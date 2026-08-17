Οι κορυφαίες τροφές με αντικαρκινικές ιδιότητες, σύμφωνα με τους ειδικούς

Από την ντομάτα μέχρι το πράσινο τσάι - Οι τροφές που εξετάζονται για την αντικαρκινική τους δράση

Η διατροφή αποτελεί έναν από τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει κάποια μεμονωμένη τροφή που μπορεί να αποτρέψει τη νόσο. Αυτό που φαίνεται να έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το συνολικό διατροφικό πρότυπο και ο συνδυασμός των τροφών που καταναλώνετε καθημερινά.

Μια ισορροπημένη προσέγγιση είναι να καλύπτονται τουλάχιστον τα δύο τρίτα του πιάτου από φυτικές τροφές, όπως λαχανικά, φρούτα, όσπρια και δημητριακά ολικής άλεσης, ενώ οι ζωικές πρωτεΐνες να μην ξεπερνούν το ένα τρίτο. Το συγκεκριμένο μοντέλο διατροφής προτείνεται από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο ως ένα χρήσιμο εργαλείο για τη μείωση του κινδύνου. Ποιες τροφές, όμως, διαθέτουν τα περισσότερα προστατευτικά συστατικά;

Βάλτε χρώμα στο πιάτο σας

Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά που μπορεί να συμβάλουν στην προστασία από τον καρκίνο. Όσο περισσότερα χρώματα έχει το πιάτο σας, τόσο μεγαλύτερη είναι συνήθως η ποικιλία των θρεπτικών συστατικών που λαμβάνετε.

Οι συγκεκριμένες τροφές μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου και με έναν ακόμη τρόπο, βοηθώντας σας να αποκτήσετε και να διατηρήσετε ένα υγιές σωματικό βάρος. Τα περιττά κιλά αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης αρκετών μορφών καρκίνου, όπως ο καρκίνος του παχέος εντέρου, του οισοφάγου και στα νεφρά. Καταναλώνετε ποικιλία λαχανικών, δίνοντας έμφαση στα σκουροπράσινα, τα κόκκινα και τα πορτοκαλί λαχανικά.

Το πρωινό στη μάχη κατά του καρκίνου

Το φυλλικό οξύ που υπάρχει από τη φύση στις τροφές είναι μια σημαντική βιταμίνη του συμπλέγματος Β, η οποία μπορεί να συμβάλει στην προστασία από τον καρκίνο του παχέος εντέρου, του ορθού και του μαστού. Μπορείτε να το βρείτε σε αφθονία σε αρκετές τροφές που καταναλώνονται στο πρωινό. Καλές πηγές είναι τα εμπλουτισμένα δημητριακά πρωινού και τα προϊόντα ολικής άλεσης, καθώς και ο χυμός πορτοκαλιού, το πεπόνι και οι φράουλες.

Περισσότερες τροφές πλούσιες σε φυλλικό οξύ

Άλλες καλές πηγές φυλλικού οξέος είναι τα σπαράγγια και τα αυγά. Περιέχεται επίσης στα φασόλια, στους ηλιόσπορους και στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όπως το σπανάκι και το μαρούλι ρομάνα.

Ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλίσετε επαρκή πρόσληψη φυλλικού οξέος δεν είναι μέσω ενός χαπιού, αλλά καταναλώνοντας αρκετά φρούτα, λαχανικά και εμπλουτισμένα προϊόντα δημητριακών. Οι γυναίκες που είναι έγκυες ή ενδέχεται να μείνουν έγκυες πρέπει να λαμβάνουν συμπλήρωμα, ώστε να προσλαμβάνουν αρκετό φυλλικό οξύ και να μειώνουν τον κίνδυνο ορισμένων συγγενών ανωμαλιών.

Περιορίστε τα αλλαντικά

Ένα σάντουιτς Ρούμπεν ή ένα χοτ ντογκ στο γήπεδο περιστασιακά δεν πρόκειται να σας βλάψει. Ο περιορισμός, όμως, των επεξεργασμένων κρεάτων, όπως η πάριζα, το ζαμπόν και τα λουκάνικα για χοτ ντογκ, μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου και του στομάχου.

Παράλληλα, η κατανάλωση κρεάτων που έχουν συντηρηθεί με κάπνισμα ή αλάτι αυξάνει την έκθεσή σας σε χημικές ουσίες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν καρκίνο.

Η αντικαρκινική δράση της ντομάτας

Δεν είναι σαφές εάν η πιθανή προστατευτική δράση της ντομάτας οφείλεται στο λυκοπένιο, τη χρωστική ουσία που της δίνει το κόκκινο χρώμα, ή σε κάποιο άλλο συστατικό. Ορισμένες μελέτες, πάντως, συνέδεσαν την κατανάλωση ντομάτας με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης αρκετών μορφών καρκίνου, μεταξύ των οποίων ο καρκίνος του προστάτη.

Μελέτες δείχνουν επίσης ότι τα επεξεργασμένα προϊόντα ντομάτας, όπως ο χυμός, η σάλτσα και ο πελτές, μπορεί να έχουν ισχυρότερη προστατευτική δράση.

Μπορεί το τσάι να έχει αντικαρκινική δράση;

Παρότι τα διαθέσιμα στοιχεία παραμένουν περιορισμένα, το τσάι και ιδιαίτερα το πράσινο τσάι μπορεί να έχει σημαντική αντικαρκινική δράση. Σε εργαστηριακές μελέτες, το πράσινο τσάι επιβράδυνε ή εμπόδισε την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων στο παχύ έντερο, στο συκώτι, στον μαστό και στον προστάτη. Παρόμοια επίδραση παρατηρήθηκε στον πνευμονικό ιστό και στο δέρμα.

Σε ορισμένες μακροχρόνιες μελέτες, η κατανάλωση τσαγιού συνδέθηκε επίσης με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου της ουροδόχου κύστης, του στομάχου και του παγκρέατος. Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερες μελέτες σε ανθρώπους προτού το τσάι μπορέσει να συστηθεί ως μέσο προστασίας από τον καρκίνο.

Τα σταφύλια και ο καρκίνος

Τα σταφύλια και ο χυμός σταφυλιού, ιδιαίτερα όταν προέρχονται από μοβ και κόκκινα σταφύλια, περιέχουν ρεσβερατρόλη. Πρόκειται για μια ουσία με ισχυρές αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

Σε εργαστηριακές μελέτες, η ρεσβερατρόλη απέτρεψε βλάβες που μπορούν να πυροδοτήσουν τη διαδικασία ανάπτυξης καρκίνου στα κύτταρα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η κατανάλωση σταφυλιών, χυμού σταφυλιού ή κρασιού, ή η λήψη συμπληρωμάτων ρεσβερατρόλης, μπορεί να αποτρέψει ή να αντιμετωπίσει τον καρκίνο.

Περιορίστε το αλκοόλ για να μειώσετε τον κίνδυνο καρκίνου

Η κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με τον καρκίνο του στόματος, του λαιμού, του λάρυγγα, του οισοφάγου, του συκωτιού και του μαστού. Μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου και του ορθού.

Η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία συνιστά να αποφεύγετε το αλκοόλ. Εάν επιλέξετε να πιείτε, περιορίστε την κατανάλωση σε έως δύο ποτά την ημέρα εάν είστε άνδρας και σε ένα ποτό την ημέρα εάν είστε γυναίκα. Οι γυναίκες που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού είναι σκόπιμο να συζητήσουν με τον γιατρό τους εάν υπάρχει κάποια ποσότητα αλκοόλ που μπορούν να καταναλώνουν με ασφάλεια, με βάση τους προσωπικούς παράγοντες κινδύνου.

Το νερό και τα άλλα υγρά μπορεί να προσφέρουν προστασία

Το νερό δεν ξεδιψά απλώς, αλλά μπορεί επίσης να συμβάλει στην προστασία από τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Αυτό συμβαίνει επειδή αραιώνει τη συγκέντρωση των δυνητικά καρκινογόνων ουσιών που βρίσκονται μέσα στην ουροδόχο κύστη.

Επιπλέον, όταν πίνετε περισσότερα υγρά, ουρείτε συχνότερα. Έτσι, μειώνεται ο χρόνος κατά τον οποίο αυτές οι ουσίες παραμένουν σε επαφή με το εσωτερικό τοίχωμα της ουροδόχου κύστης.

Η δύναμη των οσπρίων

Τα όσπρια είναι ιδιαίτερα θρεπτικά και ενδέχεται να συμβάλλουν και στην προστασία από τον καρκίνο. Περιέχουν αρκετές ισχυρές φυτοχημικές ουσίες, οι οποίες μπορεί να προστατεύουν τα κύτταρα του σώματος από βλάβες που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη καρκίνου.

Σε εργαστηριακές μελέτες, αυτές οι ουσίες επιβράδυναν την ανάπτυξη των όγκων και εμπόδισαν την απελευθέρωση ουσιών που προκαλούν βλάβες στα γειτονικά κύτταρα.

Τα λαχανικά της οικογένειας του λάχανου κατά του καρκίνου

Στα σταυρανθή λαχανικά περιλαμβάνονται το μπρόκολο, το κουνουπίδι, το λάχανο και τα λαχανάκια Βρυξελλών. Αυτά τα λαχανικά είναι εξαιρετικά για γρήγορο σοτάρισμα και μπορούν να κάνουν μια σαλάτα πιο γευστική και ενδιαφέρουσα.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι ορισμένα συστατικά τους μπορεί να ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού απέναντι σε μορφές καρκίνου όπως ο καρκίνος του παχέος εντέρου, του μαστού, του πνεύμονα και του τραχήλου της μήτρας. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ερευνών είναι ενθαρρυντικά, αλλά οι μελέτες σε ανθρώπους έχουν δώσει αντικρουόμενα αποτελέσματα.

Σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά

Τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, το μαρούλι, το ραδίκι, το σπανάκι και το σέσκουλο, είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, φυλλικό οξύ και καροτενοειδή. Αυτά τα θρεπτικά συστατικά μπορεί να συμβάλλουν στην προστασία από τον καρκίνο του στόματος, του λάρυγγα, του παγκρέατος, του πνεύμονα, του δέρματος και του στομάχου.

Ο ρόλος του κουρκουμά

Η κουρκουμίνη είναι το βασικό συστατικό του κουρκουμά, ενός μπαχαρικού που χρησιμοποιείται ευρέως στην ινδική κουζίνα, και ενδέχεται να έχει αντικαρκινική δράση. Εργαστηριακές μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να αναστείλει τη μετατροπή φυσιολογικών κυττάρων σε καρκινικά, καθώς και τον πολλαπλασιασμό και την εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων σε πολλές μορφές καρκίνου. Οι σχετικές έρευνες σε ανθρώπους συνεχίζονται.

Πηγή: Web MD