ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Μόλις 4 λεπτά άσκησης καθημερινά μπορούν να κάνουν τη διαφορά μετά τα 65

Ευ Ζην
Μόλις 4 λεπτά άσκησης καθημερινά μπορούν να κάνουν τη διαφορά μετά τα 65
Ελένη Νικολαδού
Δευτέρα, 10/08/2026 - 03:15
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Η καθημερινή άσκηση διάρκειας μόλις τεσσάρων λεπτών μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της δύναμης και της ισορροπίας των ηλικιωμένων.

Μόλις τέσσερα λεπτά ημερήσιας άσκησης ενδυνάμωσης αρκούν για να βελτιώσουν σημαντικά βασικούς δείκτες που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων, σύμφωνα με νέα μελέτη ερευνητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Penn State, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό PLOS One.

Η έρευνα έδειξε ότι άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω παρουσίασαν αξιοσημείωτη αύξηση της μυϊκής δύναμης μέσα σε μόλις 12 εβδομάδες. Η μυϊκή δύναμη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας, τη μείωση του κινδύνου πτώσεων, τη μακροζωία και τη συνολική λειτουργικότητα στην καθημερινότητα.

Η κινητικότητα και η φυσική κατάσταση αποτελούν βασικούς δείκτες ποιότητας ζωής στους ηλικιωμένους, καθώς τους επιτρέπουν να εκτελούν με ασφάλεια τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Σύμφωνα με τα στοιχεία των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), οι ακούσιοι τραυματισμοί, όπως οι πτώσεις, συγκαταλέγονται στις κυριότερες αιτίες θανάτου σε άτομα άνω των 65 ετών.

Παρά τα γνωστά οφέλη της άσκησης, πολλοί ηλικιωμένοι αποφεύγουν την προπόνηση ενδυνάμωσης, θεωρώντας ότι απαιτούνται χρονοβόρες και απαιτητικές προπονήσεις για να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον επικεφαλής της μελέτης, καθηγητή Ιατρικής και Δημόσιας Υγείας Christopher Sciamanna, η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

«Το ανθρώπινο σώμα προσαρμόζεται πολύ γρήγορα. Ακόμη και λίγες επαναλήψεις μιας άσκησης, όταν εκτελούνται συστηματικά, μπορούν να οδηγήσουν σε εντυπωσιακές βελτιώσεις. Η άσκηση είναι μια επένδυση για το μέλλον, αξίζει να σκεφτείτε τι θα θέλατε να μπορείτε να κάνετε σε είκοσι χρόνια και να προπονηθείτε γι' αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρότι η προπόνηση με αντιστάσεις μπορεί να αυξήσει σημαντικά τη δύναμη μέσα σε λίγους μήνες, λιγότεροι από ένας στους πέντε ηλικιωμένους ακολουθούν τη σύσταση για μυϊκή ενδυνάμωση τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα. Οι βασικοί λόγοι είναι η διάρκεια των προγραμμάτων, οι σωματικές ενοχλήσεις και η δυσκολία τήρησης μιας απαιτητικής ρουτίνας. Όπως εξηγεί η συν-συγγραφέας της μελέτης, αναπληρώτρια καθηγήτρια Παιδιατρικής Smita Dandekar, η άσκηση συχνά φαίνεται περίπλοκη, καθώς απαιτεί τον υπολογισμό επαναλήψεων, σετ, διαλειμμάτων και συχνότητας προπόνησης. Ένα σύντομο πρόγραμμα μπορεί να αποτελέσει τη λύση για μεγαλύτερη συμμόρφωση.

Το πρόγραμμα FAST-2

Η νέα μελέτη βασίστηκε στα ευρήματα προηγούμενης πιλοτικής έρευνας (FAST-1), στην οποία 24 ηλικιωμένοι πραγματοποιούσαν καθημερινά 30 δευτερόλεπτα καθισμάτων (squats) και πιέσεων (push-ups), παρουσιάζοντας βελτίωση μέσα σε έξι μήνες.

Στη νέα έρευνα, με την ονομασία FAST-2 (Functional Activity Strength Training), συμμετείχαν 97 άτομα με μέση ηλικία τα 74 έτη. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες: η μία ακολούθησε το πρόγραμμα άσκησης, ενώ η άλλη δεν πραγματοποίησε καμία παρέμβαση.

Πριν από την έναρξη της μελέτης, οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι ασκούνταν κατά μέσο όρο μόλις 18 λεπτά την εβδομάδα, χρόνος πολύ μικρότερος από τις διεθνείς συστάσεις, οι οποίες προβλέπουν τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας έντασης ή 75 λεπτά έντονης αερόβιας άσκησης εβδομαδιαίως.

Το πρόγραμμα FAST-2 περιλάμβανε τέσσερις απλές ασκήσεις:

  • πιέσεις (push-ups),
  • καθίσματα από καρέκλα (chair stands),
  • κωπηλατική με τα δύο χέρια χρησιμοποιώντας λάστιχα αντίστασης,
  • ανέβασμα σε σκαλοπάτι (stair stepping).

Κάθε άσκηση εκτελούνταν για 30 δευτερόλεπτα, ακολουθούμενη από 30 δευτερόλεπτα ξεκούρασης. Συνολικά, το πρόγραμμα διαρκούσε μόλις τέσσερα λεπτά ημερησίως.

Για να είναι προσβάσιμο σε όλους, οι ερευνητές παρείχαν ελαστικούς ιμάντες αντίστασης και ρυθμιζόμενο σκαλοπάτι, καθώς και εναλλακτικές εκδοχές των ασκήσεων. Για παράδειγμα, τα push-ups μπορούσαν να γίνουν με στήριξη σε τοίχο ή πάγκο, ενώ τα καθίσματα μπορούσαν να εκτελούνται με τη βοήθεια των χεριών στα γόνατα.

Καθώς οι συμμετέχοντες βελτιώνονταν, ενθαρρύνονταν να αυξάνουν σταδιακά τη δυσκολία, είτε εκτελώντας την πλήρη μορφή των ασκήσεων είτε αυξάνοντας το ύψος του σκαλοπατιού.

Σημαντική βελτίωση στη λειτουργικότητα

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε στην αρχή, στη μέση και στο τέλος της μελέτης μέσω δοκιμασιών που προσομοιάζουν καθημερινές κινήσεις, όπως η έγερση από καρέκλα και η ισορροπία στο ένα πόδι. Οι δοκιμασίες αυτές θεωρούνται αξιόπιστοι δείκτες της μελλοντικής κινητικότητας και της πιθανότητας εμφάνισης λειτουργικών περιορισμών.

Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά:

  • οι συμμετέχοντες εκτελούσαν κατά μέσο όρο 4,2 περισσότερες επαναλήψεις στην άσκηση έγερσης από καρέκλα μέσα σε 30 δευτερόλεπτα,
  • παρέμεναν 3,6 δευτερόλεπτα περισσότερο ισορροπώντας στο ένα πόδι,
  • χρειάζονταν 2,3 δευτερόλεπτα λιγότερο για να σηκωθούν από καθιστή θέση.

Οι βελτιώσεις αυτές μεταφράζονται σε μεγαλύτερη ευκολία στην εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων, όπως το να σηκώνονται από μια καρέκλα, να ανεβαίνουν σκάλες ή να περπατούν με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Όπως επισημαίνει ο Sciamanna, οι συγκεκριμένοι δείκτες αποτελούν ισχυρούς προγνωστικούς παράγοντες για τη μελλοντική υγεία, καθώς σχετίζονται με τον κίνδυνο πτώσεων, τη δυσκολία στη βάδιση και την πιθανότητα ανάγκης μακροχρόνιας φροντίδας.

Η συνέπεια είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της μελέτης ήταν το υψηλό ποσοστό συμμόρφωσης των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στο 81% των ημερών κατά τη διάρκεια της μελέτης, γεγονός που δείχνει ότι μια τόσο σύντομη καθημερινή ρουτίνα μπορεί να ενταχθεί εύκολα στην καθημερινότητα ακόμη και ατόμων με περιορισμένο χρόνο ή κινητικές δυσκολίες.

Οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η προπόνηση ενδυνάμωσης δεν χρειάζεται να είναι χρονοβόρα για να είναι αποτελεσματική. Ακόμη και λίγα λεπτά άσκησης την ημέρα μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της δύναμης, της ισορροπίας, της κινητικότητας και, τελικά, της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο επικεφαλής της μελέτης: «Η άσκηση είναι το κλειδί της ελευθερίας. Ελευθερία σημαίνει να μπορείτε να κάνετε όσα επιθυμείτε και να παραμένετε ανεξάρτητοι. Γι' αυτό αξίζει να προπονείστε σήμερα, έχοντας στο μυαλό σας τι θα θέλατε να μπορείτε να κάνετε σε είκοσι χρόνια».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 10/08/2026 - 03:16
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Για ποιο λόγο οι φακίδες γίνονται πιο έντονες το καλοκαίρι
Για ποιο λόγο οι φακίδες γίνονται πιο έντονες το καλοκαίρι 09 Αυγούστου 2026
Μαγνήσιο ή μελατονίνη: Ποιο συμπλήρωμα είναι πραγματικά καλύτερο για τον ύπνο; 14 Αυγούστου 2026
Μαγνήσιο ή μελατονίνη: Ποιο συμπλήρωμα είναι πραγματικά καλύτερο για τον ύπνο;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέα μελέτη προειδοποιεί - Η πολύωρη καθιστική ζωή βλάπτει τα αγγεία ακόμη κι αν γυμνάζεστε

Νέα μελέτη προειδοποιεί - Η πολύωρη καθιστική ζωή βλάπτει τα αγγεία ακόμη κι αν γυμνάζεστε

Μελέτες
Πότε γερνά κάθε όργανο του σώματος – Τι συμβαίνει σε αρτηρίες, ωοθήκες και όρχεις

Πότε γερνά κάθε όργανο του σώματος – Τι συμβαίνει σε αρτηρίες, ωοθήκες και όρχεις

Μελέτες
6 ασκήσεις που βοηθούν να ανακουφιστείτε άμεσα από τη δυσκοιλιότητα

6 ασκήσεις που βοηθούν να ανακουφιστείτε άμεσα από τη δυσκοιλιότητα

Ευ Ζην
Γόνατα - Ισορροπία: Οι 3 ασκήσεις που αξίζει να κάνετε μετά τα 50

Γόνατα - Ισορροπία: Οι 3 ασκήσεις που αξίζει να κάνετε μετά τα 50

Ευ Ζην
Η άσκηση που είναι έως και 4 φορές πιο αποτελεσματική από το περπάτημα

Η άσκηση που είναι έως και 4 φορές πιο αποτελεσματική από το περπάτημα

Ευ Ζην
Ακόμη και 15 λεπτά άσκησης την ημέρα μπορούν να προσφέρουν μετρήσιμα οφέλη στην καρδιά

Ακόμη και 15 λεπτά άσκησης την ημέρα μπορούν να προσφέρουν μετρήσιμα οφέλη στην καρδιά

Μελέτες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Μπορώ να πάθω σαλμονέλα από κολοκυθόσπορο; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 16:33
Λέσβος: Μεγάλη αύξηση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 15:21
Ιός Δυτικού Νείλου: Αττική και Θεσσαλία στο «κόκκινο» - Τι τονίζει η Ματίνα Παγώνη
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 15:19
Άδωνις Γεωργιάδης: Εγκαίνια στα ΚΥ Νέας Μηχανιώνας και Λαγκαδά στην Θεσσαλονίκη
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 14:54
Ιός Δυτικού Νείλου: Τα κρούσματα θα συνεχιστούν στην Αττική και τον Σεπτέμβριο - «Καμπανάκι» από ΙΣΑ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 14:15
EMA: Λαμβάνει μέτρα για να αντιμετωπίσει την μακροχρόνια έλλειψη οφθαλμολογικού φαρμάκου στην ΕΕ
Φάρμακο
04/09/2026 - 13:41
Πράσινο τσάι: Ποια είναι η καλύτερη ώρα να το πιείτε για μεγαλύτερη συγκέντρωση
Ευ Ζην
04/09/2026 - 13:06
Κορωνοϊός: Ένας νέος θάνατος ασθενούς – Η έκθεση ΕΟΔΥ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 11:46
Φάρμακα GLP-1: Ενδείξεις ότι μπορεί να προκαλούν τριχόπτωση στους άνδρες
Μελέτες
04/09/2026 - 11:16
Ειρήνη Αγαπηδάκη: Περιοδεία στα απομακρυσμένα χωριά της Θράκης με τις ΚΟΜΥ
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 10:47
ΕΟΦ: Ανακαλούνται σωλήνες τραχειοστομίας
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 10:34
Σεπτέμβριος: Είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο των ωοθηκών
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 10:10
Νέα μελέτη προειδοποιεί - Η πολύωρη καθιστική ζωή βλάπτει τα αγγεία ακόμη κι αν γυμνάζεστε
Μελέτες
04/09/2026 - 09:30
Τα 9 τυριά με την περισσότερη πρωτεΐνη - Ποια προτείνουν διαιτολόγοι 
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:48
Τα 10 φυσικά συστατικά που διώχνουν τα κουνούπια
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:30
Γιατί είναι καλό να περπατάμε ξυπόλυτοι
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:17
Χαμηλή χρηματοδότηση και υπέρογκα χρέη «πνίγουν» το ΕΣΥ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 06:00
Σχολεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί: Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμωδών νοσημάτων
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 17:10
Ιός Δυτικού Νείλου: Έκτακτοι ψεκασμοί στο Παλαιό Φάληρο μετά τον εντοπισμό επιβεβαιωμένου κρούσματος
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 16:28
ΠΟΕΔΗΝ: Πανελλαδική κινητοποίηση την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 16:04
Nestle: Ετοιμάζει νέο εργοστάσιο βρεφικού γάλακτος στην Βραζιλία
Επιχειρείν
03/09/2026 - 15:40
Νέα σχολική χρονιά: 7 χρήσιμες συμβουλές για την ομαλή προσαρμογή των παιδιών
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 15:09
Πώς να ξεφορτωθείτε τις μύγες και άλλα έντομα με δύο υλικά που έχετε στην κουζίνα σας
Ευ Ζην
03/09/2026 - 14:51
Σε Ξάνθη και Δράμα ο υπ. Υγείας - Εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στο ΓΝ Ξάνθης και τριών ΚΥ
Πολιτική Υγείας
03/09/2026 - 14:07
Η εποχή του σταφυλιού ξεκίνησε – Συνταγή για το τέλειο γλυκό του κουταλιού με σταφύλι
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 13:43
Πλύσιμο χεριών: Γιατί είναι τόσο σημαντικό – 5 συμβουλές για να έχετε πάντα καθαρά χέρια
Ευ Ζην
03/09/2026 - 12:58
Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Θησέας καταγράφει υψηλά επίπεδα ικανοποίησης των ασθενών
Επιχειρείν
03/09/2026 - 12:12
Πότε γερνά κάθε όργανο του σώματος – Τι συμβαίνει σε αρτηρίες, ωοθήκες και όρχεις
Μελέτες
03/09/2026 - 12:11
Υπουργείο Υγείας: «Πυρά» της ηγεσίας για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας
Πολιτική Υγείας
03/09/2026 - 11:31
Κορωνοϊός: Σε έξαρση σε 49 Πολιτείες στις ΗΠΑ – Το στέλεχος που κυριαρχεί
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 10:57

ΔΗΜΟΦΙΛΗ