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Περπάτημα: Δεν είναι μόνο τα 10.000 βήματα την ημέρα – Τι άλλο πρέπει να προσέξετε

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Περπάτημα: Δεν είναι μόνο τα 10.000 βήματα την ημέρα – Τι άλλο πρέπει να προσέξετε
Pixabay
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Τετάρτη, 09/09/2026 - 11:43
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Είναι γεγονός ότι το περπάτημα κάνει καλό στην υγεία. Ωστόσο, καλό είναι να προσέξετε μία μικρή αλλά σημαντική λεπτομέρεια.

Αν μετράτε τα βήματα που κάνετε κάθε μέρα, είστε στο σωστό δρόμο. Το περπάτημα προσφέρει ποικίλα οφέλη στην υγεία και σίγουρα θα έχετε διαβάσει ότι ένας ασφαλής αριθμός βημάτων την ημέρα για να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη στο σώμα μας, είναι τα 10.000. Ωστόσο, αρκεί μόνο αυτό; Η απάντηση είναι όχι.

Μία νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο British Journal of Sports Medicine, επισημαίνει ότι εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει ο ρυθμός με τον οποίο περπατάμε. Για να διερευνήσουν οι ερευνητές πώς ο αριθμός των βημάτων και ο ρυθμός με τον οποίο περπατάμε μπορούν να συνεργαστούν, ανέλυσαν δεδομένα από περισσότερους από 100.000 ενήλικες μέσης ηλικίας της UK Biobank. Οι συμμετέχοντες στη μελέτη φορούσαν μια συσκευή παρακολούθησης δραστηριότητας για επτά συνεχόμενες ημέρες μεταξύ των ετών 2013 και 2015, επιτρέποντας στους ερευνητές με αυτό τον τρόπο να μετρήσουν τόσο τον αριθμό των καθημερινών βημάτων τους όσο και τον ρυθμό τους.

«Οι συγγραφείς της νέας μελέτης διαπίστωσαν ότι τόσο το περισσότερο όσο και το γρηγορότερο περπάτημα συσχετίστηκαν με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου - υποδηλώνοντας ότι τα οφέλη του περπατήματος μπορεί να σχετίζονται λιγότερο με το να πετύχετε έναν μαγικό αριθμό και περισσότερο με το να βρείτε έναν συνδυασμό βημάτων και ρυθμού που σας ταιριάζει», γράφει το CNN.

Για τις ανάγκες της μελέτης οι ερευνητές δημιούργησαν τέσσερις ομάδες. Ομαδοποίησαν τους συμμετέχοντες σε εκείνους που έκαναν λιγότερα από 5.000 βήματα, 5.000 έως 7.500 βήματα, 7.500 έως 10.000 βήματα και περισσότερα από 10.000 βήματα την ημέρα. Η ομάδα υπολόγισε επίσης την ταχύτητα στο περπάτημα κάθε συμμετέχοντα κατά τη διάρκεια των πιο δραστήριων 30 λεπτών της ημέρας.

Οι συγγραφείς της μελέτης παρακολούθησαν τους συμμετέχοντες για περίπου οκτώ χρόνια, καταγράφοντας τους θανάτους από οποιαδήποτε αιτία και από καρδιαγγειακές παθήσεις. Μία από τις πιο σαφείς διαφορές προέκυψε μεταξύ των ατόμων που έκαναν λιγότερα από 5.000 βήματα την ημέρα. Όσοι έφτασαν σε μέγιστο ρυθμό τουλάχιστον 80 βημάτων ανά λεπτό είχαν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου - συγκρίσιμο με αυτόν των ατόμων που έκαναν 5.000 έως 7.500 βήματα την ημέρα με χαμηλότερο ρυθμό περίπου 60 βημάτων ανά λεπτό.

Ωστόσο, ο χαμηλότερος κίνδυνος πρόωρου θανάτου συσχετίστηκε με τα 7.500 έως 10.000 βήματα την ημέρα, ανεξάρτητα από τον ρυθμό βαδίσματος. Όμως, μεταξύ των ατόμων που έκαναν λιγότερα από 7.500 βήματα την ημέρα, η διατήρηση ενός πιο γρήγορου ρυθμού για τουλάχιστον 30 λεπτά την ημέρα συσχετίστηκε με προοδευτικά χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία.

«Με άλλα λόγια, για τους ενήλικες που κάνουν καθιστική ζωή, το περπάτημα με γρήγορο ρυθμό για 30 λεπτά την ημέρα μπορεί να είναι το ιδανικό σημείο για τη μείωση του κινδύνου πρόωρου θανάτου, σύμφωνα με τη μελέτη», όπως τονίζει το CNN.

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Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2026 - 11:52
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