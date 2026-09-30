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Γιατί δεν πρέπει ποτέ να ρίχνετε λάδι στο νεροχύτη της κουζίνας - Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί

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Γιατί δεν πρέπει ποτέ να ρίχνετε λάδι στο νεροχύτη της κουζίνας - Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί
Henry Kobutra / Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 30/09/2026 - 16:11
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Μπορεί να σας φαίνεται εντελώς ακίνδυνο να αφήσετε λίγο λάδι να καταλήξει στην αποχέτευση, όμως στην πραγματικότητα μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις σωληνώσεις.

Το να ρίχνετε το χρησιμοποιημένο λάδι στον νεροχύτη της κουζίνας μπορεί να μοιάζει με την πιο εύκολη λύση μετά το μαγείρεμα, όμως είναι μια συνήθεια που μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις σωληνώσεις και να επιβαρύνει το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, ακόμα και μικρές ποσότητες λαδιού μπορούν με τον καιρό να συσσωρευτούν μέσα στους σωλήνες και να οδηγήσουν σε φράξιμο.

«Όπως ακριβώς το λίπος από το μπέικον που μένει στο τηγάνι και, καθώς κρυώνει, πήζει σχηματίζοντας ένα παχύ, αδιαφανές στρώμα, έτσι και τα υπολείμματα λαδιού μπορούν να συσσωρεύονται σταδιακά μέσα στους σωλήνες και τελικά να τους φράξουν», εξήγησε σχετικά η Katie Okamoto, ειδική σε θέματα βιωσιμότητας, αποκάλυψε στη σελίδα Wirecutter των New York Times.

Το πρόβλημα είναι ακόμη πιο έντονο τον χειμώνα, καθώς οι χαμηλότερες θερμοκρασίες κάνουν τα υπολείμματα λαδιού να πήζουν γρηγορότερα καθώς περνούν από την αποχέτευση. Ωστόσο, αυτό μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Μάλιστα, τα περισσότερα μαγειρικά έλαια δεν χρειάζονται θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν για να στερεοποιηθούν, καθώς ακόμη και το νερό μπορεί να τα ψύξει αρκετά. Για παράδειγμα, το λίπος από το μπέικον στερεοποιείται ήδη σε θερμοκρασία δωματίου, ενώ το ελαιόλαδο μπορεί να αρχίσει να πήζει περίπου στους 10°C.

Οι σωληνώσεις, όμως, δεν είναι το μόνο πρόβλημα, καθώς το να ρίχνετε λάδι στην αποχέτευση επιβαρύνει και το περιβάλλον.

«Από την πλευρά της διαχείρισης των λυμάτων και της ποιότητας του νερού, γνωρίζουμε ότι τα έλαια και τα λιπαρά επιβαρύνουν τα υδάτινα οικοσυστήματα και η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ τα αντιμετωπίζει ως απόβλητα», επισήμανε η Katie. «Το καλύτερο για το περιβάλλον είναι να συλλέγετε και να επαναχρησιμοποιείτε τα έλαια και τα λιπαρά όσο αυτό είναι δυνατό και, εξαρχής, να περιορίζετε την ποσότητα που χρησιμοποιείτε».

Ρίξτε το σε ένα δοχείο που κλείνει καλά

«Ο βασικός κανόνας είναι ένας: ποτέ, μα ποτέ, μην πετάτε το λάδι στην αποχέτευση. Συνήθως ξαναβάζω το λάδι στο δοχείο στο οποίο ήταν αρχικά, το κλείνω καλά και το πετάω», είπε η Abigail Bailey, συντάκτρια καθαριότητας του Wirecutter. Αφού αφήσει το λάδι να κρυώσει αρκετά ώστε να μπορεί να το χειριστεί με ασφάλεια, το μεταφέρει σε ένα μπουκάλι με τη βοήθεια ενός μικρού χωνιού, ώστε να μην χυθεί.

Αν δεν συνηθίζετε να κρατάτε το αρχικό δοχείο του λαδιού ή αν θέλετε να πετάτε μικρότερες ποσότητες κάθε φορά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλα δοχεία, περιορίζοντας παράλληλα τα πλαστικά απορρίμματα, όπως ένα άδειο χάρτινο κουτί γάλακτος.

Βάλτε το στην κατάψυξη για να αποφύγετε διαρροές

Μια άλλη λύση είναι να βάλετε το κρύο λάδι ή λίπος σε μια πλαστική σακούλα, ένα αλουμινένιο δοχείο ή άλλο δοχείο κατάλληλο για την κατάψυξη και να το καταψύξετε. Όταν στερεοποιηθεί εντελώς, μπορείτε να το βγάλετε εύκολα από το δοχείο και να το πετάξετε.

Αν σας χυθεί λίγο ή πολύ λάδι, ρίξτε από πάνω κορν φλάουρ. Χάρη στην υψηλή απορροφητικότητά του, θα απορροφήσει γρήγορα το υγρό. Αν δεν έχετε κορν φλάουρ στο ντουλάπι σας, το αλεύρι, το χοντρό αλάτι ή ακόμη και η άμμος για γάτες μπορούν να κάνουν παρόμοια δουλειά.

Στη συνέχεια, για να καθαρίσετε, η Caroline Mullen, συντάκτρια και ειδικός σε θέματα καθαριότητας, πρότεινε να συγκεντρώσετε το υλικό σε ένα σημείο με ένα σκληρό κομμάτι χαρτόνι ή ακόμη και με τα χέρια σας και έπειτα να καθαρίσετε την επιφάνεια με ένα σπρέι γενικής χρήσης, ώστε να απομακρύνετε τα υπολείμματα λίπους και τη βρωμιά.

Συνέστησε να μην χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική σκούπα. «Οι περισσότεροι κατασκευαστές ηλεκτρικών σκουπών δεν συνιστούν να απορροφάτε πολύ λεπτά σωματίδια, όπως το κορν φλάουρ ή το αλεύρι, επειδή μπορεί να φράξουν τη σκούπα και το φίλτρο», κατέληξε. «Επίσης, αν δεν έχετε ηλεκτρική σκούπα υγρών και στερεών, δεν πρέπει ποτέ να προσπαθείτε να απορροφήσετε υγρά με τη σκούπα, και αυτό περιλαμβάνει φυσικά και το λάδι».

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Τελευταία τροποποίηση στις 30/09/2026 - 16:21
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