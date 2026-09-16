Γεωργιάδης: Επιτυχής η πρώτη επιχειρησιακή πτήση του αεροσκάφους του νοσοκομείου Σαντορίνης

«Ενημερώθηκα για ένα πολύ σημαντικό γεγονός για τη Σαντορίνη και το Νοσοκομείο Θήρας. Πραγματοποιήθηκε εχθές το απόγευμα με επιτυχία η πρώτη επιχειρησιακή πτήση του αεροσκάφους που προσέφερε το Ίδρυμα Νομικού στο Νοσοκομείο Θήρας για χρήση, με μια απαιτητική διπλή αεροδιακομιδή ασθενών από τη Σαντορίνη προς την Αθήνα», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο «X» ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η πρώτη αυτή αποστολή πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, καθώς μεταξύ των δύο περιστατικών υπήρχε διασωληνωμένος ασθενής με σοβαρή ενδοεγκεφαλική αιμορραγία, που έπρεπε υποχρεωτικά να διακομιστεί με εναέριο μέσο σε εξειδικευμένο νοσοκομείο».

Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε στην ανάρτησή του ότι «η κινητοποίηση του Νοσοκομείου Θήρας, του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, του πληρώματος του αεροσκάφους και του ΕΚΑΒ ήταν άμεση και συντονισμένη. Οι δύο ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Αθήνα και παραδόθηκαν σε 2 διαφορετικά νοσοκομεία υποδοχής τους, με τις επίγειες μονάδες του ΕΚΑΒ να βρίσκονται ήδη σε αναμονή και πλήρη ετοιμότητα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η διακομιδή αυτή αποδεικνύει στην πράξη ότι η συνεργασία του Ιδρύματος Νομικού με το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας και το συμφωνητικό που υπεγραφη με το Διοικητή του, δεν αποτελεί απλώς μια σημαντική υλικοτεχνική ενίσχυση του Νοσοκομείου Θήρας, αλλά ένα πραγματικό εργαλείο υγειονομικής ασφάλειας για τη Σαντορίνη και τις Κυκλάδες. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχε διακομιστεί διασωληνωμένος ασθενής με το αεροσκάφος αυτό, αυτή ήταν η πρώτη φορά».

Ο υπουργός Υγείας πρόσθεσε ότι «Σε ένα νησί με τόσο μεγάλη τουριστική κίνηση και με τις ιδιαίτερες γεωγραφικές συνθήκες των Κυκλάδων, η δυνατότητα ταχείας αεροδιακομιδής μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική όταν ο χρόνος έχει κρίσιμη σημασία. Θέλω να συγχαρώ τη Διοίκηση και το προσωπικό του Νοσοκομείου Θήρας, τους ιατρούς και όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή την επιχειρησιακή προσπάθεια, όπως επίσης και το προσωπικό του ΕΚΑΒ για την άριστη επιχειρησιακή τους ετοιμότητα και συνεργασία. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο Ίδρυμα Νομικού για τη πολύ σημαντική αυτή προσφορά προς στη δημόσια υγεία.

Η Πολιτεία, οι φορείς της Σαντορίνης και η κοινωνία των πολιτών μπορούν να πετυχαίνουν σημαντικά πράγματα όταν συνεργάζονται με έναν κοινό στόχο: Να προστατεύουμε την ανθρώπινη ζωή και να παρέχουμε στους κατοίκους και τους επισκέπτες των νησιών μας το αίσθημα ασφάλειας που δικαιούνται. Πλέον έγινε ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Η Σαντορίνη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη υγειονομική ασφάλεια και το Νοσοκομείο ένα πολύτιμο εργαλείο για όφελος των ασθενών. Συνεχίζουμε».

Διαβάστε αναλυτικά την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη στο «X»