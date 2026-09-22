Υγιεινά ρολάκια κανέλας με βρώμη - Συνταγή

Υπάρχουν διάφορες συνταγές για ρολάκια κανέλας. Εμείς επιλέξαμε για εσάς την πιο υγιεινή.

Τα ρολάκια κανέλας είναι ένα γλύκισμα που αρέσει τόσο σε μικρούς όσο και σε μεγάλους. Η συνταγή που σας προτείνουμε είναι εύκολη, υγιεινή, και με λίγα υλικά που όλοι έχουμε στην κουζίνα μας. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι θα απολαύσετε τα αγαπημένα σας ρολάκια κανέλας χωρίς τύψεις αφού δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τις θερμίδες.

Τι θα χρειαστείτε για τα ρολάκια κανέλας

- 1 φλ. (125 γραμμάρια) αλεύρι βρώμης

- 2/3 φλιτζανιού γιαούρτι

- 1μιση κουταλιά γλυκού baking powder

- 1/2 κουταλιά γλυκού μαγειρική σόδα

- λίγο αλάτι

Για τη γέμιση

- 3 κουταλιές σούπας βούτυρο κάσιους (ή οποιοδήποτε άλλο της αρεσκείας σας)

- 3 κουταλιές σούπας ζάχαρη καρύδας

- 1μιση κουταλιά γλυκού κανέλα

Εκτέλεση

Ξεκινήστε ανακατεύοντας σε ένα μπολ το αλεύρι βρώμης, το γιαούρτι, το baking powder, τη μαγειρική σόδα και το αλάτι. Με το μείγμα σας, ανοίξτε ένα «φύλλο» με τον πλάστη αφού βάλετε τη ζύμη ανάμεσα σε φύλλα αντικολλητικού χαρτιού. Φτιάξτε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.

Σε ένα μπολ ανακατέψτε το βούτυρο καρπού, τη ζάχαρη καρύδας και την κανέλα. Απλώστε το μείγμα πάνω στο ανοιγμένο φύλλο. Τυλίξτε και κόψτε σε 4 ρολάκια. Βάλτε τα σε ταψάκι και ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 19 λεπτά.

Βγάλτε από το φούρνο και αφού κρυώσουν ελαφρώς τα ρολάκια σερβίρετέ τα είτε με maple syrup είτε με κάποιο γλάσο της αρεσκείας σας. Το συστατικό που κάνει τη διαφορά σε αυτή τη συνταγή είναι η κανέλα. Με την ιδιαίτερη γεύση και το άρωμά της «απογειώνει» τα ρολάκια.

Ας μην ξεχνάμε ότι, έρευνες έχουν δείξει ότι η κανέλα διαθέτει ισχυρές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και μπορεί να μειώσει τα επίπεδα ορισμένων δεικτών φλεγμονής, όπως η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη και η ιντερλευκίνη-6.

Ορισμένες έρευνες έχουν συσχετίσει τη λήψη συμπληρωμάτων κανέλας με μειωμένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

Σύμφωνα με μία ανασκόπηση ερευνών, άτομα με μεταβολική νόσο που λαμβάνουν συμπλήρωμα κανέλας σε ποσότητα τουλάχιστον 1,5 γραμμαρίου ημερησίως, ενδέχεται να παρουσιάσουν χαμηλότερα επίπεδα:

- Τριγλυκεριδίων

- ολικής χοληστερόλης

- λιποπρωτεΐνης χαμηλής πυκνότητας (LDL) ή «κακής» χοληστερόλης

- σακχάρου στο αίμα

Η κανέλα ενδέχεται επίσης να μειώσει την αρτηριακή πίεση, ιδίως όταν καταναλώνεται συστηματικά για διάστημα 3 μηνών ή περισσότερο.