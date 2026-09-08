Αφθώδης πυρετός στην Λέσβο: Αιχμηρός σχολιασμός από ΚΚΕ στην κυβέρνηση με νέο βίντεο στα social media

«Πώς λύνει η κυβέρνηση το πρόβλημα με τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο σε 4 απλά βήματα» είναι ο τίτλος του βίντεο του ΚΚΕ.

Με αιχμηρό τρόπο το ΚΚΕ - μέσω ενός βίντεο στο TikTok - εστιάζει στην εκρηκτική κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου εξαιτίας του αφθώδους πυρετού, σχολιάζοντας την κυβερνητική διαχείριση της όλης κατάστασης.

«Πώς λύνει η κυβέρνηση το πρόβλημα με τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο σε 4 απλά βήματα;», είναι το ερώτημα με το οποίο ξεκινά το βίντεο: Δεν προλαβαίνει τη διασπορά, δεν προχωρά στον εμβολιασμό που ζητούν κτηνοτρόφοι και επιστημονικοί φορείς, αφήνει τους κτηνοτρόφους χωρίς εισόδημα και στο τέλος… φέρνει τον στρατό.

Τα κοπάδια αποδεκατίστηκαν, η κυβερνητική γελοιότητα πάλι όχι», σημειώνεται χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας ότι πίσω από την κυβερνητική στάση βρίσκονται οι προτεραιότητες και τα συμφέροντα των μεγάλων βιομηχανιών φέτας», αναφέρει χαρακτηριστικά το βίντεο.

Τέλος, το βίντεο καταλήγει στο πραγματικό δίλημμα: «Θα σωθούν οι κτηνοτρόφοι ή θα σωθεί η πολιτική που τους ξεκληρίζει;», υπογραμμίζοντας ότι οι αγροτοκτηνοτρόφοι έχουν ήδη διαλέξει πλευρά, με τα μπλόκα και τον αγώνα τους απέναντι στην πολιτική που θυσιάζει τη ζωή και το εισόδημά τους για τα κέρδη των λίγων. Το ΚΚΕ ήταν, είναι και θα είναι εκεί.

Δείτε το βίντεο στο TikTok