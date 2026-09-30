Ο Άδωνις Γεωργιάδης παραδέχτηκε την ανεπάρκεια ετών στο πεδίο των ελέγχων

Ο Άδωνις Γεωργιάδης παραχώρησε χθες συνέντευξη Τύπου για να παρουσιάσει τα αποτελέσματα των πρώτων 10 ημερών λειτουργίας του MedWatch. Ο στόχος του υπουργού Υγείας ήταν, μέσα από τα εντυπωσιακά στοιχεία που θα έδινε στη δημοσιότητα, να αναδείξει τη σημαντική πρωτοβουλία που πήρε η κυβέρνηση.

Πράγματι, οι αριθμοί ήταν σοκαριστικοί. Ωστόσο, όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας σήμερα, αντανακλούν πρώτιστα την αποτυχία της υφιστάμενης κατάστασης.

Συγκεκριμένα:

119 ευρήματα αφορούν οδοντιατρεία που διαφημίζουν υπηρεσίες όπως υαλουρονικό οξύ, μεσοθεραπεία και botox, πρακτικές που δεν συνδέονται με το αντικείμενο των συγκεκριμένων χώρων,

231 περιπτώσεις αφορούν αναφορές σε θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε χώρους όπου η σχετική δραστηριότητα δεν επιτρέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ενώ δεν υπήρχε και σχετική έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ),

911 περιεχόμενα εντοπίστηκαν να περιλαμβάνουν διαφημίσεις για αδυνατιστικές θεραπείες και ενέσιμες αισθητικές παρεμβάσεις προσώπου,

468 «κόκκινες» επιχειρήσεις με μη γιατρούς, που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις,

16 περιπτώσεις χορήγησης συνταγών χωρίς εξέταση,

5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας.

Όλα αυτά λειτουργούσαν ανεξέλεγκτα, όλο το προηγούμενο διάστημα. Η εύρεση των παραπάνω περιπτώσεων και ο ενδελεχής έλεγχος είναι όντως μία θετική εξέλιξη. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν χωράνε πανηγυρισμοί. Ο λόγος; Για να εντοπιστούν αυτοί οι χώροι, σημαίνει ότι λειτουργούσαν. Πολίτες επισκέπτονταν αυτά τα ιατρεία και ήταν λήπτες ιατρικών υπηρεσιών. Εν ολίγοις, φαίνεται ότι η κατάσταση στον τομέα αυτό ήταν χαοτική.

Το σκέλος των διαφημίσεων

Ενδιαφέρον έχει και το στοιχείο ότι μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας, οι «κόκκινες» ενδείξεις εμφανίζουν συνεχή πτωτική πορεία, ενώ συνολικά οι διαδικτυακές διαφημίσεις στον χώρο των ιατρικών υπηρεσιών έχουν μειωθεί κατά 91%.

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι διπλό.

Πρώτον, ο αυστηρός έλεγχος μπορεί να είναι αποτελεσματικός. Δεύτερον, όλες αυτές οι επιχειρήσεις που λειτουργούσαν με όρους που δεν έπρεπε, ήταν σε κοινή θέα, εφόσον διαφήμιζαν ανοικτά της υπηρεσίες του. Ότι ακριβώς έκανε και το μοιραίο ιατρείο στην Καρνεάδου, που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Μετά από τα παραπάνω στοιχεία, αλλά και όσα θα έρθουν στο φως στη συνέχεια (εξάλλου, το MedWatch λειτουργεί μόλις λίγες μέρες), το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου είναι το εξής:

Έπρεπε να πεθάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης για να τα μάθουμε όλα αυτά;

Τέλος, πρέπει να διευκρινιστεί ότι όλες οι παραπάνω περιπτώσεις δεν είναι παράνομες, αλλά βρίσκονται «υπό έλεγχο». Επίσης, τα γεγονότα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να στιγματίσουν τον σημαντικότατο κλάδο της ιατρικής. Άλλωστε και ο ίδιος ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε πως δεν είναι όλοι οι γιατροί παραβάτες, σημειώνοντας πως το συνολικό ποσοστό των παραβατών είναι κάτω από 1%.