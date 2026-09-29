Σήμερα ο πρώτος απολογισμός του MedWatch - Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτός συνέβη, ώθησαν την Πολιτεία να πάρει μέτρα για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων και να δημιουργήσει την πλατφόρμα MedWatch.

Σήμερα το μεσημέρι, στις 15:00, ο Άδωνις Γεωργιάδης θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιάσει τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα της πλατφόρμας MedWatch.

Ήδη πάντως όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι σοκαριστικά.

Σϋμφωνα με πληροφορίες, στην Αττική, ο πρώτος έλεγχος εντόπισε 231 δομές στο «κόκκινο» και 424 στο «κίτρινο»!

Μάλιστα από τις 231 «κόκκινες» δομές:

50 είναι ιατρεία,

7 είναι πολυϊατρεία

και 12 είναι ιδιωτικές κλινικές.

Οι υπόλοιπες περιπτώσεις αφορούν μη ιατρικές επιχειρήσεις, κυρίως κέντρα αισθητικής και ευεξίας. Ωστόσο, εντοπίστηκαν γιατί φέρεται να προσφέρουν υπηρεσίες όπως ενέσιμες θεραπείες και botox.

Ίδια είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη. Μέσα σε μόλις λίγες ημέρες, αφού το σύστημα ξεκίνησε να λειτουργεί αργότερα, εντοπίστηκαν περισσότερα από 70 ιδιωτικά ιατρεία για διερεύνηση, εκ των οποίων περίπου 30 περνούν σε άμεσο έλεγχο λόγω σοβαρότερων ενδείξεων.

Κλινική είχε παράνομα ογκολογικό τμήμα

Η πιο απίθανη -και συνάμα επικίνδυνη- περίπτωση έρχεται από τη βόρεια Ελλάδα, καθώς ιδιωτική κλινική είχε παράνομα πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ παρότι υπήρχε εισήγηση για «λουκέτο» -για άλλους λόγους, έπειτα από έλεγχο το 2025- η αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας δεν προχώρησε στην οριστική διακοπή λειτουργίας. Τώρα, η Εθνική Αρχή Διαφάνεια εισηγήθηκε να αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας.

Έπειτα από καταγγελία, επιθεωρητές της περιφερειακής υπηρεσίας Θεσσαλονίκης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έκαναν έλεγχο στην ιδιωτική κλινική. Ο έλεγχος έδειξε ότι η κλινική είχε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, παρότι κάτι τέτοιο δεν προβλεπόταν από την ισχύουσα άδεια λειτουργίας. Μάλιστα, η κλινική είχε αναρτήσει στην ιστοσελίδα της βίντεο στο οποίο φαινόταν ότι διέθετε τέτοιο τμήμα.

Εξάλλου, οι επιθεωρητές διαπίστωσαν ότι η κλινική δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους επιστημονικά υπεύθυνους των τμημάτων, δεν είχε έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους γιατρούς, δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτών, δεν διέθετε προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες, ούτε είχε σε λειτουργία μονάδα εντατικής θεραπείας, κάτι υποχρεωτικό σύμφωνα με τη δυναμικότητά της στην άδεια ίδρυσής και λειτουργίας.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας θεωρεί συνυπεύθυνο τον πνευμονολόγο υπό τον έλεγχο του οποίου λειτουργούσε παράνομα το ογκολογικό τμήμα, «καθώς πέραν του ότι το εν λόγω τμήμα δεν προβλέπεται στην άδεια λειτουργίας της κλινικής, η παροχή υπηρεσιών σε μη αδειοδοτημένο χώρο αντιβαίνει στην επιστημονική και ηθική ευθύνη του ιατρού και δεν διέθετε έγγραφη σύμβαση με την κλινική με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συνεργασίας τους».

Οι επόμενοι στόχοι

Τέλος, όπως μεταφέρουν πηγές από το υπουργείο Υγείας στο HealthStat, το MedWatch (ή κάποιο άλλο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης) αναμένεται να αξιοποιηθεί και σε άλλα πεδία που απασχολούν την Αριστοτέλους και δημιουργούν πρόβλημα στη δημόσια Υγεία, κοροϊδέυοντας το κοινό. Συγκεκριμένα πρόκειται για την υπερσυνταγογράφηση και την παραπληροφόρηση για θέματα υγείας.