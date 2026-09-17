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Αγγούρι: Το πιο δροσιστικό λαχανικό με περισσότερα οφέλη απ’ όσα φαντάζεστε

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Αγγούρι: Το πιο δροσιστικό λαχανικό με περισσότερα οφέλη απ’ όσα φαντάζεστε
Pexels
Ελένη Νικολαδού
Πέμπτη, 17/09/2026 - 08:20
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Δροσιστικό, τραγανό και γεμάτο νερό, το αγγούρι είναι από τις πιο αγαπημένες επιλογές.

Τα αγγούρια είναι από τα πιο δροσερά και τραγανά λαχανικά και συχνά συνδέονται με την ενυδάτωση, καθώς αποτελούνται σχεδόν εξ ολοκλήρου από νερό. Ωστόσο, τα οφέλη τους δεν σταματούν εκεί. Παρότι δεν θεωρούνται από τα πιο «πλούσια» διατροφικά λαχανικά, προσφέρουν σημαντικά θρεπτικά συστατικά, ειδικά όταν καταναλώνονται με τη φλούδα τους.

Τα οφέλη των αγγουριών για την υγεία

Μπορεί να μην είναι διατροφικοί «πρωταθλητές», όμως αξίζει να έχουν σταθερή θέση στη διατροφή σας.

Συμβάλλουν στην ενυδάτωση

Τα αγγούρια αποτελούνται κατά περίπου 96% από νερό, γεγονός που τα καθιστά εξαιρετική επιλογή για την ενίσχυση της καθημερινής πρόσληψης υγρών.

Εκτός από το νερό, περιέχουν φυσικά μέταλλα που συμβάλλουν στη διατήρηση της ισορροπίας των υγρών στον οργανισμό. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν δυσκολεύεστε να καταναλώνετε αρκετό νερό μέσα στην ημέρα, καθώς τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην ενυδάτωση.

Αποτελούν καλή πηγή βιταμίνης Κ

Ένα ολόκληρο αγγούρι περιέχει περίπου 50 μικρογραμμάρια βιταμίνης Κ, καλύπτοντας σημαντικό μέρος των ημερήσιων αναγκών σας.

Η βιταμίνη Κ είναι απαραίτητη για:

  • τη διατήρηση της υγείας των οστών,
  • τη σωστή οστική πυκνότητα,
  • τη μείωση του κινδύνου καταγμάτων,
  • τη φυσιολογική πήξη του αίματος.

Εάν η πρόσληψη βιταμίνης Κ είναι χαμηλή για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να αυξηθεί ο κίνδυνος οστεοπόρωσης και καταγμάτων.

Περιέχουν αντιοξειδωτικά

Τα αγγούρια προσφέρουν μια μικρή αλλά χρήσιμη ποσότητα αντιοξειδωτικών ουσιών, όπως:

  • βιταμίνη C,
  • β-καροτένιο,
  • φλαβονοειδή,
  • κουκουρβιτακίνες, αντιοξειδωτικές ενώσεις που βρίσκονται φυσικά στα αγγούρια.

Τα αντιοξειδωτικά βοηθούν στην προστασία των κυττάρων από τις ελεύθερες ρίζες, οι οποίες συνδέονται με τη γήρανση και την εμφάνιση χρόνιων νοσημάτων, όπως ο διαβήτης, ορισμένες μορφές καρκίνου και νευροεκφυλιστικές παθήσεις.

Ικανοποιούν την ανάγκη για κάτι τραγανό

Όταν αναζητάτε ένα τραγανό σνακ, τα αγγούρια μπορούν να αποτελέσουν μια πιο θρεπτική εναλλακτική σε σχέση με τα πατατάκια ή άλλα επεξεργασμένα σνακ.

Η τραγανή υφή τους:

  • προσθέτει όγκο στα γεύματα με ελάχιστες θερμίδες,
  • αυξάνει την κατανάλωση λαχανικών,
  • απαιτεί περισσότερο μάσημα, κάτι που μπορεί να σας βοηθήσει να τρώτε πιο αργά και να περιορίσετε το τσιμπολόγημα από βαρεμάρα.

Υποστηρίζουν την πέψη

Αν και δεν είναι ιδιαίτερα πλούσια σε φυτικές ίνες, ο συνδυασμός νερού και φυτικών ινών που περιέχουν μπορεί να συμβάλει στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος.

Οι φυτικές ίνες βοηθούν στην ομαλή κινητικότητα του εντέρου, ενώ το νερό διευκολύνει τη διέλευση των τροφών, μειώνοντας την πιθανότητα δυσκοιλιότητας.

Με ή χωρίς τη φλούδα;

Εάν θέλετε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη διατροφική αξία του αγγουριού, προτιμήστε να το καταναλώνετε με τη φλούδα.

Η φλούδα περιέχει σημαντικά θρεπτικά συστατικά, όπως:

  • φυτικές ίνες,
  • κάλιο,
  • βιταμίνη Α,
  • βιταμίνη Κ.

Εάν όμως δεν σας αρέσει η υφή της ή σας φαίνεται πικρή, μπορείτε να την αφαιρέσετε. Η σάρκα του αγγουριού εξακολουθεί να προσφέρει υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, δροσιά και τραγανή υφή.

Είναι κάποια είδη αγγουριού πιο υγιεινά;

Στα σούπερ μάρκετ θα βρείτε διάφορες ποικιλίες, όπως τα αγγούρια τύπου English και τα κλασικά αγγούρια κήπου. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι περισσότερες ποικιλίες έχουν παρόμοιο διατροφικό προφίλ, επομένως μπορείτε να επιλέγετε εκείνη που προτιμάτε στη γεύση και την υφή.

Φρέσκα ή τουρσί;

Τα φρέσκα αγγούρια παραμένουν η καλύτερη επιλογή για καθημερινή κατανάλωση.

Όσο για τα αγγουράκια τουρσί, δεν είναι όλα ίδια. Πολλά προϊόντα του εμπορίου είναι απλώς αγγούρια διατηρημένα σε ξίδι και όχι πραγματικά προϊόντα ζύμωσης. Αυτό σημαίνει ότι δεν προσφέρουν τα προβιοτικά οφέλη που συνδέονται με τα ζυμωμένα τρόφιμα.

Τα παραδοσιακά ζυμωμένα αγγούρια μπορεί να περιέχουν ωφέλιμα βακτήρια, αλλά έχουν και υψηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Για τους περισσότερους υγιείς ανθρώπους μπορούν να καταναλώνονται με μέτρο, όμως εάν ακολουθείτε διατροφή χαμηλή σε αλάτι, καλό είναι να προσέχετε την ποσότητα.

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Τελευταία τροποποίηση στις 17/09/2026 - 03:26
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