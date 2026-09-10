ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ο αυτισμός συνδέεται με 14 χρόνια μικρότερο προσδόκιμο ζωής

Μελέτες
Ο αυτισμός συνδέεται με 14 χρόνια μικρότερο προσδόκιμο ζωής
Tomáš Petz / Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 10/09/2026 - 19:12
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες απειλές για τη ζωή των ατόμων με αυτισμό.

Τα άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος στις Ηνωμένες Πολιτείες ζουν κατά μέσο όρο 14 χρόνια λιγότερο, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό JAMA Network Open.

Ειδικότερα, ερευνητές από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας Mailman του Πανεπιστημίου Columbia και το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο Anschutz έκαναν μία από τις πρώτες μελέτες μεγάλης κλίμακας που εκτιμούν τη θνησιμότητα ανά ηλικιακή ομάδα και το προσδόκιμο ζωής των ατόμων με αυτισμό.

Μέχρι σήμερα, η έρευνα για τον αυτισμό επικεντρωνόταν κυρίως στη βιολογία, στα γονίδια, στους περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου και στη διάγνωση, ενώ είχε δοθεί μικρότερη προσοχή στις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα τόσο για την κατανόηση της φυσικής εξέλιξης της διαταραχής όσο και για την ανάπτυξη προγραμμάτων παρέμβασης. Τα νέα ευρήματα αναδεικνύουν τις μεγάλες διαφορές στο προσδόκιμο ζωής και εντοπίζουν αιτίες αυξημένης θνησιμότητας που ενδέχεται να μπορούν να προληφθούν.

«Ο αυτισμός είναι μία σύνθετη κατάσταση που διαρκεί σε όλη τη ζωή και επιβαρύνει σημαντικά το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ», εξήγησε ο Guohua Li, καθηγητής επιδημιολογίας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας Mailman του Πανεπιστημίου Columbia. «Ο αυξημένος κίνδυνος θανάτου στα άτομα με αυτισμό έχει καταγραφεί ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Όμως, το προσδόκιμο ζωής των ατόμων με αυτισμό παρέμενε άγνωστο, επειδή δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για τη θνησιμότητα ανά ηλικιακή ομάδα».

Τα δεδομένα

Για να εξετάσουν το προσδόκιμο ζωής και τις αιτίες της αυξημένης θνησιμότητας, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από το Medicaid, το δημόσιο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας στις ΗΠΑ, το οποίο καλύπτει κυρίως άτομα με χαμηλό εισόδημα, ορισμένα άτομα με αναπηρία, εγκύους, παιδιά και ηλικιωμένους. Τα διευρυμένα δεδομένα του Medicaid περιλαμβάνουν πληροφορίες για τους θανάτους και αφορούσαν δικαιούχους και στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ από το 2000 έως το 2020.

Κατά τη διάρκεια των 20 περίπου ετών της μελέτης, 2.048.046 άτομα με αυτισμό ήταν εγγεγραμμένα στο Medicaid. Συνολικά, 18.268 δικαιούχοι του Medicaid με αυτισμό πέθαναν μεταξύ 2000 και 2020.

Το χάσμα στο προσδόκιμο ζωής παραμένει

Το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση για τους δικαιούχους του Medicaid με αυτισμό ήταν 64,9 έτη. Ήταν δηλαδή κατά 5,6 χρόνια μικρότερο από το προσδόκιμο ζωής του συνόλου των δικαιούχων του Medicaid και κατά 13,8 χρόνια μικρότερο από εκείνο του γενικού πληθυσμού των ΗΠΑ. Σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό, το χάσμα ήταν μεγαλύτερο στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες.

Το προσδόκιμο ζωής των δικαιούχων του Medicaid με αυτισμό αυξήθηκε κατά 1,7 χρόνια στη διάρκεια της μελέτης, από 63,9 έτη την περίοδο 2000 έως 2004 σε 65,6 έτη την περίοδο 2015 έως 2019.

Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες απειλές για τη ζωή

Οι δικαιούχοι του Medicaid με αυτισμό είχαν κατά 44% μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από τους υπόλοιπους δικαιούχους. Αυξημένη θνησιμότητα καταγράφηκε στις περισσότερες κατηγορίες ασθενειών και προβλημάτων υγείας. Ιδιαίτερα υψηλός ήταν ο κίνδυνος θανάτου από γρίπη, υποσιτισμό, πνευμονίτιδα, ατυχήματα που δεν σχετίζονταν με μεταφορές, πνιγμό και πνευμονία.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι, σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό, οι γυναίκες με αυτισμό είχαν μεγαλύτερη μείωση του προσδόκιμου ζωής από τους άνδρες με αυτισμό. Η διαφορά αυτή συνδεόταν σε μεγάλο βαθμό με τα υψηλότερα ποσοστά συνυπαρχουσών ψυχιατρικών διαταραχών και την αυξημένη θνησιμότητα που σχετιζόταν με αυτές.

Πολλοί από αυτούς τους θανάτους μπορούν να προληφθούν

«Το προσδόκιμο ζωής των ατόμων με αυτισμό που είναι εγγεγραμμένα στο Medicaid στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι περίπου 65 έτη. Είναι δηλαδή αντίστοιχο με εκείνο του γενικού πληθυσμού στην Αϊτή ή την Ανγκόλα», ανέφερε η Carolyn DiGuiseppi, καθηγήτρια επιδημιολογίας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Κολοράντο. «Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό εύρημα».

«Τα καλά νέα είναι ότι πολλοί από τους επιπλέον θανάτους μεταξύ των ατόμων με αυτισμό μπορούν να αποφευχθούν με καλύτερη κοινωνική υποστήριξη, καλύτερη πρωτοβάθμια φροντίδα και ενισχυμένες υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι και στην κοινότητα», κατέληξε ο Li.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Χαμηλή τεστοστερόνη στους άνδρες: Το κοιλιακό λίπος παίζει μεγαλύτερο ρόλο από την ηλικία
Χαμηλή τεστοστερόνη στους άνδρες: Το κοιλιακό λίπος παίζει μεγαλύτερο ρόλο από την ηλικία 10 Σεπτεμβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αυτισμός στα παιδιά: Τα συμπτώματα ανάλογα με την ηλικία – Πότε χρειάζεται αξιολόγηση από ειδικό

Αυτισμός στα παιδιά: Τα συμπτώματα ανάλογα με την ηλικία – Πότε χρειάζεται αξιολόγηση από ειδικό

Ευ Ζην
Ποια ώρα πρωινού συνδέεται με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, σύμφωνα με μελέτη

Ποια ώρα πρωινού συνδέεται με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, σύμφωνα με μελέτη

Μελέτες
Αυτισμός: Για ποιο λόγο οι διαγνώσεις σημείωσαν έξαρση μετά την πανδημία του κορωνοϊού

Αυτισμός: Για ποιο λόγο οι διαγνώσεις σημείωσαν έξαρση μετά την πανδημία του κορωνοϊού

Μελέτες
Φάρμακο ανέστρεψε εγκεφαλικές αλλαγές που παραπέμπουν σε αυτισμό σε ποντίκια

Φάρμακο ανέστρεψε εγκεφαλικές αλλαγές που παραπέμπουν σε αυτισμό σε ποντίκια

Φάρμακο
Οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, αλλά περνούν και περισσότερα χρόνια με προβλήματα υγείας

Οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, αλλά περνούν και περισσότερα χρόνια με προβλήματα υγείας

Μελέτες
Ποιο είναι το ανώτατο όριο της ανθρώπινης ζωής; Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Ποιο είναι το ανώτατο όριο της ανθρώπινης ζωής; Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Μελέτες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο αυτισμός συνδέεται με 14 χρόνια μικρότερο προσδόκιμο ζωής
Μελέτες
10/09/2026 - 19:12
ΙΣΑ για τον θάνατο Μαζωνάκη: «Παράνομα τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο στο Κολωνάκι»
Επικαιρότητα
10/09/2026 - 18:03
Πώς θα καθαρίσετε έναν inox νεροχύτη με 3 υλικά που έχετε σπίτι
Ευ Ζην
10/09/2026 - 17:58
ΕΟΦ: Ανακαλούνται επιθέματα γάζας μη αποστειρωμένα
Επικαιρότητα
10/09/2026 - 16:08
Χαμηλή τεστοστερόνη στους άνδρες: Το κοιλιακό λίπος παίζει μεγαλύτερο ρόλο από την ηλικία
Μελέτες
10/09/2026 - 16:01
Ιός Δυτικού Νείλου: 3 θάνατοι στην Ολλανδία
Επικαιρότητα
10/09/2026 - 15:49
Γιώργος Μαζωνάκης: Τι κατέθεσε η γιατρός που του έκανε τη θεραπεία λίγο πριν πεθάνει
Επικαιρότητα
10/09/2026 - 14:39
Γιώργος Μαζωνάκης: Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η νεκροψία – Η οικογένεια διορίζει τεχνικό σύμβουλο
Επικαιρότητα
10/09/2026 - 14:18
Καρδιακή ανακοπή: Ποιες είναι οι σημαντικότερες αιτίες που την προκαλούν
Ευ Ζην
10/09/2026 - 13:51
Καρκίνος στομάχου: Ένα ζαχαρούχο ρόφημα ημερησίως υπερδιπλασιάζει τον κίνδυνο – Τι ισχύει για τα αναψυκτικά διαίτης
Μελέτες
10/09/2026 - 13:45
Δήμος Αθηναίων: Εγκαινιάστηκε το πρώτο Κοινωνικό Κέντρο Ακοής και Ακουστικών Βαρηκοΐας στην Ελλάδα
Επικαιρότητα
10/09/2026 - 13:23
Ε.Σ.Α.μεΑ.: Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης στα σχολεία
Επικαιρότητα
10/09/2026 - 12:42
Πλασμαφαίρεση: Τι είναι – Πως πραγματοποιείται – Οι πιο συχνές παρενέργειες
Επικαιρότητα
10/09/2026 - 12:13
Ματίνα Παγώνη για τον θάνατο Μαζωνάκη: «4 μεγάλα νοσοκομεία στην Αθήνα πραγματοποιούν πλασμαφαίρεση με τον κατάλληλο εξοπλισμό»
Επικαιρότητα
10/09/2026 - 11:56
Γιώργος Μαζωνάκης: Σε εξέλιξη η έρευνα στο ιατρείο στο Κολωνάκι – Τι βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» των Αρχών
Επικαιρότητα
10/09/2026 - 11:26
Πατούλης για θάνατο Μαζωνάκη: «Στο ιατρείο δεν υπήρχε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης – Είχε γίνει έλεγχος από τον ΙΣΑ δύο φορές»
Επικαιρότητα
10/09/2026 - 11:03
Γεωργιάδης για θάνατο Μαζωνάκη: «Η πλασμαφαίρεση είναι πολύ βαριά διαδικασία - Πραγματοποιείται μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον»
Πολιτική Υγείας
10/09/2026 - 10:46
Ιός Δυτικού Νείλου: 6 νέοι θάνατοι – 4 νέα κρούσματα στην Αττική μέσα σε μία εβδομάδα
Επικαιρότητα
10/09/2026 - 10:33
Γιατρός Stanford: «Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που κάνω όταν ένας ασθενής μου ξυπνά πάντα κουρασμένος»
Ευ Ζην
10/09/2026 - 09:33
Πώς θα καταλάβετε εάν το κοτόπουλο έχει χαλάσει
Ευ Ζην
10/09/2026 - 06:47
Γιατί οι σαρδέλες είναι καλύτερες τον Σεπτέμβριο
Ευ Ζην
10/09/2026 - 06:28
Banoffee: Η πιο ελαφριά εκδοχή του λαχταριστού γλυκού
Ευ Ζην
10/09/2026 - 06:11
Γιώργος Μαζωνάκης: Τα σκοτεινά ερωτήματα και το «γκρίζο» τοπίο των ελέγχων
Επικαιρότητα
10/09/2026 - 06:00
Τι είναι η καρδιακή ανακοπή από την οποία πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης
Επικαιρότητα
09/09/2026 - 19:43
Γιώργος Μαζωνάκης: Τι αποκαλύπτει το ιατρικό ανακοινωθέν για το θάνατό του
Επικαιρότητα
09/09/2026 - 19:01
Γιώργος Μαζωνάκης: Τι είναι η πλασμαφαίρεση, λίγο πριν υποστεί ανακοπή καρδιάς
Επικαιρότητα
09/09/2026 - 18:36
Γιώργος Μαζωνάκης: Πέθανε ο τραγουδιστής σε ηλικία 54 ετών
Επικαιρότητα
09/09/2026 - 17:50
Τρόφιμα και ποτά που εμποδίζουν την απορρόφηση μαγνησίου
Ευ Ζην
09/09/2026 - 16:49
Πώς θα καθαρίσετε τη λευκή μπανιέρα από κάθε λεκέ και στάμπα
Ευ Ζην
09/09/2026 - 16:43
Γιατί το κάπνισμα συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο νόσου Πάρκινσον;
Μελέτες
09/09/2026 - 16:06

ΔΗΜΟΦΙΛΗ