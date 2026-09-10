Banoffee: Η πιο ελαφριά εκδοχή του λαχταριστού γλυκού

Το banoffee είναι ένα από τα πιο απολαυστικά γλυκά, αλλά στην κλασική του εκδοχή είναι αρκετά πλούσιο σε ζάχαρη και λιπαρά. Η συγκεκριμένη συνταγή αποτελεί μία πιο ελαφριά εκδοχή, χωρίς να χάνει τον χαρακτηριστικό συνδυασμό μπανάνας, καραμέλας, μπισκότου και αφράτης κρέμας.

Με digestive χωρίς ζάχαρη και πιο ισορροπημένη ποσότητα καραμελωμένου ζαχαρούχου, το αποτέλεσμα παραμένει λαχταριστό, αλλά είναι πιο «light» σε σχέση με ένα παραδοσιακό banoffee. Παράλληλα, η συνταγή είναι εύκολη και δε χρειάζεται ψήσιμο.

Υλικά

4 μεγάλες μπανάνες

2 πακέτα digestive χωρίς ζάχαρη

100 gr. βούτυρο

2 φακελάκια γκαρνί

1 κουτί καραμελωμένο ζαχαρούχο

400 ml γάλα (για το γκαρνί)

2 κ.σ. καβουρδισμένα αμύγδαλα για στόλισμα

Εκτέλεση

Τρίβουμε στο multi τα μπισκότα τα βάζουμε σε μία ταρτιέρα περιχύνουμε με το λιωμένο βούτυρο ανακατεύοντας τα να γίνει σαν βρεγμένη άμμος.

Αφού έχουμε στρώσει καλά στην τατιέρα τα μπισκότα με το βούτυρο, το βάζουμε στο ψυγείο να παγώσει λίγο. Τώρα ετοιμάζουμε τα γκαρνί σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει το κουτί, τα δυο σακουλάκια με το ανάλογο γάλα σε μία αρκετά σφιχτή σαντιγί.

Σε ένα άλλο μπολ, αδειάζουμε το καραμελωμένο ζαχαρούχο, και προσθέτουμε μία ποσότητα μικρή όσο πιάνει μία σπάτουλα από τι σαντιγί και τα δουλεύουμε μαζί, για να μην έχουμε τόσο έντονη της γλύκα της καραμέλας. Αυτό το υλικό που θα προκύψει το στρώνουμε πάνω από τα μπισκότα. Από πάνω έχουμε κόψει στο μάκρος στη μέση τις μπανάνες, σκεπάζουμε όλη την επιφάνεια.

Ρίχνουμε από πάνω και την υπόλοιπη σαντιγί, την στρώνουμε όπως θέλουμε, και πασπαλίζουμε τα καβουρδισμένα αμύγδαλα.

Το γλυκό καλό είναι να μπει στο ψυγείο μία μέρα νωρίτερα, έτσι θα σφίξει και θα δέσουν όλες οι γεύσεις.

Πηγή: Eftichia Voulgari - Kokota / Cookpad