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Άδωνις Γεωργιάδης: Επιθέσεις, παραληρήματα, επικοινωνία και ένα ΕΣΥ στο περιθώριο

Πολιτική Υγείας
Άδωνις Γεωργιάδης: Επιθέσεις, παραληρήματα, επικοινωνία και ένα ΕΣΥ στο περιθώριο
Αντώνης Ραυτόπουλος
Σάββατο, 26/09/2026 - 06:00
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Έντονη κριτική δέχεται ο Άδωνις Γεωργιάδης για τα συνεχή επικοινωνιακά ατοπήματα και την επιθετική τακτική του.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απασχολεί ξανά την επικαιρότητα, για ακόμα μία φορά για τους λάθος λόγους. Ο υπουργός Υγείας συνηθίζει να σχολιάζει τα πάντα γύρω από όσα συμβαίνουν, σε έντονο ύφος. Δεν είναι πολιτικός που κρύβεται, ωστόσο αυτό το στοιχείο δημιουργεί πολλές φορές αρνητική εντύπωση.

Ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες, με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και ότι έχει ακολουθήσει με τα ιατρεία και τους ελέγχους, η συζήτηση έχει φτάσει πολλές φορές στα άκρα. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη φωτογράφισε τον Άδωνι Γεωργιάδη, ασκώντας κριτική σε υπουργούς της κυβέρνησης.

Τα ατοπήματα είναι πολλά. Αρχικά, απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο του Action24, Νίκο Ελευθερόγλου και απαντώντας στο ερώτημα αν μπορεί η ΝΔ να συγκυβερνήσει χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη θέση του πρωθυπουργού, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε στον δημοσιογράφο: «Μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή;».

Τα όσα ακολούθησαν όμως, είναι ακόμα χειρότερα. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη, στο ραδιόφωνο του Mega News, στην εκπομπή του Ιορδάνη Χασαπόπουλου και της Ανθής Βούλγαρη. Οι δημοσιογράφοι σχολίασαν την παρουσία του υπουργού Υγείας στα εγκαίνια ιδιωτικής κλινικής των Νοτίων Προαστίων που προσφέρει υπηρεσίες ευεξίας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά του καναλιού και των δημοσιογράφων γενικότερα, κατηγορώντας τον σταθμό ότι επί δύο χρόνια προέβαλλε τη Μαρία Καρυστιανού, υποστηρίζοντας ότι η ίδια διαφήμιζε την «κβαντική ιατρική». Παράλληλα, απαίτησε να ζητήσουν συγγνώμη ακόμα και για το ξυλόλιο, το οποίο σχετίζεται με την υπόθεση των Τεμπών. Δεν δίστασε μάλιστα να χαρακτηρίσει «κομπογιαννίτες» τους δημοσιογράφους του σταθμού.

Στην άκρη το ΕΣΥ

Βλέπουμε ότι τις τελευταίες εβδομάδες ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει επιλέξει μία μονοθεματικότητα στις τοποθετήσεις του και σε ρόλο δικαστή σχολιάζει την υπόθεση Μαζωνάκη, επειδή άπτεται του χαρτοφυλακίου του. Δεν σχολιάζει, όμως, τις όποιες ευθύνες του αναλογούν για το γεγονός ότι έπρεπε να πεθάνει ένας άνθρωπος για να κινητοποιηθούν οι μηχανισμοί του κράτους. Οι ευθύνες είναι πάντα κάποιου άλλου, ενώ όποιος ασκεί κριτικής είναι μίζερος και τοξικός.

Την ίδια ώρα, το ΕΣΥ στενάζει στα προβλήματά του. Ο υπουργός Υγείας δεν δείχνει διατεθειμένος πάντως να σκύψει πάνω από αυτά και να τα λύσει. Ο μόνος λόγος για α ασχοληθεί με τα νοσοκομεία, είναι για να κόψει κάποια κορδέλα σε εγκαίνια και να διαπληκτιστεί με συνδικαλιστές για να το ανεβάσει μετά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δηλαδή, όλα για την εικόνα, αφού πλησιάζουν και εκλογές...

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Τελευταία τροποποίηση στις 25/09/2026 - 23:48
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