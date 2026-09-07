Dyson: Λανσάρει ηλεκτρική οδοντόβουρτσα που κοστίζει 499 δολάρια - Τα χαρακτηριστικά

Η πρώτη ηλεκτρική οδοντόβουρτσα της Dyson έχει κάμερα και πίδακα στοματικού διαλύματος. Σύμφωνα με την εταιρεία, αφαιρεί 69% περισσότερη πλάκα από δυσπρόσιτα σημεία σε σύγκριση με αντίστοιχα προϊόντα.

Η Dyson είναι μια εταιρεία που έχει συνδέσει το όνομά της με προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για το σπίτι και την προσωπική φροντίδα. Η γκάμα της περιλαμβάνει από ηλεκτρικές σκούπες, καθαριστές αέρα, ανεμιστήρες και θερμαντικά σώματα μέχρι συσκευές περιποίησης μαλλιών, ακουστικά και φωτιστικά. Τα προϊόντα της τοποθετούνται συνήθως στην premium κατηγορία της αγοράς, με υψηλές τιμές που η εταιρεία επιχειρεί να δικαιολογήσει μέσα από τον σχεδιασμό, τη μηχανική και τις τεχνολογικές καινοτομίες τους. Η ίδια αυτή φιλοσοφία βρίσκεται πίσω από μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα προϊόντα της, όπως οι ηλεκτρικές σκούπες χωρίς σακούλα, το Airwrap και το Supersonic. Τώρα, η Dyson επιχειρεί να επεκταθεί και σε μια εντελώς νέα κατηγορία: τη στοματική φροντίδα. Η εταιρεία παρουσίασε την CameraJet, την πρώτη ηλεκτρική οδοντόβουρτσά της, έπειτα από έξι χρόνια έρευνας και ανάπτυξης. Με τιμή 499 δολάρια, δηλαδή περίπου 430 ευρώ με την τρέχουσα ισοτιμία, η νέα συσκευή βρίσκεται αισθητά πάνω από πολλές ήδη ακριβές ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες της αγοράς.

Η CameraJet, ωστόσο, δεν είναι απλώς μια ακόμη ηλεκτρική οδοντόβουρτσα. Διαθέτει ενσωματωμένη κάμερα που εντοπίζει τα κενά ανάμεσα στα δόντια και έναν πίδακα που κατευθύνει στοματικό διάλυμα ακριβώς σε αυτά τα σημεία, με στόχο να συνδυάσει το βούρτσισμα με τον καθαρισμό ανάμεσα στα δόντια. Με άλλα λόγια, η Dyson ακολουθεί και εδώ τη γνώριμη στρατηγική της: παίρνει ένα καθημερινό προϊόν, προσθέτει σύνθετη τεχνολογία και το τοποθετεί στην κορυφή της κατηγορίας ως premium συσκευή

Τα χαρακτηριστικά της νέας οδοντόβουρτσας

Η κάμερα της Dyson CameraJet καταγράφει 28 εικόνες το δευτερόλεπτο και τις χρησιμοποιεί για να εντοπίζει τα κενά ανάμεσα στα δόντια μέσα σε 100 χιλιοστά του δευτερολέπτου, κατευθύνοντας τον πίδακα στα σημεία που αναγνωρίζει.

Το σύστημα βασίζεται σε 16 εκατομμύρια γραμμές κώδικα και σε 470.000 οδοντιατρικές εικόνες, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση του λογισμικού. Η Dyson ονομάζει την τεχνολογία Gap Optical Targeting και θεωρεί ότι αποτελεί τον βασικό λόγο που η CameraJet μπορεί να δικαιολογήσει την τιμή των 499 δολαρίων.

«Η χρήση οδοντικού νήματος είναι άβολη και χρονοβόρα», δήλωσε ο James Dyson, ιδρυτής και επικεφαλής μηχανικός της εταιρείας.

Ανέφερε ότι η ομάδα ήθελε να αντιμετωπίσει τρία σημεία του προβλήματος: να μπορεί να βλέπει κανείς ανάμεσα στα δόντια, να αφαιρεί την πλάκα από αυτά τα σημεία και να βελτιώνει τον καθαρισμό που επιτυγχάνεται με το βούρτσισμα.

Ο πίδακας έχει κωνικό και όχι βελονοειδές σχήμα, κάτι που, σύμφωνα με τη Dyson, απέδωσε καλύτερα στις εργαστηριακές δοκιμές της.

Αντλεί υγρό από δοχείο 12,5 ml με τη βοήθεια αντλίας διαφράγματος και θαλάμου πίεσης, ενώ ένα σύστημα που λειτουργεί ανεξάρτητα από τη βαρύτητα βοηθά το υγρό να κινείται μέσα στη συσκευή. Το δοχείο ξαναγεμίζει από τη βάση σε περίπου τρία δευτερόλεπτα.

Η κεφαλή της οδοντόβουρτσας συνδυάζει δύο τύπους τριχών πάνω σε διαμορφωμένη επιφάνεια. Οι πιο σκληρές τρίχες στο εσωτερικό έχουν σχεδιαστεί για να απομακρύνουν επιφανειακούς λεκέδες, ενώ οι πιο μαλακές τρίχες περιμετρικά καθαρίζουν κατά μήκος της γραμμής των ούλων. Μια ετικέτα RFID στην κεφαλή τη συνδέει με την εφαρμογή και σας ενημερώνει πότε πρέπει να αντικατασταθεί.

Η Dyson αναφέρει ότι η CameraJet αφαιρεί 69% περισσότερη πλάκα από δυσπρόσιτα σημεία σε σύγκριση με premium ανταγωνιστικά προϊόντα.

Το αποτέλεσμα αυτό προέρχεται από δοκιμές της ίδιας της εταιρείας, στις οποίες χρησιμοποιήθηκε ένα υποκατάστατο οδοντικής πλάκας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο πενταετούς συνεργασίας με την οδοντιατρική σχολή του Εθνικού Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης.

Τα 100.000 pixel της κάμερας μπορεί να ακούγονται εντυπωσιακά λίγα, όμως η συσκευή δεν χρειάζεται να τραβά λεπτομερείς φωτογραφίες μέσα στο στόμα.

Αυτό που χρειάζεται είναι να ξεχωρίζει ένα δόντι από το κενό δίπλα του, ώστε να κατευθύνει τον πίδακα στο σωστό σημείο. Μια κάμερα υψηλότερης ανάλυσης θα έκανε το σύστημα πιο σύνθετο, χωρίς απαραίτητα να βελτιώνει αυτή τη συγκεκριμένη λειτουργία.

Υπάρχει, βέβαια, και το προφανές ζήτημα της ιδιωτικότητας που προκύπτει όταν μια κάμερα χρησιμοποιείται στο μπάνιο. Η Dyson τονίζει ότι η κάμερα ενεργοποιείται μόνο όταν βλέπετε τη ζωντανή εικόνα ή όταν λειτουργεί η αυτόματη εκτόξευση του πίδακα και ότι δεν αποθηκεύεται καμία εικόνα.

Η CameraJet συνδέεται επίσης με το υπόλοιπο οικοσύστημα της Dyson. Διαθέτει Wi Fi και Bluetooth και συνεργάζεται με την εφαρμογή MyDyson, η οποία προσφέρει καθοδήγηση κατά τον καθαρισμό, καταγράφει ποια σημεία έχετε βουρτσίσει και παρέχει εξατομικευμένες συμβουλές.

Για μια συσκευή που εξακολουθεί να είναι, στον πυρήνα της, μια οδοντόβουρτσα, η τεχνολογία που κρύβεται στη λαβή είναι αρκετά σύνθετη.

Με τιμή 499 δολάρια, κοστίζει περίπου 100 δολάρια περισσότερο από τις Philips Sonicare Prestige 9900 και Oral B iO Series 10, δύο από τα βασικά προϊόντα με τα οποία ανταγωνίζεται.

Η Dyson τοποθετεί την CameraJet πάνω από την υπάρχουσα premium κατηγορία, αντί να προσπαθεί να ανταγωνιστεί στην τιμή.

Και ο ισχυρισμός για 69% μεγαλύτερη απομάκρυνση πλάκας χρειάζεται να αντιμετωπιστεί με επιφύλαξη για τον ίδιο λόγο. Βασίζεται σε δοκιμές της ίδιας της Dyson και σε ένα υποκατάστατο πλάκας που αναπτύχθηκε ειδικά για τη συγκεκριμένη έρευνα, όχι σε ανεξάρτητη κλινική δοκιμή που να δείχνει ότι όσοι χρησιμοποιούν την CameraJet έχουν πράγματι καλύτερα αποτελέσματα για τη στοματική τους υγεία.

Η προσέγγιση αυτή θυμίζει όσα έχει κάνει η Dyson και με άλλα καταναλωτικά προϊόντα. Η εταιρεία συνηθίζει να μπαίνει σε αγορές όπου υπάρχει ήδη ένας καθιερωμένος τρόπος να γίνεται κάτι και στη συνέχεια να δημιουργεί ένα ακριβότερο προϊόν, υποστηρίζοντας ότι η υπάρχουσα λύση αφήνει περιθώρια για καλύτερη μηχανική σχεδίαση.

Η στρατηγική αυτή απέδωσε στις ηλεκτρικές σκούπες, στους στεγνωτήρες χεριών και στα προϊόντα περιποίησης μαλλιών. Αντίθετα, η προσπάθειά της να εφαρμόσει την ίδια λογική στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έληξε με την εγκατάλειψη του σχεδίου, αφού είχαν ήδη δαπανηθεί σημαντικά ποσά για την ανάπτυξή του.

Η στοματική φροντίδα φαίνεται να βρίσκεται πολύ πιο κοντά στις κατηγορίες στις οποίες η Dyson έχει καταφέρει να εδραιωθεί.

Το επιχειρηματικό μοντέλο είναι επίσης σχεδιασμένο ώστε να συνεχίζεται και μετά την αρχική αγορά των 499 δολαρίων. Η Dyson σχεδιάζει να διαθέσει οδοντόκρεμα χωρίς αφρισμό και χωρίς SLS, καθώς και στοματικό διάλυμα χαμηλού αφρισμού ειδικά σχεδιασμένο για τον πίδακα, ενώ οι κεφαλές με RFID δημιουργούν μια σταθερή αγορά ανταλλακτικών.