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Πώς θα καθαρίσετε σωστά το πιγκάλ της τουαλέτας

Ευ Ζην
Πώς θα καθαρίσετε σωστά το πιγκάλ της τουαλέτας
pvproductions / magnific
Newsroom
Παρασκευή, 02/10/2026 - 16:02
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Ο τακτικός καθαρισμός του πιγκάλ της τουαλέτας συμβάλλει στη διατήρηση της καθαριότητας στο μπάνιο και εμποδίζει την εξάπλωση βακτηρίων, δυσάρεστων οσμών και υπολειμμάτων.

Είναι ένα από τα πιο πρακτικά και απαραίτητα εργαλεία καθαρισμού στο σπίτι, αλλά και ένα από αυτά που συχνά ξεχνάμε να καθαρίσουμε. Το πιγκάλ της τουαλέτας κάνει τη δύσκολη δουλειά ώστε να παραμένει καθαρό το μπάνιο σας, όμως χωρίς τη σωστή φροντίδα μπορεί γρήγορα να γίνει το ίδιο εστία βακτηρίων, δυσάρεστων οσμών και βρωμιάς. Τα καλά νέα είναι ότι ο καθαρισμός του δεν απαιτεί ιδιαίτερο χρόνο ή κόπο. Χρειάζονται απλώς μερικές σταθερές συνήθειες και ο σωστός τρόπος.

Παρακάτω θα βρείτε τα βασικά βήματα για να φροντίζετε σωστά αυτό το καθημερινό εργαλείο καθαρισμού, ώστε να παραμένει όσο το δυνατόν πιο υγιεινό.

Ξεπλένετέ το καλά μετά από κάθε χρήση

Καταρχάς, αν δεν το κάνετε ήδη, το πιγκάλ της τουαλέτας πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση. «Ξεπλένετέ το πολύ καλά μετά από κάθε χρήση», εξήγησε στο Martha Stewart η Angie Hicks, ειδικός στη συντήρηση του σπιτιού. «Έτσι αποτρέπεται η συσσώρευση βακτηρίων και η δημιουργία δυσάρεστων οσμών».

«Κρατήστε το βουρτσάκι κάτω από ζεστό τρεχούμενο νερό αμέσως μετά το τρίψιμο, ώστε να απομακρυνθούν τα υπολείμματα», πρόσθεσε η ίδια. Αυτό το επιπλέον βήμα αποτρέπει τα υπολείμματα από το να μένουν πάνω στις τρίχες μέχρι την επόμενη χρήση.

Αφήνετέ το πάντα να στεγνώνει εντελώς

Ένα από τα πιο σημαντικά βήματα, που συχνά παραλείπεται, είναι το σωστό στέγνωμα. «Αφήστε το να στεγνώσει εντελώς στον αέρα», τόνισε η Hicks. «Αφού το ξεπλύνετε, αφήστε το πιγκάλ να στεγνώσει πλήρως σε καλά αεριζόμενη βάση ή σε ανοιχτό χώρο».

Αντί να το βάζετε αμέσως πίσω στη βάση του, μπορείτε να το στερεώσετε προσωρινά στο χείλος της λεκάνης, ώστε να στραγγίσει καλά πριν το αποθηκεύσετε.

«Ένα νωπό πιγκάλ μπορεί γρήγορα να γίνει εστία βακτηρίων και μούχλας και να αναπτύξει δυσάρεστες οσμές. Αποφύγετε τη διασταυρούμενη επιμόλυνση. Πλένετε πάντα τα χέρια σας αφού πιάσετε το πιγκάλ και απολυμαίνετε τις επιφάνειες που μπορεί να ήρθαν σε επαφή μαζί του κατά τον καθαρισμό», επισήμανε η Hicks.

Επιλέξτε τη σωστή βάση

Το πού και το πώς αποθηκεύετε το βουρτσάκι έχει μεγαλύτερη σημασία από όσο μπορεί να φαντάζεστε. «Επιλέξτε μια βάση που αερίζεται», ανέφερε η Hicks. «Αν χρησιμοποιείτε δοχείο, προτιμήστε ένα που επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα ή διαθέτει οπές αποστράγγισης, ώστε η υγρασία που απομένει να μπορεί να εξατμίζεται και το πιγκάλ να παραμένει καθαρό ανάμεσα στις χρήσεις».

Ένα κλειστό δοχείο μπορεί να δείχνει πιο τακτοποιημένο, αλλά παγιδεύει την υγρασία και μπορεί να δημιουργήσει ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη βακτηρίων. Μια βάση με καλό αερισμό ή οπές αποστράγγισης βοηθά να απομακρύνεται η υγρασία.

Καθαρίζετέ το τακτικά

Το τακτικό ξέπλυμα δεν αρκεί από μόνο του. Αν χρησιμοποιείτε συχνά το πιγκάλ, καθαρίζετέ το τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Αφήστε το να μουλιάσει σε απολυμαντικό διάλυμα, όπως αραιωμένη χλωρίνη ή λευκό ξίδι, ώστε να περιορίζονται τα μικρόβια και να παραμένει καθαρό.

Για καλύτερο αποτέλεσμα, αφήστε το βουρτσάκι να μουλιάσει για περίπου 10 έως 15 λεπτά. Έτσι, το διάλυμα έχει χρόνο να εισχωρήσει ανάμεσα στις τρίχες και να απομακρύνει βακτήρια που μπορεί να παραμείνουν ακόμη και μετά από ένα απλό ξέπλυμα.

Μην ξεχνάτε τη βάση

Όπως και το ίδιο το πιγκάλ, έτσι και η βάση του επηρεάζεται κυρίως από την υγρασία και την ελλιπή καθαριότητα. «Φροντίστε να καθαρίζετε και τη βάση», πρότεινε η Hicks. «Σκουπίζετε ή ξεπλένετε το δοχείο με απολυμαντικό κάθε φορά που καθαρίζετε το βουρτσάκι, ώστε να διατηρείται καθαρό ολόκληρο το σετ».

Οι σταγόνες νερού και τα υπολείμματα που συγκεντρώνονται στον πάτο της βάσης μπορούν γρήγορα να προκαλέσουν δυσάρεστες οσμές και συσσώρευση βρωμιάς, ενώ μπορεί να ξαναμεταφερθούν στο πιγκάλ. Γι' αυτό πρέπει να στεγνώνετε καλά και τη βάση μετά τον καθαρισμό. Αν ένα νωπό πιγκάλ παραμένει μέσα σε μια κλειστή βάση χωρίς αερισμό, δημιουργούνται ιδανικές συνθήκες για να πολλαπλασιαστούν τα μικρόβια.

Αντικαθιστάτε το τακτικά

Ακόμη και με σχολαστική φροντίδα, ένα πιγκάλ τουαλέτας δεν διαρκεί για πάντα. «Αντικαθιστάτε το βουρτσάκι κάθε 6 έως 12 μήνες ή νωρίτερα, αν οι τρίχες του έχουν στραβώσει, φθαρεί ή αλλάξει χρώμα», συνέστησε η Hicks. «Ένα πιγκάλ με φθαρμένες ή παραμορφωμένες τρίχες δεν καθαρίζει το ίδιο αποτελεσματικά και μπορεί να συγκρατεί βακτήρια. Γι' αυτό είναι σημαντικό να αντικαθίσταται τακτικά».

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