Φακές σούπα: Φθινοπωρινή συνταγή πλούσια σε σίδηρο, βιταμίνες και φυτικές ίνες

Οι φακές μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής. Οι φακές σούπα είναι η ιδανική συνταγή για το φθινόπωρο.

Οι φακές είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες, οι οποίες συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του εντέρου και στην ανάπτυξη ωφέλιμων βακτηρίων. Γι’ αυτό μία συνταγή για φακές σούπα είναι πάντα επίκαιρη για το μεσημεριανό τραπέζι.

Σύμφωνα με μελέτη σε ζώα, η κατανάλωση φακών μπορεί να αυξήσει το βάρος των κοπράνων και να βελτιώσει τη συνολική λειτουργία του εντέρου. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες σε ανθρώπους για την επιβεβαίωση αυτών των οφελών.

Επιπλέον, οι φακές περιέχουν ένα ευρύ φάσμα ωφέλιμων φυτικών ενώσεων που ονομάζονται φυτοχημικά, πολλές από τις οποίες προστατεύουν από χρόνιες παθήσεις, όπως οι καρδιοπάθειες και ο διαβήτης τύπου 2.

Παράλληλα, οι φακές είναι πλούσιες σε πολυφαινόλες, μια κατηγορία φυτοχημικών ουσιών που προάγουν την υγεία.

Ορισμένες από τις πολυφαινόλες που περιέχονται στις φακές, όπως η προκυανιδίνη και οι φλαβανόλες, είναι γνωστό ότι παρουσιάζουν ισχυρή αντιοξειδωτική, αντιφλεγμονώδη και αντικαρκινική δράση. Σε εργαστηριακές δοκιμές, οι πολυφαινόλες των φακών κατάφεραν να αναστείλουν την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων, και συγκεκριμένα των καρκινικών κυττάρων του δέρματος.

Αν και ο ακριβής μηχανισμός δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, οι πολυφαινόλες των φακών ενδέχεται επίσης να συμβάλλουν στη βελτίωση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα.

Τα οφέλη των φακών επεκτείνονται και την υγεία της καρδιάς.

Συνταγή για φακές σούπα

Τι θα χρειαστείτε

• 100 γρ. ελαιόλαδο για το σοτάρισμα

• 200 γρ. κρεμμύδι , σε μέτριο καρέ

• 100 γρ. καρότο, σε μέτριο καρέ

• 15 γρ. αλάτι

• 30 γρ. σκόρδο, σκελίδα, σπασμένη

• 80 γρ. πελτές ντομάτας

• 2 φύλλα δάφνης

• 500 γρ. φακές

• 600 γρ. ντομάτα από κονσέρβα, κονκασέ

• 2500 γρ. ζωμός κοτόπουλο ή νερό

• 10 γρ. θυμάρι φρέσκο

• 15 γρ. μηλόξιδο

• 70 γρ. ελαιόλαδο για το τελείωμα

• αλάτι

Εκτέλεση

Ζεσταίνουμε μια κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά, ρίχνουμε το μισό ελαιόλαδο και μαγειρεύουμε το κρεμμύδι και το καρότο μέχρι να αρχίσουν να μαλακώνουν, για περίπου 3-4 λεπτά. Αλατίζουμε, προσθέτουμε το σκόρδο, τον πελτέ ντομάτας, δυναμώνουμε τη φωτιά, ανακατεύουμε και μαγειρεύουμε για 2 λεπτά ακόμη. Προσθέτουμε τη δάφνη, τις φακές, το ζωμό, την ντομάτα κονκασέ και ανακατεύουμε.

Ρίχνουμε λίγο αλάτι, 20 γρ. ελαιόλαδο, χαμηλώνουμε τη φωτιά προσθέτουμε το θυμάρι και μαγειρεύουμε σε χαμηλό βρασμό με καπάκι μέχρι να χυλώσουν και να μαγειρευτούν ομοιόμορφα οι φακές για περίπου 40 λεπτά.

Αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε το ξύδι, το υπόλοιπο ελαιόλαδο και ανακατεύουμε. Δοκιμάζουμε και προσθέτουμε αλάτι εάν χρειάζεται.

Η συνταγή είναι του σεφ Γιάννη Λουκάκου.