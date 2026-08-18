Ογκολόγος: Αυτό είναι το πρώτο σύμπτωμα που δεν θα αγνοούσα ποτέ σε κάποιον κάτω των 40 ετών

Ο καρκίνος συχνά θεωρείται μια ασθένεια που αφορά «μόνο» τους ηλικιωμένους. Η διάμεση ηλικία κατά την πρώτη διάγνωση είναι τα 67 έτη, αν και διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του καρκίνου. Ωστόσο, καρκίνο μπορεί να εμφανίσει οποιοσδήποτε, σε οποιαδήποτε ηλικία. Πρόσφατα και ιδιαίτερα ανησυχητικά στοιχεία έδειξαν ότι τα περιστατικά καρκίνου σε άτομα κάτω των 50 ετών αυξήθηκαν κατά σχεδόν 80% από το 1990 έως το 2019, ενώ οι θάνατοι από αυτές τις μορφές καρκίνου αυξήθηκαν κατά σχεδόν 28% την ίδια περίοδο.

Τα καλά νέα είναι ότι η σύγχρονη ιατρική έχει κάνει τεράστια βήματα τις τελευταίες δεκαετίες και η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να σώσει ζωές. Ένας ογκολόγος, ωστόσο, τόνισε ότι πρέπει να γνωρίζετε τα συχνά συμπτώματα του καρκίνου, όπως ένα εξόγκωμα, η ανεξήγητη απώλεια βάρους, η επίμονη κόπωση ή οι αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου και της ουροδόχου κύστης.

«Ορισμένες μορφές καρκίνου προκαλούν συμπτώματα, ενώ άλλες όχι, ιδιαίτερα στα πρώτα τους στάδια. Αυτό ισχύει για αρκετές μορφές γυναικολογικού καρκίνου, όπως ο καρκίνος των ωοθηκών και ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας σε πρώιμο στάδιο. Δώστε προσοχή σε ασυνήθιστες αλλαγές στο σώμα σας και μην αμελείτε τον τακτικό γυναικολογικό έλεγχο και τις προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο που σας έχουν συστήσει», εξήγησε στο Parade ο Joshua G. Cohen, ιατρικός διευθυντής του Προγράμματος Γυναικολογικού Καρκίνου στο City of Hope Orange County.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο προληπτικός έλεγχος είναι αποτελεσματικότερος στην έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου από το να περιμένετε μέχρι να εμφανιστούν συμπτώματα. Στις συνηθέστερες προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο περιλαμβάνονται η μαστογραφία, ο έλεγχος για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, ο έλεγχος για τον καρκίνο του παχέος εντέρου και του ορθού, καθώς και ο έλεγχος για τον καρκίνο του πνεύμονα σε άτομα που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο. Όμως, το αν πρέπει να υποβληθείτε σε αυτές τις εξετάσεις εξαρτάται από την ηλικία και τους παράγοντες κινδύνου που έχετε, ενώ δεν υπάρχει προληπτική εξέταση για κάθε μορφή καρκίνου.

«Γι’ αυτό πρέπει να ενημερώνετε τον γιατρό σας για οποιοδήποτε σύμπτωμα επιμένει, δεν έχει προφανή εξήγηση ή απλώς σας φαίνεται ότι δεν είναι φυσιολογικό», επισήμανε στο Parade.

Γιατί πρέπει να προσέχετε την ανεξήγητη αιμορραγία

Ο Cohen προέτρεψε τα άτομα κάτω των 40 ετών να μην αμελούν μια ανεξήγητη αιμορραγία, καθώς μπορεί να αποτελεί σύμπτωμα αρκετών μορφών καρκίνου.

«Ο καρκίνος μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία με διάφορους τρόπους», είπε στο Parade. «Ένας όγκος μπορεί να επεκταθεί σε κοντινούς ιστούς ή να προκαλέσει βλάβη στα αιμοφόρα αγγεία. Ορισμένοι όγκοι δημιουργούν επίσης εύθραυστα αιμοφόρα αγγεία, τα οποία αιμορραγούν εύκολα».

Ο ογκολόγος πρόσθεσε ότι το σημείο στο οποίο εμφανίζεται η αιμορραγία μπορεί να δώσει στους ογκολόγους σημαντικές πληροφορίες. Για παράδειγμα, στον καρκίνο του παχέος εντέρου και του ορθού μπορεί να εμφανιστεί αίμα στα κόπρανα. Τα μαύρα κόπρανα, που μοιάζουν με πίσσα, μπορεί επίσης να αποτελούν ένδειξη καρκίνου του στομάχου ή του οισοφάγου. Αυτές οι μορφές καρκίνου μπορεί ακόμη να προκαλέσουν εμετό με αίμα.

«Ο καρκίνος του παχέος εντέρου και του ορθού συχνά εκδηλώνεται με αίμα μέσα ή πάνω στα κόπρανα ή με μαύρα κόπρανα που μοιάζουν με πίσσα», ανέφερε. «Στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης ή των νεφρών, το αίμα στα ούρα μπορεί να τους δώσει ροζ, κόκκινο ή καφέ χρώμα. Στον καρκίνο του τραχήλου ή του σώματος της μήτρας, μπορεί να παρατηρήσετε ασυνήθιστη κολπική αιμορραγία, ιδιαίτερα μεταξύ των περιόδων, μετά τη σεξουαλική επαφή ή μετά την εμμηνόπαυση. Ο καρκίνος του πνεύμονα μπορεί να προκαλέσει βήχα με αίμα ή βλέννα με ίχνη αίματος».

Οι καρκίνοι του αίματος, όπως η λευχαιμία, μπορούν να προκαλέσουν ανεξήγητη αιμορραγία για διαφορετικούς λόγους. «Μπορούν να μειώσουν τον αριθμό των υγιών αιμοπεταλίων, δηλαδή των κυττάρων του αίματος που συμβάλλουν στη διακοπή της αιμορραγίας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην εύκολη εμφάνιση μελανιών, σε αιμορραγία των ούλων ή σε συχνές ρινορραγίες», ανέφερε ο γιατρός.

Ο τακτικός προληπτικός έλεγχος σώζει ζωές και πρέπει να υποβάλλεστε στις εξετάσεις για τις οποίες πληροίτε τα κριτήρια. Ωστόσο, ο Cohen τόνισε ότι, αν παρατηρήσετε αίμα στα κόπρανα πριν από την ηλικία των 45 ετών, θα πρέπει να κάνετε κολονοσκόπηση και να μην περιμένετε μέχρι να φτάσετε στη συνιστώμενη ηλικία για τον προληπτικό έλεγχο.

«Πολλές μορφές καρκίνου εντοπίζονται για πρώτη φορά επειδή ο ασθενής παρατηρεί ότι κάτι δεν πάει καλά», εξήγησε. «Συμβουλεύω τους ασθενείς να μην αγνοούν ένα σύμπτωμα απλώς επειδή πιστεύουν ότι είναι πολύ νέοι για να έχουν καρκίνο. Ο καρκίνος είναι λιγότερο συχνός στους νεότερους ενηλίκους, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Η μη φυσιολογική αιμορραγία πρέπει πάντα να διερευνάται και θα πρέπει να αναζητήσετε την αιτία μαζί με την ιατρική ομάδα που σας παρακολουθεί».

Είναι πάντα η ανεξήγητη αιμορραγία σημάδι καρκίνου;

Όχι. Η ανεξήγητη αιμορραγία μπορεί να οφείλεται σε πολλές αιτίες και δεν σχετίζονται όλες με τον καρκίνο. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Cohen, ο καρκίνος δεν είναι η πιθανότερη αιτία. Ανάλογα με το σημείο στο οποίο εμφανίζεται η αιμορραγία, μπορεί να οφείλεται σε:

Αιμορροΐδες

Ουρολοιμώξεις

Πέτρες στα νεφρά

Έλκη στομάχου

Ορμονικές αλλαγές

Ινομυώματα

Αντιπηκτικά φάρμακα

Ωστόσο, και αυτές οι αιτίες ανεξήγητης αιμορραγίας χρειάζονται ιατρική αξιολόγηση. Ένας χρήσιμος γενικός κανόνας είναι ο εξής: «Η επίμονη ή ανεξήγητη αιμορραγία πρέπει πάντα να εξετάζεται από γιατρό».

Τι πρέπει να κάνετε αν παρατηρήσετε ανεξήγητη αιμορραγία

Αν και οι περισσότερες περιπτώσεις μη φυσιολογικής αιμορραγίας δεν οφείλονται σε καρκίνο, ο Cohen είπε ότι είναι σημαντικό να μιλήσετε με την ιατρική ομάδα που σας παρακολουθεί. «Η αιμορραγία που συνοδεύεται από συμπτώματα όπως πόνος, κόπωση ή ανεξήγητη απώλεια βάρους είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Ο γιατρός σας θα εξετάσει τα συμπτώματά σας, θα σας υποβάλει σε κλινική εξέταση και ενδέχεται να ζητήσει επιπλέον εξετάσεις».

Τα καλά νέα είναι ότι η θεραπεία του καρκίνου έχει εξελιχθεί σημαντικά και όσο νωρίτερα εντοπιστεί η νόσος τόσο καλύτερες είναι οι προοπτικές. «Στις περιπτώσεις γυναικολογικού καρκίνου, η έγκαιρη διάγνωση συχνά σημαίνει περισσότερες θεραπευτικές . Οι θεραπείες είναι πλέον περισσότερο εξατομικευμένες από ποτέ, καθώς οι γυναικολόγοι ογκολόγοι προσαρμόζουν προσεκτικά τη φροντίδα στις ανάγκες κάθε ασθενούς. Οι θεραπευτικές επιλογές μπορεί να περιλαμβάνουν χειρουργική επέμβαση, ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία, στοχευμένη θεραπεία ή ορμονοθεραπεία», κατέληξε ο ογκολόγος.