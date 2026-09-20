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Μηλόπιτα στην τοστιέρα - Εύκολη και υγιεινή συνταγή

Ευ Ζην
Μηλόπιτα στην τοστιέρα - Εύκολη και υγιεινή συνταγή
Pixabay
Newsroom
Κυριακή, 20/09/2026 - 06:11
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Στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε διάφορες συνταγές για μηλόπιτα.

Η μηλόπιτα είναι ένα από τα πιο δημοφιλή γλυκά, το οποίο ανάλογα με τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε μπορεί να αποτελέσει ένα υγιεινό σνακ μέσα στη μέρα. Η συνταγή που σας προτείνουμε είναι από τις πιο εύκολες και θα σας «λύσει» τα χέρια αν θέλετε να την ετοιμάσετε για το ταπεράκι του παιδιού στο σχολείο ή για εσάς ως ένα σνακ στη δουλειά.

Τι θα χρειαστείτε

- 1 μήλο
- 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα
- 1 κουταλιά της σούπας μέλι
- 2 φέτες ψωμί του τοστ ολικής αλέσεως
- λίγο βούτυρο

Εκτέλεση

Τρίβουμε ένα μήλο στον τρίφτη. Το βάζουμε σε ένα μπολ μαζί με την κανέλα και το μέλι. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Απλώνουμε λίγο βούτυρο στις φέτες του τοστ και στη συνέχεια ρίχνουμε το μείγμα μας. Ψήνουμε στην τοστιέρα για λίγα λεπτά και η μηλόπιτα είναι έτοιμη.

Τα μήλα θεωρούνται φρούτα υψηλής θρεπτικής αξίας, πράγμα που σημαίνει ότι παρέχουν πολλά θρεπτικά συστατικά ανά μερίδα. Έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και νερό, γεγονός που τα καθιστά χορταστικά.

Σε μία παλαιότερη μελέτη, η κατανάλωση μήλων αύξησε το αίσθημα κορεσμού περισσότερο από την κατανάλωση ίσης ποσότητας χυμού μήλου. Αυτό ενδέχεται να συμβαίνει επειδή τα ολόκληρα μήλα επιβραδύνουν τη γαστρική κένωση — δηλαδή τον ρυθμό με τον οποίο αδειάζει το στομάχι.

Έρευνες υποδεικνύουν επίσης ότι η κατανάλωση μήλων μπορεί να μειώσει σημαντικά τον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), ο οποίος αποτελεί παράγοντα κινδύνου για καρδιακές παθήσεις που σχετίζεται με το βάρος.
Είναι ενδιαφέρον ότι οι πολυφαινόλες του μήλου ενδέχεται επίσης να έχουν δράση κατά της παχυσαρκίας.

Τα μήλα έχουν συνδεθεί με μειωμένη πιθανότητα εμφάνισης καρδιακών παθήσεων. Έρευνες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση 100-150 γραμμαρίων μήλου ημερησίως σχετίζεται με χαμηλότερη πιθανότητα καρδιακών παθήσεων και μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης παραγόντων κινδύνου, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση.

Ένας λόγος ενδέχεται να είναι η περιεκτικότητά τους σε διαλυτές φυτικές ίνες. Οι φυτικές αυτές ίνες συνδέονται επίσης με μειωμένη πιθανότητα καρδιακών παθήσεων. Ένας άλλος λόγος μπορεί να είναι η περιεκτικότητά τους σε πολυφαινόλες. Ορισμένες από αυτές ενδέχεται να συμβάλλουν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Μελέτες έχουν επίσης συνδέσει την υψηλή πρόσληψη φλαβονοειδών με μειωμένη πιθανότητα εγκεφαλικού επεισοδίου.

Με βάση τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι τα μήλα είναι μία τροφή, η οποία δεν θα πρέπει να λείπει από τη διατροφή μας.

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Τελευταία τροποποίηση στις 20/09/2026 - 01:58
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