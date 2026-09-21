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Novo Nordisk: Στοχεύει να κυκλοφορήσει περισσότερα από πέντε φάρμακα-«μπλοκμπάστερ» έως το 2030

Επιχειρείν
Novo Nordisk: Στοχεύει να κυκλοφορήσει περισσότερα από πέντε φάρμακα-«μπλοκμπάστερ» έως το 2030
Reuters
Newsroom
Δευτέρα, 21/09/2026 - 13:10
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Τι δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Novo Nordisk.

Η Novo Nordisk στοχεύει να κυκλοφορήσει περισσότερα από πέντε φάρμακα-«μπλοκμπάστερ» έως το 2030 και να επιτύχει πωλήσεις άνω των 23 δισ. δολαρίων από το χαρτοφυλάκιο των υπό ανάπτυξη φαρμάκων της το 2035, όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Mike Doustdar κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Capital Markets Day» στο Λονδίνο.

Η εταιρεία – σύμφωνα με το Reuters - καταβάλλει έντονες προσπάθειες για να καθησυχάσει τις αγορές ότι μπορεί να διαχειριστεί τη λήξη των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για τη σεμαγλουτίδη —τη δραστική ουσία των φαρμάκων της κατά της παχυσαρκίας Ozempic και Wegovy— στις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Οι μετοχές της εταιρείας υποχώρησαν έως και 9%, καθώς οι αναλυτές αμφισβήτησαν την τιμολογιακή ισχύ και τη στρατηγική σύναψης συμφωνιών της δανέζικης φαρμακοβιομηχανίας, ενόψει της επικείμενης λήξης ισχύος των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Η διοίκηση παρουσίασε πρόσφατα λεπτομερώς το πολυετές πλάνο διάθεσης των ενέσιμων σκευασμάτων επόμενης γενιάς για την παχυσαρκία, θέτοντας ως στόχο την κυκλοφορία του συνδυαστικού σκευάσματος CagriSema στις αρχές του επόμενου έτους, η οποία θα ακολουθηθεί από τη διάθεση της cagrilintide ως αυτόνομου σκευάσματος και του CagriSema σε υψηλή δόση το 2028, προτού προχωρήσει η ανάπτυξη της zenagamtide.

Ο Doustdar δήλωσε ότι η Novo στοχεύει να εξυπηρετήσει περισσότερους από 60 εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως έως το 2030 και να δεκαπλασιάσει την παραγωγική της ικανότητα, ώστε να παρέχει θεραπείες από του στόματος για την παχυσαρκία σε 15 εκατομμύρια ασθενείς μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Η Novo επιταχύνει επίσης την επέκταση του χαρτοφυλακίου της σε σκευάσματα σε μορφή χαπιού και στοχεύει να έχει τουλάχιστον πέντε από του στόματος χορηγούμενα σκευάσματα σε κλινικές δοκιμές πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους.

Ο Doustdar δήλωσε ότι το χάπι Wegovy της Novo έχει φτάσει τον αριθμό-ρεκόρ των 7 εκατομμυρίων συνταγογραφήσεων στις ΗΠΑ μέχρι σήμερα, επισημαίνοντας ότι το 90% αυτών των πωλήσεων πραγματοποιείται μέσω καναλιών άμεσης πληρωμής από τον καταναλωτή.

Η Novo ανακοίνωσε επίσης ότι ο συνολικός αριθμός των αποχωρήσεων που συνδέονται με την εταιρική αναδιάρθρωση ανήλθε σε 13.000 εργαζομένους, μετά από έναν αρχικό γύρο 9.000 περικοπών και επιπλέον 4.000 μεταγενέστερες αποχωρήσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/09/2026 - 13:16
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