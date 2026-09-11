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Συνταγή για υγιεινά ντόνατς με κεφίρ

Ευ Ζην
Συνταγή για υγιεινά ντόνατς με κεφίρ
Georgia Nikolaidou / Cookpad
Newsroom
Παρασκευή, 11/09/2026 - 06:27
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Συνταγή με ελάχιστη ζάχαρη για ντόνατς με επικάλψη σοκολάτας και φυσικό προζύμι.

Τα ντόνατς είναι από τα πιο δημοφιλή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και απολαμβάνονται συχνά ως επιδόρπιο ή ακόμα και πρωινό.Αν και συνήθως συνδέονται με μεγάλες ποσότητες ζάχαρης και λιπαρών, η σπιτική παρασκευή σάς επιτρέπει να ελέγχετε καλύτερα τόσο τα υλικά όσο και την ποσότητα της ζάχαρης που χρησιμοποιείτε. Στην παρακάτω συνταγή, η ζύμη παρασκευάζεται με φυσικό προζύμι και κεφίρ.

Το προζύμι χρειάζεται χρόνο για να δράσει, γι’ αυτό η διαδικασία περιλαμβάνει διαδοχικά τεντώματα και διπλώματα της ζύμης, καθώς και αρκετές ώρες αναμονής. Με αυτόν τον τρόπο, η ζύμη αποκτά όγκο και γίνεται πιο αφράτη και ελαφριά πριν από το άνοιγμα και το τηγάνισμα. Η ποσότητα της ζάχαρης στη ζύμη είναι περιορισμένη, ενώ τη γλυκύτητα συμπληρώνει η επικάλυψη από λιωμένη κουβερτούρα, λίγο μέλι και ηλιέλαιο.

Υλικά για 20 -23 μερίδες

  • 100 γρ. ανεβασμένο προζύμι
  • 1 αυγό
  • 3 κουταλιές ηλιέλαιο
  • 200 γρ. γάλα
  • 2 κουταλιές κεφίρ
  • 600 γρ. αλεύρι
  • 1 βανίλια
  • 60 γρ. ζάχαρη

Για το γλάσο:

  • 100 γρ. κουβερτούρα
  • 1 κουταλάκι ηλιέλαιο
  • 1 κουταλάκι μέλι

Εκτέλεση

  • Με τον αυγοδάρτη χτυπάμε το αυγό, τη ζάχαρη, το γάλα το προζύμι και τη βανίλια.
  • Προσθέτουμε το ηλιέλαιο. Χτυπάμε λίγο ακόμη και προσθέτουμε και το κεφίρ.
  • Στο τέλος σιγά σιγά το αλεύρι. Ζυμώνουμε σε μια μαλακή ζύμη.
  • Αφήνουμε μια ώρα και κάνουμε ένα τέντωμα δίπλωμα... Επαναλαμβάνουμε 5 φορές ανά μια ώρα. (5 ώρες)
  • Όταν φουσκώσει το ζυμάρι μας και γίνει αφράτο και ελαφρύ, ανοίγουμε φύλλο και κόβουμε με ένα ποτήρι κύκλους. Τρυπάμε με το δάχτυλο και τηγανίζουμε.
  • Όταν κρυώνουν τα βουτάμε στη κουβερτούρα που έχουμε λιώσει κι αναμείξει με το ηλιέλαιο και το μέλι. Αν θέλουμε με ένα κουταλάκι ρίχνουμε και λευκή κουβερτούρα.

Πηγή: Georgia Nikolaidou / Cookpad

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Τελευταία τροποποίηση στις 11/09/2026 - 03:24
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