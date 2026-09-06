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Γιατί αλλάζει η μυρωδιά του σώματος όσο μεγαλώνετε

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Γιατί αλλάζει η μυρωδιά του σώματος όσο μεγαλώνετε
Pexels
Ελένη Νικολαδού
Κυριακή, 06/09/2026 - 06:46
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Η χαρακτηριστική μυρωδιά των ηλικιωμένων ανθρώπων είναι πραγματική... Η επιστήμη εξηγεί γιατί εμφανίζεται.

Αν έχετε θυμηθεί ποτέ τη χαρακτηριστική μυρωδιά ενός ηλικιωμένου, δεν είναι απλώς μια ανάμνηση. Η επιστήμη δείχνει ότι υπάρχει πράγματι μια ιδιαίτερη οσμή που εμφανίζεται με την ηλικία και σχετίζεται με φυσικές αλλαγές στο δέρμα. Το καλό νέο είναι ότι δεν αποτελεί ένδειξη κακής υγιεινής και μπορεί να περιοριστεί σε έναν βαθμό με τη σωστή φροντίδα.

Γιατί αλλάζει η μυρωδιά του δέρματος όσο μεγαλώνετε;

Η χαρακτηριστική αυτή μυρωδιά έχει περιγραφεί ως ένας συνδυασμός παλιού χαρτονιού, μπαγιάτικου λαδιού και παλιών βιβλίων ή ρούχων που έχουν μείνει για χρόνια αποθηκευμένα.

Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, υπεύθυνη είναι μια οργανική ένωση που ονομάζεται 2-νονενάλη (2-nonenal). Πρόκειται για μια αλδεΰδη που παράγεται σε μεγαλύτερες ποσότητες καθώς το δέρμα γερνά, δημιουργώντας τη χαρακτηριστική οσμή που συχνά συνδέουμε με την τρίτη ηλικία.

Από ποια ηλικία αρχίζει να εμφανίζεται

Οι δερματολόγοι εξηγούν ότι οι αλλαγές αυτές ξεκινούν σταδιακά μετά τα 40 έτη.

Με την πάροδο του χρόνου:

  • μειώνονται τα φυσικά αντιοξειδωτικά του δέρματος,
  • αλλάζει η σύσταση του σμήγματος,
  • αυξάνονται οι οξειδωτικές βλάβες από την ηλιακή ακτινοβολία και το περιβάλλον.

Αυτό το περιβάλλον ευνοεί τη δημιουργία της 2-νονενάλης. Η μυρωδιά γίνεται συνήθως πιο αισθητή μετά τα 50, όμως η έντασή της διαφέρει σημαντικά από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Δεν συμβαίνει μόνο σε λίγους ανθρώπους. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η παραγωγή της 2-νονενάλης είναι μια φυσιολογική διαδικασία της γήρανσης και αφορά τόσο άνδρες όσο και γυναίκες.

Παρότι όλοι δεν παράγουν την ίδια ποσότητα, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι μόνο ορισμένοι άνθρωποι αποκτούν αυτή τη χαρακτηριστική οσμή. Παράγοντες όπως η γενετική, ο τύπος δέρματος, ο τρόπος ζωής και η έκθεση στον ήλιο επηρεάζουν το πόσο έντονη θα είναι.

Μπορεί να μην τη μυρίζετε οι ίδιοι

Ακόμη κι αν το δέρμα σας παράγει αυτή την οσμή, είναι πιθανό να μην την αντιλαμβάνεστε.

Αυτό οφείλεται σε ένα φαινόμενο που ονομάζεται οσφρητική προσαρμογή ή «τύφλωση της μύτης». Ο εγκέφαλος συνηθίζει τις γνώριμες μυρωδιές και σταματά να τις επεξεργάζεται έντονα, όπως συμβαίνει και με τη μυρωδιά του ίδιου σας του σπιτιού.

Σε αντίθεση με τον ιδρώτα, η 2-νονενάλη είναι μια λιπαρή ουσία και προσκολλάται εύκολα τόσο στο δέρμα όσο και στα υφάσματα. Το πλύσιμο απομακρύνει μόνο ένα μέρος της, ενώ ο οργανισμός συνεχίζει να την παράγει. Γι’ αυτό η καθημερινή υγιεινή βοηθά, αλλά δεν αποτελεί οριστική λύση.

Τι μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της οσμής;

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι ορισμένες πρακτικές μπορεί να περιορίσουν την επιμονή της μυρωδιάς, χωρίς όμως να την εξαλείφουν πλήρως.

Πιθανές επιλογές είναι:

  • καθαριστικά με αντιοξειδωτικά συστατικά,
  • προϊόντα που περιέχουν τανίνες, όπως σαπούνια με λωτό (persimmon),
  • σωστό πλύσιμο και ανανέωση των ρούχων, στα οποία η ουσία μπορεί επίσης να παραμένει.

Παράλληλα, ερευνητές μελετούν εκχυλίσματα από μελιτζάνα και άλλα φυτικά συστατικά που φαίνεται να δεσμεύουν την 2-νονενάλη, όμως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επαρκείς κλινικές μελέτες που να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά τους στους ανθρώπους.

Δεν είναι θέμα κακής υγιεινής

Οι δερματολόγοι επισημαίνουν ότι αυτή η μυρωδιά δεν σημαίνει ότι δεν προσέχετε την καθαριότητά σας. Είναι μια φυσική βιοχημική αλλαγή του δέρματος, όπως οι ρυτίδες ή η ξηρότητα που εμφανίζονται με την ηλικία.

Με σωστή περιποίηση του δέρματος, αντιοξειδωτική υποστήριξη και φροντίδα των ρούχων, μπορεί συχνά να μειωθεί αισθητά.

Η γήρανση έχει και τη δική της φυσική «υπογραφή»

Τελικά, η χαρακτηριστική μυρωδιά της ηλικίας είναι ένα φυσικό κομμάτι της γήρανσης και όχι κάτι για το οποίο πρέπει να ντρέπεστε ή να κρίνετε κάποιον. Όπως τονίζουν οι ειδικοί, είναι προτιμότερο να δίνετε έμφαση στην υγεία και την ευεξία σε κάθε ηλικία, αναγνωρίζοντας ότι αλλαγές όπως η μυρωδιά του σώματος ή οι ρυτίδες αποτελούν μέρος μιας ζωής που προχωρά φυσιολογικά.

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Τελευταία τροποποίηση στις 06/09/2026 - 03:33
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