad