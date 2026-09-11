Συνταγή για υγιεινά ντόνατς με κεφίρ

Τα ντόνατς είναι από τα πιο δημοφιλή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και απολαμβάνονται συχνά ως επιδόρπιο ή ακόμα και πρωινό.Αν και συνήθως συνδέονται με μεγάλες ποσότητες ζάχαρης και λιπαρών, η σπιτική παρασκευή σάς επιτρέπει να ελέγχετε καλύτερα τόσο τα υλικά όσο και την ποσότητα της ζάχαρης που χρησιμοποιείτε. Στην παρακάτω συνταγή, η ζύμη παρασκευάζεται με φυσικό προζύμι και κεφίρ.
Το προζύμι χρειάζεται χρόνο για να δράσει, γι’ αυτό η διαδικασία περιλαμβάνει διαδοχικά τεντώματα και διπλώματα της ζύμης, καθώς και αρκετές ώρες αναμονής. Με αυτόν τον τρόπο, η ζύμη αποκτά όγκο και γίνεται πιο αφράτη και ελαφριά πριν από το άνοιγμα και το τηγάνισμα. Η ποσότητα της ζάχαρης στη ζύμη είναι περιορισμένη, ενώ τη γλυκύτητα συμπληρώνει η επικάλυψη από λιωμένη κουβερτούρα, λίγο μέλι και ηλιέλαιο.
Υλικά για 20 -23 μερίδες
- 100 γρ. ανεβασμένο προζύμι
- 1 αυγό
- 3 κουταλιές ηλιέλαιο
- 200 γρ. γάλα
- 2 κουταλιές κεφίρ
- 600 γρ. αλεύρι
- 1 βανίλια
- 60 γρ. ζάχαρη
Για το γλάσο:
- 100 γρ. κουβερτούρα
- 1 κουταλάκι ηλιέλαιο
- 1 κουταλάκι μέλι
Εκτέλεση
- Με τον αυγοδάρτη χτυπάμε το αυγό, τη ζάχαρη, το γάλα το προζύμι και τη βανίλια.
- Προσθέτουμε το ηλιέλαιο. Χτυπάμε λίγο ακόμη και προσθέτουμε και το κεφίρ.
- Στο τέλος σιγά σιγά το αλεύρι. Ζυμώνουμε σε μια μαλακή ζύμη.
- Αφήνουμε μια ώρα και κάνουμε ένα τέντωμα δίπλωμα... Επαναλαμβάνουμε 5 φορές ανά μια ώρα. (5 ώρες)
- Όταν φουσκώσει το ζυμάρι μας και γίνει αφράτο και ελαφρύ, ανοίγουμε φύλλο και κόβουμε με ένα ποτήρι κύκλους. Τρυπάμε με το δάχτυλο και τηγανίζουμε.
- Όταν κρυώνουν τα βουτάμε στη κουβερτούρα που έχουμε λιώσει κι αναμείξει με το ηλιέλαιο και το μέλι. Αν θέλουμε με ένα κουταλάκι ρίχνουμε και λευκή κουβερτούρα.
Πηγή: Georgia Nikolaidou / Cookpad