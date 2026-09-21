ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Σφουγγάρι κουζίνας: Πόσο συχνά πρέπει να το αλλάζουμε

Ευ Ζην
Σφουγγάρι κουζίνας: Πόσο συχνά πρέπει να το αλλάζουμε
Pixabay
Newsroom
Δευτέρα, 21/09/2026 - 12:53
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Τα σφουγγάρια της κουζίνας είναι το «τέλειο μέρος» για να αναπτυχθούν βακτήρια.

Τα σφουγγάρια της κουζίνας τα χρησιμοποιούμε κάθε μέρα και η αλήθεια είναι ότι συγκεντρώνουν πολλούς μικροοργανισμούς και τροφιμογενή παθογόνα. Το υγρό, σκοτεινό περιβάλλον και τα υπολείμματα τροφών στο εσωτερικό ενός σφουγγαριού μπορούν να ευνοήσουν την ανάπτυξη μικροβίων. Τα περισσότερα από αυτά είναι σχετικά ακίνδυνα βακτήρια του περιβάλλοντος που υπάρχουν παντού γύρω μας, ωστόσο τα σφουγγάρια μπορούν επίσης να φιλοξενήσουν παθογόνους μικροοργανισμούς, όπως το Campylobacter, τη Salmonella, τον Staphylococcus, το E. coli και τη Listeria. Αυτό σημαίνει ότι, θεωρητικά, θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κίνδυνο διασταυρούμενης επιμόλυνσης στην κουζίνα. Αν δεν φροντίζετε σωστά το σφουγγάρι σας - για παράδειγμα, αν δεν το στύβετε ή αν το αφήνετε στον πάτο ενός βρεγμένου νεροχύτη -, αυτή η ανάπτυξη μικροβίων μπορεί να επιταχυνθεί.

Όσον αφορά τη συχνότητα αντικατάστασης των σφουγγαριών, η καλύτερη λύση είναι να προμηθευτείτε μια μεγάλη συσκευασία και να τα αλλάζετε κάθε εβδομάδα. Αν συνηθίζετε να καθαρίζετε τους πάγκους της κουζίνας με σφουγγάρι, ίσως θα ήταν προτιμότερο να επιλέξετε ένα αντιβακτηριδιακό πανάκι κουζίνας ή μια πετσέτα μικροϊνών που πλένεται στο πλυντήριο – ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χλωρίνη ή να την πλύνετε στο πρόγραμμα απολύμανσης, για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Πώς μπορείτε να καθαρίσετε το σφουγγάρι της κουζίνας

Αν και ο καθαρισμός του σφουγγαριού δεν αντιμετωπίζει όλα τα βακτήρια, μπορεί να βοηθήσει στην εξόντωση ορισμένων μικροβίων στο διάστημα μεταξύ των αντικαταστάσεών του. Ο καλύτερος τρόπος για να καθαρίσετε ένα σφουγγάρι και να περιορίσετε τα μικρόβια είναι να το πλένετε καθημερινά με ζεστό νερό και σαπούνι και, στη συνέχεια, να το τοποθετείτε βρεγμένο στον φούρνο μικροκυμάτων για δύο λεπτά.

Εναλλακτικά, μπορείτε να μουλιάσετε το σφουγγάρι για ένα λεπτό σε διάλυμα που αποτελείται από μισό κουταλάκι του γλυκού συμπυκνωμένη χλωρίνη ανά περίπου ένα λίτρο ζεστού νερού, ωστόσο η καλύτερη λύση είναι να αντικαθιστάτε συχνά τα σφουγγάρια.

Πώς μπορείτε να απολυμάνετε το σφουγγάρι της κουζίνας

Οι ειδικοί προτείνουν να μουλιάσετε το σφουγγάρι για πέντε λεπτά σε διάλυμα που αποτελείται από περίπου ένα λίτρο νερό και τρεις κουταλιές της σούπας χλωρίνη, και στη συνέχεια να το αφήσετε να στεγνώσει στον αέρα. «Φροντίστε να πλύνετε τα χέρια σας αφού τελειώσετε», συμβουλεύουν οι ειδικοί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 21/09/2026 - 13:00
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ψείρες: Πώς να τις αντιμετωπίσετε με σπιτικές θεραπείες – Τι να μην κάνετε
Ψείρες: Πώς να τις αντιμετωπίσετε με σπιτικές θεραπείες – Τι να μην κάνετε 21 Σεπτεμβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πώς θα καθαρίσετε τον φούρνο φυσικά για να ξεφορτωθείτε τα καμένα λίπη

Πώς θα καθαρίσετε τον φούρνο φυσικά για να ξεφορτωθείτε τα καμένα λίπη

Μελέτες
Πώς θα καθαρίσετε το πληκτρολόγιο του υπολογιστή σε 5 απλά βήματα

Πώς θα καθαρίσετε το πληκτρολόγιο του υπολογιστή σε 5 απλά βήματα

Ευ Ζην
Τουαλέτα: Πόσα μικρόβια «εκτοξεύονται» όταν πατάμε το καζανάκι – Τι μπορούμε να κάνουμε

Τουαλέτα: Πόσα μικρόβια «εκτοξεύονται» όταν πατάμε το καζανάκι – Τι μπορούμε να κάνουμε

Μελέτες
Πώς θα καθαρίσετε έναν inox νεροχύτη με 3 υλικά που έχετε σπίτι

Πώς θα καθαρίσετε έναν inox νεροχύτη με 3 υλικά που έχετε σπίτι

Ευ Ζην
Γιατί είναι καλό να πιάνουμε με γυμνά χέρια χώμα και γρασίδι

Γιατί είναι καλό να πιάνουμε με γυμνά χέρια χώμα και γρασίδι

Ευ Ζην
Πώς θα καθαρίσετε την κεραμική εστία της κουζίνας για να εξαφανίσετε λεκέδες και στάμπες

Πώς θα καθαρίσετε την κεραμική εστία της κουζίνας για να εξαφανίσετε λεκέδες και στάμπες

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κλιματική αλλαγή: «Αντιμέτωπες με περισσότερες και πιο ακραίες πυρκαγιές οι νέες γενιές»
Μελέτες
21/09/2026 - 18:29
Γεωργιάδης στη Βουλή: Τι είπε για τη γιατρό του ιατρείου στο Κολωνάκι και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης
Πολιτική Υγείας
21/09/2026 - 17:49
EMA: Επανεξέτασε φάρμακο για την εξάρτηση από το αλκοόλ – Στο «μικροσκόπιο« η αποτελεσματικότητά του
Φάρμακο
21/09/2026 - 16:24
Η DEMO ABEΕ και η ΔΥΠΑ επενδύουν στη νέα γενιά Τεχνικών Βιομηχανικών Αυτοματισμών
Επιχειρείν
21/09/2026 - 15:44
Ιατρικά Κέντρα: Στη Δικαιοσύνη μόνο 26 υποθέσεις μετά από 1.576 ελέγχους
Επικαιρότητα
21/09/2026 - 15:43
Υπόθεση Μαζωνάκη: Τι δήλωσε ο υπνοθεραπευτής κατά την έξοδό του από το γραφείο του ανακριτή
Επικαιρότητα
21/09/2026 - 14:46
ΕΟΠΥΥ: Επιχορήγηση 200 εκατ. ευρώ για να εξοφληθούν τα νοσήλεια στα νοσοκομεία του ΕΣΥ
Επικαιρότητα
21/09/2026 - 14:23
ΕΚΠΑ: Η συστηματική άσκηση σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο - Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη
Μελέτες
21/09/2026 - 14:06
ΕΟΠΥΥ: Επιχορήγηση 50 εκατ. ευρώ για τη σύσταση και λειτουργία του Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκων
Επικαιρότητα
21/09/2026 - 13:44
Άδωνις Γεωργιάδης: «Θα βάλουμε το MedWatch και στη Θεσσαλονίκη»
Πολιτική Υγείας
21/09/2026 - 13:29
Novo Nordisk: Στοχεύει να κυκλοφορήσει περισσότερα από πέντε φάρμακα-«μπλοκμπάστερ» έως το 2030
Επιχειρείν
21/09/2026 - 13:10
Σφουγγάρι κουζίνας: Πόσο συχνά πρέπει να το αλλάζουμε
Ευ Ζην
21/09/2026 - 12:53
Πανελλήνιο Συνέδριο EMBRACE the FUTURE: Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2026 στο Μουσείο της Ακρόπολης
Επικαιρότητα
21/09/2026 - 12:26
5η ΥΠΕ: Ανακοίνωση για τον θάνατο 15χρονου στην Καρίτσα Λάρισας
Επικαιρότητα
21/09/2026 - 12:11
Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Νέο κρούσμα σε μονάδα στις Σέρρες
Επικαιρότητα
21/09/2026 - 11:45
Ψείρες: Πώς να τις αντιμετωπίσετε με σπιτικές θεραπείες – Τι να μην κάνετε
Ευ Ζην
21/09/2026 - 11:26
Υπόθεση Μαζωνάκη: Ο ΙΣΑ παραθέτει το χρονικό των ελέγχων στην κλινική του Κολωνακίου
Επικαιρότητα
21/09/2026 - 10:46
Υπόθεση Μαζωνάκη: Στον ανακριτή σήμερα ο υπνοθεραπευτής
Επικαιρότητα
21/09/2026 - 10:26
ΗΠΑ: Στο «μικροσκόπιο» οι οδηγίες διατροφής και οι επιστημονικές αντιρρήσεις
Ευ Ζην
21/09/2026 - 10:02
Γιατί είναι καλό να πιάνουμε με γυμνά χέρια χώμα και γρασίδι
Ευ Ζην
21/09/2026 - 09:30
3 λεπτά έντονης άσκησης αντί για 90 λεπτά cardio; Τι δείχνει νέα έρευνα
Μελέτες
21/09/2026 - 09:15
Πώς να απαλλαγείτε από τα μαύρα στίγματα στη μύτη
Ευ Ζην
21/09/2026 - 06:44
Φακές σούπα: Φθινοπωρινή συνταγή πλούσια σε σίδηρο, βιταμίνες και φυτικές ίνες
Ευ Ζην
21/09/2026 - 06:30
Μυρμήγκια στο πλυντήριο πιάτων; Πώς να τα ξεφορτωθείτε για πάντα
Ευ Ζην
21/09/2026 - 06:12
7 στις 10 συμβουλές υγείας στα social media είναι παραπλανητικές
Μελέτες
21/09/2026 - 06:00
Το μυστικό ενός γαστρεντερολόγου για εύκολες κενώσεις γρήγορα
Ευ Ζην
20/09/2026 - 06:45
Πώς θα αντιμετωπίσετε την υπνηλία μετά το φαγητό το μεσημέρι
Ευ Ζην
20/09/2026 - 06:29
Μηλόπιτα στην τοστιέρα - Εύκολη και υγιεινή συνταγή
Ευ Ζην
20/09/2026 - 06:11
Μπορεί η διατροφή κατά την εγκυμοσύνη να προλάβει τις αλλεργίες στο μωρό;
Μελέτες
20/09/2026 - 06:00
Εγκαινιάστηκε η 2η Στέγη Γονέων Ronald McDonald House στην Ελλάδα, στο Γ.Ν. Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου»
Επιχειρείν
19/09/2026 - 18:20

ΔΗΜΟΦΙΛΗ