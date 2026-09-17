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Στρώμα: Πώς θα απαλλαγείτε από τους λεκέδες και τις κιτρινίλες

Ευ Ζην
Στρώμα: Πώς θα απαλλαγείτε από τους λεκέδες και τις κιτρινίλες
Pixabay
Newsroom
Πέμπτη, 17/09/2026 - 06:28
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Μία από τις παραμέτρους που μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο μας είναι η κατάσταση του στρώματος.

Ο ύπνος είναι ζωτικής σημασίας για τον οργανισμό. Παράλληλα, δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε τη σωστή συντήρηση και καθαριότητα του στρώματος στο κρεβάτι μας ώστε να έχουμε έναν ποιοτικό ύπνο.

Οι πιο συνηθισμένοι τύποι λεκέδων σε ένα στρώμα

- Ιδρώτας
- Ούρα
- Καφές/τσάι
- Αίμα

1. Πώς να αφαιρέσετε λεκέδες αίματος από το στρώμα

Οι έντονοι κόκκινοι λεκέδες αίματος στο στρώμα είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν αμέσως.

- Φτιάξτε ένα διάλυμα αποτελούμενο από ίσα μέρη λευκού ξιδιού και κρύου νερού. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε κρύο νερό, καθώς το αίμα περιέχει πρωτεΐνες που αντιδρούν έντονα με το ζεστό νερό. Η χρήση ζεστού ή καυτού νερού θα οδηγήσει στην εξάπλωση και τη μονιμοποίηση του λεκέ.

- Ψεκάστε γενναιόδωρα με το διάλυμα πάνω στους λεκέδες αίματος και αφήστε το να ποτίσει τον λεκέ για περίπου μισή ώρα.

- Χρησιμοποιήστε χαρτί κουζίνας ή ένα κρύο, νωπό πανί για να ταμπονάρετε απαλά την περίσσεια υγρού.

2. Πώς να αφαιρέσετε λεκέδες ούρων από το στρώμα

Σε αυτή την περίπτωση παίζει ρόλο πόσο πρόσφατος είναι ο λεκές. Αν ο λεκές ούρων είναι ακόμα υγρός, δείτε πώς να τον αντιμετωπίσετε:

- Ψεκάστε το ίδιο μείγμα ξιδιού-νερού που αναφέρθηκε παραπάνω.

- Στη συνέχεια, πασπαλίστε με μαγειρική σόδα και προσθέστε μερικές σταγόνες αιθέριου ελαίου λεβάντας. Αφήστε το να στεγνώσει για τουλάχιστον 8 ώρες.

Μόλις στεγνώσει η περιοχή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τα ξεραμένα υπολείμματα. Αφήστε το στρώμα να στεγνώσει καλά στον αέρα πριν στρώσετε το κρεβάτι.

Για τους ξεραμένους, κίτρινους λεκέδες, χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε κάτι πιο ισχυρό.

- Φτιάξτε ένα μείγμα από 8 κουταλιές της σούπας υπεροξείδιο του υδρογόνου, 3 κουταλιές της σούπας μαγειρική σόδα και περίπου 3 σταγόνες υγρό πιάτων.

- Ψεκάστε γενναιόδωρα το διάλυμα πάνω στον λεκέ και αφήστε το να στεγνώσει πριν απομακρύνετε τα υπολείμματα από το στρώμα με την ηλεκτρική σκούπα.

Αν ο λεκές επιμένει, επαναλάβετε τη διαδικασία.

3. Πώς να αφαιρέσετε λεκέδες ιδρώτα από το στρώμα

Οι λεκέδες ιδρώτα αντιμετωπίζονται με παρόμοιο τρόπο όπως οι λεκέδες ούρων, καθώς και αυτοί αφήνουν κίτρινα σημάδια μόλις στεγνώσουν.

- Φτιάξτε ένα μείγμα αποτελούμενο από ίσες ποσότητες υπεροξειδίου του υδρογόνου (οξυζενέ), υγρού πιάτων και νερού. Μπορείτε να προσθέσετε περίπου το 1/3 της ποσότητας σε μαγειρική σόδα, εάν η μυρωδιά είναι πολύ έντονη ή δυσάρεστη.

- Ψεκάστε άφθονη ποσότητα του μείγματος πάνω στον λεκέ και αφήστε το να δράσει για 20 λεπτά.

- Στη συνέχεια, ταμπονάρετε απαλά τη βρεγμένη περιοχή με ένα σφουγγάρι ή ένα πανί. Ίσως χρειαστεί να επαναλάβετε τη διαδικασία εάν αφαιρείτε ξεραμένους κίτρινους λεκέδες από ιδρώτα.

- Βεβαιωθείτε ότι το στρώμα θα στεγνώσει φυσικά στον αέρα για μερικές ώρες (ιδανικά για 24 ώρες) για βέλτιστα αποτελέσματα.

4. Πώς να αφαιρέσετε λεκέδες λαδιού από το στρώμα

Πρέπει να αντιμετωπίσετε τους λεκέδες λαδιού αμέσως μόλις συμβεί το ατύχημα. Αυτό γίνεται για να αποτραπεί η διείσδυση του λαδιού στις ίνες του στρώματος.

- Ταμπονάρετε απαλά τον λεκέ λαδιού με χαρτί κουζίνας και αφήστε το εκεί μέχρι να απορροφηθεί όλο το πλεονάζον λίπος.

- Στη συνέχεια, πασπαλίστε μια γενναιόδωρη ποσότητα μαγειρικής σόδας (το κορν φλάουρ αποτελεί καλή εναλλακτική λύση) πάνω στον λεκέ και αφήστε το προϊόν να δράσει για μία ώρα. Η μαγειρική σόδα απορροφά περαιτέρω το λάδι.

- Απομακρύνετε τη σκόνη από το στρώμα με την ηλεκτρική σκούπα, προσθέστε τρεις σταγόνες υγρού πιάτων και τρίψτε απαλά τη λερωμένη περιοχή.

- Ακολούθως, ταμπονάρετε απαλά το σημείο με ένα νωπό πανί για να απομακρύνετε το σαπούνι. Αφήστε το στρώμα να στεγνώσει για περίπου μία ώρα.

5. Πώς να αφαιρέσετε λεκέδες καφέ ή τσαγιού από το στρώμα

Οι λεκέδες από καφέ ή τσάι αφαιρούνται πολύ πιο εύκολα από τα στρώματα σε σχέση με τους λεκέδες αίματος ή ιδρώτα. Αυτό οφείλεται στη διαλυτότητα των συγκεκριμένων υγρών. Ωστόσο, καλό είναι να αντιμετωπίσετε αυτούς τους λεκέδες το συντομότερο δυνατό.

- Ταμπονάρετε τη λερωμένη περιοχή με ένα πανί για να απομακρύνετε τυχόν πλεονάζοντα υγρά. Στη συνέχεια, ταμπονάρετε τον λεκέ με ένα κρύο, νωπό πανί για να απορροφηθούν περαιτέρω τα υγρά από το σημείο.

- Εάν παραμένει ορατός κάποιος λεκές, προσθέστε μία ή δύο σταγόνες υγρού πιάτων πάνω στο σημείο.

- Ταμπονάρετε απαλά τη λερωμένη περιοχή με το νωπό πανί μέχρι να εξαφανιστεί τελείως ο λεκές. Στη συνέχεια, αφήστε το στρώμα να στεγνώσει για μερικές ώρες.

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Τελευταία τροποποίηση στις 17/09/2026 - 03:19
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