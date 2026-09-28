Ειδικός συμβουλεύει: «Για να έχετε μακροζωία, πάρτε σκύλο»

Ίσως τελικά η «συνταγή» της μακροζωίας να «κρύβεται» σε απλές καθημερινές συνήθειες.

Ο Dan Buettner, ειδικός σε θέματα μακροζωίας και ιδρυτής του οργανισμού Blue Zones στη Μινεάπολη της Μινεσότα, αναδεικνύει τα ολοένα και περισσότερα επιστημονικά στοιχεία που καταδεικνύουν ότι η κατοχή σκύλου συνδέεται άρρηκτα με μειωμένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου, ιδίως από καρδιαγγειακά νοσήματα.

«Το καλύτερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε για να προσθέσετε χρόνια στη ζωή σας ίσως σας εκπλήξει: Αποκτήστε έναν σκύλο!» συμβούλευσε ο Buettner τους ακολούθους του, σε πρόσφατο επεισόδιο του podcast του («The Dan Buettner Podcast»).

«Οι έρευνες δείχνουν ότι οι ιδιοκτήτες σκύλων ζουν περισσότερο, παθαίνουν λιγότερα καρδιακά επεισόδια και βιώνουν λιγότερο το αίσθημα της μοναξιάς. Γιατί; Επειδή ένας σκύλος σας αναγκάζει να περπατάτε καθημερινά, σας δίνει έναν σκοπό και σας προσφέρει αγάπη χωρίς όρους», γράφει το Fox News.

Η κατοχή σκύλου συνδέεται με μειωμένη θνησιμότητας από κάθε αιτία κατά 24% στον γενικό πληθυσμό, σε σύγκριση με όσους δεν έχουν σκύλο, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (American Heart Association) στο περιοδικό της, Circulation.

Για τα άτομα που έχουν ήδη υποστεί σοβαρό καρδιακό επεισόδιο, όπως καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο, η συμβίωση με σκύλο μείωσε τον κίνδυνο θανάτου έως και κατά 33%.

Οι ψυχολόγοι επισημαίνουν τρεις λόγους για τους οποίους οι σκύλοι-σύντροφοι ενδέχεται να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των ανθρώπων.

- Νο. 1: Καθημερινή σωματική δραστηριότητα

Μελέτες που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό BMC Public Health δείχνουν ότι οι ιδιοκτήτες σκύλων περπατούν κατά μέσο όρο 22 λεπτά περισσότερο την ημέρα σε σχέση με όσους δεν έχουν σκύλο, γεγονός που καθιστά πολύ πιο πιθανό να καλύπτουν τις καθιερωμένες εβδομαδιαίες κατευθυντήριες οδηγίες για τη σωματική δραστηριότητα.

- Νο. 2: Μείωση του άγχους

Η αλληλεπίδραση με ένα κατοικίδιο μειώνει τα επίπεδα της κορτιζόλης —της κύριας ορμόνης του στρες στον οργανισμό— ενώ παράλληλα ενισχύει την ωκυτοκίνη, τη ντοπαμίνη και τη σεροτονίνη. Μια σουηδική μελέτη διάρκειας 12 ετών, η οποία ανέλυσε δεδομένα από 3,4 εκατομμύρια συμμετέχοντες, διαπίστωσε ότι οι ιδιοκτήτες σκύλων είχαν χαμηλότερη αρτηριακή πίεση και μειωμένα ποσοστά καρδιαγγειακών παθήσεων.

- Νο. 3: Μείωση της απομόνωσης

Οι σκύλοι ενισχύουν την αλληλεπίδραση εντός της κοινότητας και προσφέρουν συναισθηματικό δέσιμο που καταπολεμά την απομόνωση, ιδίως στα νοικοκυριά με ένα μόνο άτομο, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Η σύνδεση μεταξύ της μακροζωίας του ανθρώπου και της φροντίδας ενός κατοικιδίου ευθυγραμμίζεται με τις αρχές που συναντώνται στις «μπλε ζώνες» — περιοχές του κόσμου με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αιωνόβιων ατόμων.

Σύμφωνα με τον Buettner, στις βασικές αυτές αρχές περιλαμβάνονται η φυσική καθημερινή κίνηση, η έντονη αίσθηση να έχεις κάποιος ένα σκοπό στη ζωή του, η μείωση του άγχους και οι βαθιές κοινωνικές σχέσεις.