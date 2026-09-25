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Το φαγητό με αγαπημένα πρόσωπα μπορεί να επηρεάζει το σάκχαρο

Μελέτες
Το φαγητό με αγαπημένα πρόσωπα μπορεί να επηρεάζει το σάκχαρο
René Ranisch / Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 25/09/2026 - 06:00
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Το φαγητό με ένα αγαπημένο πρόσωπο μπορεί να μειώνει την αύξηση του σακχάρου μετά το γεύμα, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Ξέρουμε ότι η παρουσία ενός αγαπημένου προσώπου μάς κάνει να νιώθουμε καλά. Μια νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science Advances, δείχνει ότι μπορεί να ωφελεί και το σώμα μας. Ερευνητές με επικεφαλής την καθηγήτρια Shir Atzil διαπίστωσαν ότι το σάκχαρο μετά το φαγητό ήταν χαμηλότερο όταν οι συμμετέχοντες έτρωγαν με παρέα απ’ ό,τι όταν έτρωγαν μόνοι τους. Παρότι κατανάλωσαν το ίδιο γεύμα με υδατάνθρακες, το σάκχαρό τους ανέβηκε λιγότερο και επανήλθε γρηγορότερα όταν έτρωγαν μαζί με άλλους.

Οι ερευνητές αποκαλούν το φαινόμενο αυτό «κοινωνική φυσιολογία»: η παρουσία άλλων ανθρώπων φαίνεται να βοηθά τον οργανισμό να ρυθμίζει καλύτερα τις λειτουργίες του.

«Παλαιότερα θεωρούσαμε ότι το σώμα λειτουργεί σαν ένα απομονωμένο σύστημα, που αυτορυθμίζεται», δήλωσε η καθηγήτρια Shir Atzil. «Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι η λειτουργία του ανθρώπινου σώματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις σχέσεις μας. Όταν βρίσκεστε κοντά σε κάποιον που αγαπάτε, το σώμα σας χρειάζεται να δαπανήσει λιγότερη ενέργεια για να ρυθμίσει τις λειτουργίες του. Αυτό σημαίνει ότι η συντροφιά προσφέρει άμεσο όφελος στον μεταβολισμό μας και φανερώνει έναν βασικό εξελικτικό λόγο για τον οποίο οι άνθρωποι δημιουργούν δεσμούς: το σώμα μας λειτουργεί καλύτερα όταν είμαστε μαζί».

Επιπρόσθετα οφέλη πέρα από το σάκχαρο

Η επίδραση δεν περιορίστηκε στο σάκχαρο. Η παρουσία άλλων ανθρώπων βοήθησε τον οργανισμό να διατηρήσει τη θερμοκρασία του κατά την έκθεση στο κρύο, ενώ περιόρισε τις αντιδράσεις στο στρες τόσο σε ενήλικες όσο και σε βρέφη. Τα οφέλη εμφανίστηκαν ακόμη και χωρίς σωματική επαφή και δεν οφείλονταν απλώς στο ότι οι συμμετέχοντες ένιωθαν λιγότερο στρες. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα αποτελέσματα των πειραμάτων, που είχαν σχεδιαστεί και καταγραφεί εκ των προτέρων, δείχνουν ότι η παρουσία άλλων ανθρώπων μπορεί να επηρεάζει πολλές διαφορετικές λειτουργίες του σώματος.

Την ώρα που η ρύθμιση του σακχάρου απασχολεί όλο και περισσότερο τη δημόσια υγεία παγκοσμίως, τα ευρήματα δείχνουν ότι για τη μεταβολική υγεία μπορεί να έχει σημασία όχι μόνο τι τρώμε, αλλά και με ποιον καθόμαστε στο τραπέζι.

«Η ρύθμιση του σακχάρου δεν εξαρτάται μόνο από το τι τρώμε, αλλά και από το με ποιον τρώμε», ανέφερε η Atzil. «Οι σχέσεις μας επηρεάζουν ενεργά το σώμα μας και τη σωματική μας υγεία».

Τα ευρήματα ρίχνουν νέο φως στη σημασία της ανθρώπινης επαφής. Οι σχέσεις μπορεί να στηρίζουν όχι μόνο τη συναισθηματική μας ζωή, αλλά και τη λειτουργία βασικών συστημάτων του οργανισμού.

Οι ερευνητές διευκρίνισαν ότι η επαφή με αγαπημένα πρόσωπα δεν υποκαθιστά την ιατρική φροντίδα, τη σωστή διατροφή ή την άσκηση. Η μελέτη, ωστόσο, αναδεικνύει έναν παράγοντα που συχνά παραβλέπουμε όταν μιλάμε για την υγεία μας: τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας.

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Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/2026 - 23:48
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