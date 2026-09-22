ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Υγιεινά ρολάκια κανέλας με βρώμη - Συνταγή

Ευ Ζην
Υγιεινά ρολάκια κανέλας με βρώμη - Συνταγή
Pixabay
Newsroom
Τρίτη, 22/09/2026 - 09:30
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Υπάρχουν διάφορες συνταγές για ρολάκια κανέλας. Εμείς επιλέξαμε για εσάς την πιο υγιεινή.

Τα ρολάκια κανέλας είναι ένα γλύκισμα που αρέσει τόσο σε μικρούς όσο και σε μεγάλους. Η συνταγή που σας προτείνουμε είναι εύκολη, υγιεινή, και με λίγα υλικά που όλοι έχουμε στην κουζίνα μας. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι θα απολαύσετε τα αγαπημένα σας ρολάκια κανέλας χωρίς τύψεις αφού δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τις θερμίδες.

Τι θα χρειαστείτε για τα ρολάκια κανέλας

- 1 φλ. (125 γραμμάρια) αλεύρι βρώμης
- 2/3 φλιτζανιού γιαούρτι
- 1μιση κουταλιά γλυκού baking powder
- 1/2 κουταλιά γλυκού μαγειρική σόδα
- λίγο αλάτι

Για τη γέμιση

- 3 κουταλιές σούπας βούτυρο κάσιους (ή οποιοδήποτε άλλο της αρεσκείας σας)
- 3 κουταλιές σούπας ζάχαρη καρύδας
- 1μιση κουταλιά γλυκού κανέλα

Εκτέλεση

Ξεκινήστε ανακατεύοντας σε ένα μπολ το αλεύρι βρώμης, το γιαούρτι, το baking powder, τη μαγειρική σόδα και το αλάτι. Με το μείγμα σας, ανοίξτε ένα «φύλλο» με τον πλάστη αφού βάλετε τη ζύμη ανάμεσα σε φύλλα αντικολλητικού χαρτιού. Φτιάξτε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.

Σε ένα μπολ ανακατέψτε το βούτυρο καρπού, τη ζάχαρη καρύδας και την κανέλα. Απλώστε το μείγμα πάνω στο ανοιγμένο φύλλο. Τυλίξτε και κόψτε σε 4 ρολάκια. Βάλτε τα σε ταψάκι και ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 19 λεπτά.

Βγάλτε από το φούρνο και αφού κρυώσουν ελαφρώς τα ρολάκια σερβίρετέ τα είτε με maple syrup είτε με κάποιο γλάσο της αρεσκείας σας. Το συστατικό που κάνει τη διαφορά σε αυτή τη συνταγή είναι η κανέλα. Με την ιδιαίτερη γεύση και το άρωμά της «απογειώνει» τα ρολάκια.

Ας μην ξεχνάμε ότι, έρευνες έχουν δείξει ότι η κανέλα διαθέτει ισχυρές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και μπορεί να μειώσει τα επίπεδα ορισμένων δεικτών φλεγμονής, όπως η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη και η ιντερλευκίνη-6.
Ορισμένες έρευνες έχουν συσχετίσει τη λήψη συμπληρωμάτων κανέλας με μειωμένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

Σύμφωνα με μία ανασκόπηση ερευνών, άτομα με μεταβολική νόσο που λαμβάνουν συμπλήρωμα κανέλας σε ποσότητα τουλάχιστον 1,5 γραμμαρίου ημερησίως, ενδέχεται να παρουσιάσουν χαμηλότερα επίπεδα:

- Τριγλυκεριδίων
- ολικής χοληστερόλης
- λιποπρωτεΐνης χαμηλής πυκνότητας (LDL) ή «κακής» χοληστερόλης
- σακχάρου στο αίμα

Η κανέλα ενδέχεται επίσης να μειώσει την αρτηριακή πίεση, ιδίως όταν καταναλώνεται συστηματικά για διάστημα 3 μηνών ή περισσότερο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 22/09/2026 - 03:17
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πώς θα καθαρίσετε το πληκτρολόγιο του υπολογιστή σε 5 απλά βήματα
Πώς θα καθαρίσετε το πληκτρολόγιο του υπολογιστή σε 5 απλά βήματα 16 Σεπτεμβρίου 2026
Στρώμα: Πώς θα απαλλαγείτε από τους λεκέδες και τις κιτρινίλες 17 Σεπτεμβρίου 2026
Στρώμα: Πώς θα απαλλαγείτε από τους λεκέδες και τις κιτρινίλες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μηλόπιτα στην τοστιέρα - Εύκολη και υγιεινή συνταγή

Μηλόπιτα στην τοστιέρα - Εύκολη και υγιεινή συνταγή

Ευ Ζην
Μακαρόνια με κιμά: Η κλασική συνταγή της μαμάς

Μακαρόνια με κιμά: Η κλασική συνταγή της μαμάς

Ευ Ζην
Εύκολη κοτόπιτα χωρίς φύλλο - Συνταγή με κατίκι και γιαούρτι

Εύκολη κοτόπιτα χωρίς φύλλο - Συνταγή με κατίκι και γιαούρτι

Ευ Ζην
8 τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε γλουτένη

8 τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε γλουτένη

Ευ Ζην
Γιατί είναι καλό να τρώμε 90 γραμμάρια δημητριακών ολικής άλεσης την ημέρα – Μελέτη αποκαλύπτει

Γιατί είναι καλό να τρώμε 90 γραμμάρια δημητριακών ολικής άλεσης την ημέρα – Μελέτη αποκαλύπτει

Μελέτες
Η πιο απλή συνταγή για χαλβά φαρσάλων με 4 υλικά

Η πιο απλή συνταγή για χαλβά φαρσάλων με 4 υλικά

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Υγιεινά ρολάκια κανέλας με βρώμη - Συνταγή
Ευ Ζην
22/09/2026 - 09:30
Αντιγριπικό εμβόλιο: Γιατί πρέπει να το κάνω κάθε χρόνο
Επικαιρότητα
22/09/2026 - 08:12
Πώς να καθαρίσετε τις κουρτίνες σας χωρίς να τις κατεβάσετε
Ευ Ζην
22/09/2026 - 06:40
Το απρόσμενο όφελος της άσκησης μετά τα 60
Μελέτες
22/09/2026 - 06:28
Τι να κάνετε όταν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε
Ευ Ζην
22/09/2026 - 06:11
Χωρίς ψηφιακό μαστογράφο το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας εδώ και 8 χρόνια
Επικαιρότητα
22/09/2026 - 06:00
Τι σημαίνει όταν γελάμε και κλαίμε ταυτόχρονα
Ευ Ζην
21/09/2026 - 19:31
Κλιματική αλλαγή: «Αντιμέτωπες με περισσότερες και πιο ακραίες πυρκαγιές οι νέες γενιές»
Μελέτες
21/09/2026 - 18:29
Γεωργιάδης στη Βουλή: Τι είπε για τη γιατρό του ιατρείου στο Κολωνάκι και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης
Πολιτική Υγείας
21/09/2026 - 17:49
EMA: Επανεξέτασε φάρμακο για την εξάρτηση από το αλκοόλ – Στο «μικροσκόπιο« η αποτελεσματικότητά του
Φάρμακο
21/09/2026 - 16:24
Η DEMO ABEΕ και η ΔΥΠΑ επενδύουν στη νέα γενιά Τεχνικών Βιομηχανικών Αυτοματισμών
Επιχειρείν
21/09/2026 - 15:44
Ιατρικά Κέντρα: Στη Δικαιοσύνη μόνο 26 υποθέσεις μετά από 1.576 ελέγχους
Επικαιρότητα
21/09/2026 - 15:43
Υπόθεση Μαζωνάκη: Τι δήλωσε ο υπνοθεραπευτής κατά την έξοδό του από το γραφείο του ανακριτή
Επικαιρότητα
21/09/2026 - 14:46
ΕΟΠΥΥ: Επιχορήγηση 200 εκατ. ευρώ για να εξοφληθούν τα νοσήλεια στα νοσοκομεία του ΕΣΥ
Επικαιρότητα
21/09/2026 - 14:23
ΕΚΠΑ: Η συστηματική άσκηση σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο - Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη
Μελέτες
21/09/2026 - 14:06
ΕΟΠΥΥ: Επιχορήγηση 50 εκατ. ευρώ για τη σύσταση και λειτουργία του Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκων
Επικαιρότητα
21/09/2026 - 13:44
Άδωνις Γεωργιάδης: «Θα βάλουμε το MedWatch και στη Θεσσαλονίκη»
Πολιτική Υγείας
21/09/2026 - 13:29
Novo Nordisk: Στοχεύει να κυκλοφορήσει περισσότερα από πέντε φάρμακα-«μπλοκμπάστερ» έως το 2030
Επιχειρείν
21/09/2026 - 13:10
Σφουγγάρι κουζίνας: Πόσο συχνά πρέπει να το αλλάζουμε
Ευ Ζην
21/09/2026 - 12:53
Πανελλήνιο Συνέδριο EMBRACE the FUTURE: Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2026 στο Μουσείο της Ακρόπολης
Επικαιρότητα
21/09/2026 - 12:26
5η ΥΠΕ: Ανακοίνωση για τον θάνατο 15χρονου στην Καρίτσα Λάρισας
Επικαιρότητα
21/09/2026 - 12:11
Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Νέο κρούσμα σε μονάδα στις Σέρρες
Επικαιρότητα
21/09/2026 - 11:45
Ψείρες: Πώς να τις αντιμετωπίσετε με σπιτικές θεραπείες – Τι να μην κάνετε
Ευ Ζην
21/09/2026 - 11:26
Υπόθεση Μαζωνάκη: Ο ΙΣΑ παραθέτει το χρονικό των ελέγχων στην κλινική του Κολωνακίου
Επικαιρότητα
21/09/2026 - 10:46
Υπόθεση Μαζωνάκη: Στον ανακριτή σήμερα ο υπνοθεραπευτής
Επικαιρότητα
21/09/2026 - 10:26
ΗΠΑ: Στο «μικροσκόπιο» οι οδηγίες διατροφής και οι επιστημονικές αντιρρήσεις
Ευ Ζην
21/09/2026 - 10:02
Γιατί είναι καλό να πιάνουμε με γυμνά χέρια χώμα και γρασίδι
Ευ Ζην
21/09/2026 - 09:30
3 λεπτά έντονης άσκησης αντί για 90 λεπτά cardio; Τι δείχνει νέα έρευνα
Μελέτες
21/09/2026 - 09:15
Πώς να απαλλαγείτε από τα μαύρα στίγματα στη μύτη
Ευ Ζην
21/09/2026 - 06:44
Φακές σούπα: Φθινοπωρινή συνταγή πλούσια σε σίδηρο, βιταμίνες και φυτικές ίνες
Ευ Ζην
21/09/2026 - 06:30

ΔΗΜΟΦΙΛΗ