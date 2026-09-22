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Κυτταρική γήρανση: Η κατανόηση της βιολογικής φθοράς μπορεί να οδηγήσει σε νέο θεραπευτικό στόχο

Ευ Ζην
Κυτταρική γήρανση: Η κατανόηση της βιολογικής φθοράς μπορεί να οδηγήσει σε νέο θεραπευτικό στόχο
Pixabay
Newsroom
Τρίτη, 22/09/2026 - 12:37
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Η κυτταρική γήρανση είναι μία δυναμική και δυνητικά τροποποιήσιμη βιολογική διαδικασία, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Η γήρανση δεν αποτυπώνεται μόνο στα χρόνια που περνούν, αλλά και στις αλλαγές που συσσωρεύονται στα κύτταρα και στους ιστούς μας. Βλάβες στο DNA, επιγενετικές μεταβολές, δυσλειτουργία των μιτοχονδρίων, διαταραχή της αυτοφαγίας και χρόνια φλεγμονή συνθέτουν ένα πολύπλοκο βιολογικό δίκτυο που σταδιακά επηρεάζει τη λειτουργία των οργάνων. Στο επίκεντρο αυτού του δικτύου βρίσκεται η κυτταρική γήρανση ή cellular senescence, ένας μηχανισμός που συγκεντρώνει αυξανόμενο επιστημονικό ενδιαφέρον ως πιθανός στόχος παρεμβάσεων για νοσήματα που σχετίζονται με την ηλικία.

Τι είναι η κυτταρική γήρανση

Η κυτταρική γήρανση είναι μια σταθερή κατάσταση διακοπής του κυτταρικού κύκλου, η οποία μπορεί να προκληθεί από βράχυνση των τελομερών, επίμονη βλάβη του DNA, οξειδωτικό στρες, ενεργοποίηση ογκογονιδίων και επιγενετικές μεταβολές. Δεν αποτελεί από μόνη της παθολογικό φαινόμενο. Αντίθετα, λειτουργεί αρχικά προστατευτικά, περιορίζοντας τον πολλαπλασιασμό κυττάρων που έχουν υποστεί βλάβη και συμβάλλοντας έτσι στην καταστολή της καρκινογένεσης.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας - Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος), Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι η ισορροπία όμως αλλάζει όταν τα γηρασμένα κύτταρα συσσωρεύονται στους ιστούς. Παρότι δεν πολλαπλασιάζονται, παραμένουν βιολογικά ενεργά και απελευθερώνουν κυτταροκίνες, χημειοκίνες και ένζυμα που αποδομούν την εξωκυττάρια θεμέλια ουσία. Το σύνολο αυτών των ουσιών συνθέτει το λεγόμενο senescence-associated secretory phenotype (SASP), ένα χαρακτηριστικό εκκριτικό αποτύπωμα των γηρασμένων κυττάρων. Μέσω αυτού μπορούν να επηρεάζουν το περιβάλλον τους και να μεταδίδουν σήματα γήρανσης σε γειτονικά κύτταρα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον επίμονης, χαμηλού βαθμού φλεγμονής, στενά συνδεδεμένο με τη διαδικασία της γήρανσης και γνωστό ως inflammaging.

Τι συμβαίνει σε ένα κύτταρο όταν γερνά

Μια πρόσφατη επιστημονική ανασκόπηση επιχειρεί να χαρτογραφήσει τι συμβαίνει μέσα σε ένα κύτταρο καθώς αυτό γερνά και ποιοι από αυτούς τους μηχανισμούς θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο μελλοντικών παρεμβάσεων. Στο επίκεντρο βρίσκονται τέσσερις στενά αλληλένδετες διεργασίες, η παρατεταμένη ενεργοποίηση της κυτταρικής απόκρισης σε βλάβες του DNA, οι επιγενετικές μεταβολές, η διαταραχή της αυτοφαγίας και η δυσλειτουργία των μιτοχονδρίων.

Όταν οι βλάβες στο DNA επιμένουν, το κύτταρο διατηρεί ενεργοποιημένο ένα είδος «συναγερμού» απέναντι στη γενετική βλάβη. Η παρατεταμένη αυτή απόκριση, κυρίως μέσω των μονοπατιών ATM και ATR, ενεργοποιεί μηχανισμούς όπως τα p53/p21 και p16/Rb, οι οποίοι εμποδίζουν το κύτταρο να συνεχίσει να διαιρείται. Παράλληλα, οι επιγενετικές μεταβολές αλλάζουν τον τρόπο έκφρασης των γονιδίων χωρίς να μεταβάλλουν την αλληλουχία του DNA, ενώ η διαταραχή της αυτοφαγίας περιορίζει την ικανότητα του κυττάρου να απομακρύνει και να ανακυκλώνει κατεστραμμένα συστατικά του. Η δυσλειτουργία των μιτοχονδρίων συνδέεται με αυξημένο οξειδωτικό στρες και περαιτέρω ενίσχυση του SASP. Οι μηχανισμοί αυτοί αλληλεπιδρούν και αλληλοτροφοδοτούνται, συμβάλλοντας στη διατήρηση του γηρασμένου κυτταρικού φαινοτύπου.

Βιολογική στόχευση της κυτταρικής γήρανσης

Η καλύτερη κατανόηση αυτών των μηχανισμών έχει ανοίξει ένα νέο πεδίο έρευνας με στόχο τη βιολογική στόχευση της κυτταρικής γήρανσης. Τα senolytics επιδιώκουν την επιλεκτική εξάλειψη των γηρασμένων κυττάρων, παρεμβαίνοντας στα μονοπάτια επιβίωσης που τα καθιστούν ανθεκτικά στην απόπτωση. Τα senomorphics, αντίθετα, δεν απομακρύνουν τα κύτταρα, αλλά επιχειρούν να περιορίσουν τη βλαπτική εκκριτική τους δραστηριότητα, ιδιαίτερα το SASP, και να επηρεάσουν μηχανισμούς που σχετίζονται με τη φλεγμονή, τον μεταβολισμό και τη μιτοχονδριακή λειτουργία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν φυσικές ενώσεις που διερευνώνται στο πλαίσιο αυτών των στρατηγικών. Η quercetin, η fisetin και η procyanidin C1 μελετώνται για senolytic δράση, ενώ ενώσεις όπως η resveratrol, η pterostilbene, η urolithin A και η spermidine διερευνώνται κυρίως για senomorphic ιδιότητες. Παρότι τα προκλινικά δεδομένα έχουν δημιουργήσει σημαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον, η κλινική τεκμηρίωση παραμένει περιορισμένη και ζητήματα όπως η βιοδιαθεσιμότητα, η κατάλληλη δοσολογία και η μακροχρόνια ασφάλεια απαιτούν περαιτέρω μελέτη.

Η ετερογένεια της κυτταρικής γήρανσης

Η κυτταρική γήρανση, ωστόσο, δεν είναι μία ενιαία κατάσταση. Πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι μόλις περίπου το 4% των χαρακτηριστικών που σχετίζονται με τη γήρανση είναι κοινά μεταξύ διαφορετικών κυτταρικών τύπων. Οι διαφορές συνδέονται με τον τύπο του κυττάρου, τα ερεθίσματα που προκαλούν τη γήρανση και τα σήματα από το μικροπεριβάλλον των ιστών. Η μεγάλη αυτή ετερογένεια δυσχεραίνει την ακριβή θεραπευτική στόχευση και αναδεικνύει την ανάγκη καλύτερης μοριακής χαρτογράφησης των γηρασμένων κυττάρων.

Η μετάβαση επομένως από το εργαστήριο στην κλινική πράξη παραμένει πρόκληση. Η χαμηλή βιοδιαθεσιμότητα αρκετών φυσικών ενώσεων, η περιορισμένη εκλεκτικότητα της στόχευσης και η ετερογένεια των γηρασμένων κυττάρων αποτελούν βασικά εμπόδια. Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι τεχνολογίες που επιτρέπουν τη μελέτη μεμονωμένων κυττάρων και διαφορετικών μοριακών χαρακτηριστικών τους μπορούν να συμβάλουν στην ακριβέστερη χαρτογράφηση αυτής της ετερογένειας και στη μελλοντική ανάπτυξη πιο στοχευμένων παρεμβάσεων.

Η κυτταρική γήρανση αναδεικνύεται έτσι όχι ως ένα αμετάβλητο τελικό στάδιο, αλλά ως μια δυναμική και δυνητικά τροποποιήσιμη βιολογική διαδικασία. Η καλύτερη κατανόηση της ετερογένειάς της, ο ακριβέστερος προσδιορισμός των κυτταρικών πληθυσμών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν θεραπευτικό στόχο και ο καθορισμός της κατάλληλης χρονικής στιγμής και δοσολογίας αποτελούν κρίσιμα επόμενα βήματα. Η μετάβαση, ωστόσο, από τα πειραματικά δεδομένα σε ασφαλείς και αποτελεσματικές παρεμβάσεις για τον άνθρωπο θα απαιτήσει καλά σχεδιασμένες, μακροχρόνιες κλινικές μελέτες.

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Τελευταία τροποποίηση στις 22/09/2026 - 12:45
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