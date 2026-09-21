Σφουγγάρι κουζίνας: Πόσο συχνά πρέπει να το αλλάζουμε

Τα σφουγγάρια της κουζίνας τα χρησιμοποιούμε κάθε μέρα και η αλήθεια είναι ότι συγκεντρώνουν πολλούς μικροοργανισμούς και τροφιμογενή παθογόνα. Το υγρό, σκοτεινό περιβάλλον και τα υπολείμματα τροφών στο εσωτερικό ενός σφουγγαριού μπορούν να ευνοήσουν την ανάπτυξη μικροβίων. Τα περισσότερα από αυτά είναι σχετικά ακίνδυνα βακτήρια του περιβάλλοντος που υπάρχουν παντού γύρω μας, ωστόσο τα σφουγγάρια μπορούν επίσης να φιλοξενήσουν παθογόνους μικροοργανισμούς, όπως το Campylobacter, τη Salmonella, τον Staphylococcus, το E. coli και τη Listeria. Αυτό σημαίνει ότι, θεωρητικά, θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κίνδυνο διασταυρούμενης επιμόλυνσης στην κουζίνα. Αν δεν φροντίζετε σωστά το σφουγγάρι σας - για παράδειγμα, αν δεν το στύβετε ή αν το αφήνετε στον πάτο ενός βρεγμένου νεροχύτη -, αυτή η ανάπτυξη μικροβίων μπορεί να επιταχυνθεί.

Όσον αφορά τη συχνότητα αντικατάστασης των σφουγγαριών, η καλύτερη λύση είναι να προμηθευτείτε μια μεγάλη συσκευασία και να τα αλλάζετε κάθε εβδομάδα. Αν συνηθίζετε να καθαρίζετε τους πάγκους της κουζίνας με σφουγγάρι, ίσως θα ήταν προτιμότερο να επιλέξετε ένα αντιβακτηριδιακό πανάκι κουζίνας ή μια πετσέτα μικροϊνών που πλένεται στο πλυντήριο – ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χλωρίνη ή να την πλύνετε στο πρόγραμμα απολύμανσης, για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Πώς μπορείτε να καθαρίσετε το σφουγγάρι της κουζίνας

Αν και ο καθαρισμός του σφουγγαριού δεν αντιμετωπίζει όλα τα βακτήρια, μπορεί να βοηθήσει στην εξόντωση ορισμένων μικροβίων στο διάστημα μεταξύ των αντικαταστάσεών του. Ο καλύτερος τρόπος για να καθαρίσετε ένα σφουγγάρι και να περιορίσετε τα μικρόβια είναι να το πλένετε καθημερινά με ζεστό νερό και σαπούνι και, στη συνέχεια, να το τοποθετείτε βρεγμένο στον φούρνο μικροκυμάτων για δύο λεπτά.

Εναλλακτικά, μπορείτε να μουλιάσετε το σφουγγάρι για ένα λεπτό σε διάλυμα που αποτελείται από μισό κουταλάκι του γλυκού συμπυκνωμένη χλωρίνη ανά περίπου ένα λίτρο ζεστού νερού, ωστόσο η καλύτερη λύση είναι να αντικαθιστάτε συχνά τα σφουγγάρια.

Πώς μπορείτε να απολυμάνετε το σφουγγάρι της κουζίνας

Οι ειδικοί προτείνουν να μουλιάσετε το σφουγγάρι για πέντε λεπτά σε διάλυμα που αποτελείται από περίπου ένα λίτρο νερό και τρεις κουταλιές της σούπας χλωρίνη, και στη συνέχεια να το αφήσετε να στεγνώσει στον αέρα. «Φροντίστε να πλύνετε τα χέρια σας αφού τελειώσετε», συμβουλεύουν οι ειδικοί.